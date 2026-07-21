টেলিগ্রামে টেক্সট ফর্ম্যাটের সুবিধা, পরিবর্তন করা যাবে মেসেজের ; নতুন ফিচার চালু
ফিচারটি লঞ্চ করার পর নিজেদের ব্লগে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছে Telegram৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এবার থেকে শুধু সাধারণ টেক্সট নয়, বিভিন্ন ফর্ম্যাটও করতে পারবেন ৷
Published : July 21, 2026 at 4:07 PM IST
হায়দরাবাদ : বেশ কিছু নতুন ফিচার লঞ্চ করল জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম টেলিগ্রাম (Telegram) ৷ নতুন এই আপডেটের মধ্যে রয়েছে রিচ টেক্সট এডিটর ৷ বর্তমানে এই ফিচারটি শুধুমাত্র প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীদের জন্য দেওয়া হয়েছে ৷ তবে আগামীদিনে ফিচারটি ফ্রি ব্যবহারকারীদেরও দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে জানানো হয়নি ৷ তবে বিভিন্ন গ্রুপ, কমিউনিটি এবং চ্যানেলেও এই নতুন ফিচার পাওয়া যাবে ৷ এছাড়াও নতুন GIF সার্চ-ও দেওয়া হয়েছে ৷
নতুন রিচ টেক্সট এডিটরে কী সুবিধা হবে ?
এই ফিচারটি লঞ্চ করার পর নিজেদের ব্লগে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এবার থেকে শুধু সাধারণ টেক্সট নয়, বিভিন্ন ফর্ম্যাটও করতে পারবেন ৷
রিচ টেক্সট এডিটরের মাধ্যমে টেক্সট ফর্ম্যাটিংয়ের মাধ্যমে হেডলাইন, টেবিল, লিস্ট, কোটেশন এবং কোড ব্লক করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিঙ্গল মেসেজ 32,768 ক্যারেক্টার পাঠানো সম্ভব ৷ পাশাপাশি টেলিগ্রামে কোকোন (Cocoon) নির্ভরশীল AI পাওয়ার্ড টুল দেওয়া হয়েছে ৷
এখানেই শেষ নয়, নতুনভাবে একটি কমিউনিটি ফিচার অ্যাড করা হয়েছে ৷ এর মাধ্যমে গ্রুপ, চ্যানেল এবং বিভিন্ন চ্যাটিং বট ম্যানেজ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ কমিউনিটি চ্যাটের ক্ষেত্রে কারা কারা কোন মেসেজ দেখতে পাবেন সেই বিষয়েও ম্যানেজ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Telegram একটি এক্সটেন্ডেড GIF লাইব্রেরি আপডেট দিয়েছে ৷ যেখানে মোট 36টি ল্যাঙ্গুয়েজের 350 মিলিয়ন GIF স্টিকার ব্যাঙ্ক রয়েছে ৷ এবং জানানো হয়েছে Telegram এর GIF সার্চ সম্পূর্ণ গোপনীয় থাকবে ৷
সম্প্রতি যে চ্যাটিং অ্যাপগুলি বেশি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে টেলিগ্রাম ৷ একদিকে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন, অন্যদিকে ইউজারনেমের মতো অতি জনপ্রিয় ফিচার সহজেই ব্যবহারকারীদের মন কেড়েছে ৷ গোটা বিশ্ব ব্যাপী এই অ্যাপের ব্যবহার রয়েছে ৷
সম্প্রতি এই অ্যাপ নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি ৷ NEET প্রশ্ন লিকের আশঙ্কার জন্য বেশ কয়েকদিন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এই প্ল্যাটফর্মটিকে ৷ পাশাপাশি ডিলিট মেসেজ ফিচারেও লাগাম টানা হয়েছিল ৷