শেষ হয়েছে NEET পরীক্ষা, ভারতে ফের ফিরল Telegram

শেষ হয়েছে NEET পরীক্ষা, ভারতে ফের ফিরল Telegram
21 তারিখ NEET পরীক্ষা সম্পন্ন হয় ৷ সেই মতো 22 তারিখ গভীর রাতের পর ফের এই অ্যাপটি চালু করা হয় ৷
Published : June 23, 2026 at 11:24 AM IST
হায়দরাবাদ : NEET পরীক্ষা শেষ হতেই ফের ভারতে চালু হল ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Telegram ৷ Google Play Store-এও এই অ্যাপটি লিস্ট করা হয়েছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই ডাউনলোডের পাশাপাশি ব্যবহারও করা যাচ্ছে এই অ্যাপটি ৷ তবে 30 জুন পর্যন্ত এডিট ফিচার বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ তারপর এই ফিচারটিও চালু করা হবে ৷
বিগত কয়েকদিন ধরেই বেশ জলঘোলা শুরু হয়েছে টেলিগ্রামকে কেন্দ্র করে ৷ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল, টেলিগ্রামে একাধিক চ্যানেল থেকে NEET এর ভুয়ো আসল বলে প্রশ্নপত্র বিক্রি করা হয়েছে ৷ কয়েক হাজার থেকে লাখ টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্রগুলি বিক্রির অভিযোগ তোলা হয়েছিল ৷
এরপর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টেলিগ্রাম অ্যাপটি সাময়িক ব্যান করার আর্জি জানানো হয় ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (NTA)-র তরফে ৷ সেইমতো 16 জুন এই অ্যাপটি ভারতে নিষিদ্ধ করা হয় ৷ 22 জুন পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্জকর থাকবে বলেও জানানো হয় ৷
21 তারিখ NEET পরীক্ষা সম্পন্ন হয় ৷ সেই মতো 22 তারিখ গভীর রাতের পর ফের এই অ্যাপটি চালু করা হয় ৷ বর্তমানে ব্যবহারকারীরা জানিয়েছেন অ্য়াপটি তাঁরা ব্যবহার করতে পারছেন ৷
কেন Telegram এর উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল ?
চলতি বছরের 3 মে NEET পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু অভিযোগ ওঠে প্রশ্ন ফাঁসের ৷ এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায় ৷ এবং 21 জুন ফের ওই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ৷ অনেকের অভিযোগ, মূলত টেলিগ্রামে একাধিক চ্যানেল খুলেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা ৷ ওই চ্যালেগুলি থেকে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হচ্ছে তারা NEET এর প্রশ্নপত্র বিক্রি করছে ৷ এবং পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকরা ওই বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন ৷ তার ফলে কয়েক হাজার থেকে লাখ টাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রশ্নপত্র ৷ যদিও সেই প্রশ্নপত্র আসল না নকল তা জানা যায়নি ৷
এই অভিযোগ সর্বপ্রথম ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির কাছে জমা পড়ে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে NTA কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টেলিগ্রাম সাময়িক নিষিদ্ধ করার আর্জি জানায় ৷ সেইমতো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় টেলিগ্রাম ৷
কেন্দ্রের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিল টেলিগ্রাম ৷ যদিও আদালত সেই মামলা খারিজ করে জানিয়েছে কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্ত যুক্তিপূর্ণ ৷