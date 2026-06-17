'চোর আছে বলে শপিং মলও বন্ধ করুন', টেলিগ্রাম বন্ধে ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে প্রতিবাদ
রিলায়েন্স গ্রুপকে কাঠগড়ায় তুলেছে টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পাভেল ধুরোভ ৷ কী লিখলেন তিনি ?
Published : June 17, 2026 at 11:06 AM IST
হায়দরাবাদ : সোমবার ভারত সরকারের তরফে সাময়িক নিষিদ্ধ করা হয়েছে ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Telegram ৷ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) NEET পরীক্ষার সুরক্ষার জন্য এই পদক্ষেপের অনুরোধ করেছিল ৷ সেইমতো কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নির্দেশ জারি করা হয়, ভারতে 22 জুন পর্যন্ত টেলিগ্রাম ব্যবহার করা যাবে না ৷
কিন্তু সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে-র খবর অনুযায়ী, ভারতে দিব্যি কাজ করছে এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ ব্যবহারকারীদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না ৷ এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণার পর রীতিমতো রিলায়েন্স গ্রুপকে কাঠগড়ায় তুলেছে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পাভেল ধুরোভ (Telegram Founder Pavel Durov) ৷
You should also shut down all the shopping malls since there might be a theft in one of them. And close the roads because I heard someone was speeding.— Telegram Messenger (@telegram) June 16, 2026
কী অভিযোগ তাঁর ?
সরাসরি রিলায়েন্স ও মেটার নাম করে তিনি অভিযোগ করেছেন, প্রতিযোগিতায় না পেরে উঠতে পেরে ছুরি মেরেছে রিলায়েন্স গ্রুপ ৷ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "ভারতের টেলিকম সংস্থা রিলায়েন্স বিজিপি হাইজ্যাকিং (BGP hijacking)-এর মতো একটি অনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতের বাইরের (সংযুক্ত আরব আমিরশাহ সহ) লাখ লাখ ব্যবহারকারীর টেলিগ্রাম ব্যবহারের পথে বাধা সৃষ্টি করছে । এই অন্তর্ঘাত কাজটি ইচ্ছাকৃত বলেই মনে হচ্ছে ।" রিলায়েন্সকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি আরও বলেন, "এটি হয়তো কোনও ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার অংশ ৷ কারণ হোয়াটসঅ্যাপের মূল কোম্পানি ‘মেটা’-র আংশিক মালিকানা রিলায়েন্সের হাতে রয়েছে।" এর পিছনে BGP হ্যাকিংয়ের মতো ঘটনা ঘটছে বলে মন্তব্য তাঁর ৷
Statement : Shutting down Telegram is a band aid solution and is a disproportionate answer to exam fraud— Internet Freedom Foundation (IFF) (@internetfreedom) June 16, 2026
The Internet Freedom Foundation objects to the directions announced today in the National Testing Agency's press release on action against the Telegram platform. On the NTA's… pic.twitter.com/xlpzjcZEnC
BGP হ্যাকিং কী ?
BGP হ্যাকিং হল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সাইবার হামলা ৷ যেখানে হ্যাকাররা গ্লোবাল ইন্টারনেট ট্র্যাফিক নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার বদলে অন্য জায়গায় পৌঁছয় ৷ BGP হ্যাকিংয়ের গুরুত্ব বিষয় হল ট্র্যাফিক চুরি ৷ এর পুরো কথা Border Gateway Protocol ৷ এক্ষেত্রে টেলিগ্রামে যে পরিমাণ ট্র্যাফিক পৌঁছনোর কথা না না গিয়ে সেই ট্র্যাফিক যাবে অন্য কোনও অ্যাপে ৷
Your mall analogy proves the opposite point. Malls aren't shut down for theft, but they don't let known thieves operate openly either. Nobody is asking Telegram to be banned , people are asking why public scam, leak, and hate channels are allowed to stay up for so long.— Curious City (@Itsmycuriosity) June 16, 2026
এদিকে ভারত সরকারের এই নির্দেশের ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানিয়েছে টেলিগ্রাম ৷ নাম না করে তারা নিজেদের টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছে, "আপনাদের শপিং মল বন্ধ করে দেওয়া উচিত ৷ কারণ হতে পারে ওদের মধ্যে (পড়ুন ক্রেতাদের মধ্যে) কেউ একজন চোর ৷ এবং রাস্তাও বন্ধ করে দেওয়া উচিত ৷ কারণ কেউ হয়তো অত্যধিক জোরে গাড়ি চালাচ্ছে ৷"
এদিকে ভারতে টেলিগ্রাম বন্ধ করার ঘটনাটি সমালোচনা করেছে Internet Freedom Foundation ৷
@NTA_Exams @iitmadras— Prathamesh (@Prathameshv45) June 16, 2026
I tried the " vulnerability" you were talking about in the video.
it seems like there is a clear indication of edited message with the timestamp.
please clarify. pic.twitter.com/lLCMR8iwXu
কী ঘটেছে ?
NEET পরীক্ষার জেরে ভারতে সাময়িক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম Telegram ৷ চলতি বছরের 22 জুন পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে বলে সোমবার জানানো হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় টেস্টিং এজেন্সি (NTA) -র তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বিষয়ে একটি আবেদন জানানো হয়েছিল ৷ তার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র ৷ 21 জুন রয়েছে NEET 2026-এর পরীক্ষা ৷ অভিযোগ করা হয়েছে, টেলিগ্রামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা করা হচ্ছে ৷ সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র ৷