ভারতে লঞ্চ হল Tecno Spark Go 3 pro, মাত্র 16 হাজারের এই ফোনে কী কী ফিচার্স রয়েছে ?

ভারতে লঞ্চ হল Tecno Spark Go 3 pro, মাত্র 16 হাজারের এই ফোনে কী কী ফিচার্স রয়েছে ?
ভারতে Tecno Spark Go 3 Pro-এর দুটি RAM ও স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ হয়েছে। কী কী ? জানুন
Published : August 28, 2026 at 9:03 PM IST
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হায়দরাবাদ : Tecno Spark Go 3 pro লঞ্চ করল Tecno। সংস্থার নতুন Spark সিরিজের এই ফোনে রয়েছে 120Hz রিফ্রেশ রেটের HD+ ডিসপ্লে, MediaTek Helio G81 4G চিপসেট এবং 5,200mAh-এর বড় ব্যাটারি। ফোনটি সরাসরি Android 16-ভিত্তিক HiOS অপারেটিং সিস্টেমে চলবে।
Tecno Spark Go 3 Pro: Price, availability
ভারতে Tecno Spark Go 3 Pro-এর দুটি RAM ও স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ হয়েছে। 4GB RAM + 64GB স্টোরেজ মডেলের দাম 15,999 টাকা। অন্যদিকে 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 16,999 টাকা।
ফোনটি Burgundy Red, Eclipse Black, Mist Silver এবং Sunrise Orange— এই চারটি কালার অপশনে পাওয়া যাবে। আগামী 4 সেপ্টেম্বর 2026 থেকে ভারতে ফোনটির বিক্রি শুরু হবে। Amazon, Flipkart এবং অন্যান্য রিটেল আউটলেট থেকে এটি কেনা যাবে।
|Model
|Price
|4GB + 64GB
|Rs 15,999
|4GB + 128GB
|Rs 16,999
Tecno Spark Go 3 Pro: Specifications
Tecno Spark Go 3 Pro-তে রয়েছে 6.78 ইঞ্চির HD+ IPS LCD ডিসপ্লে। এর রেজোলিউশন 720×1526 পিক্সেল। ডিসপ্লেতে 120Hz রিফ্রেশ রেটের পাশাপাশি সর্বোচ্চ 580 nits ব্রাইটনেস এবং 240Hz টাচ স্যাম্পলিং রেট রয়েছে। ফলে স্ক্রলিং এবং সাধারণ ব্যবহারে ফোনটি তুলনামূলকভাবে স্মুথ অভিজ্ঞতা দিতে পারে।
Taiyaari hai poori, let's go! Aa gaya hai naya #SparkGo3Pro 😎— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 28, 2026
Desh Jaise Dumdaar features ke saath:
💪 Segment's First IP68 & IP69 Rated Phone*
🏋️ Drop Resistant* Upto 1.5m**
🎙️ AI Voiceprint Noise Cancellation
✅ Upto 12GB*** RAM
🔊Dual DTS Speakers
⚡ 5200mAh Battery… pic.twitter.com/IB6bQbL5co
পারফরম্যান্সের জন্য ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে MediaTek Helio G81 4G চিপসেট। গ্রাফিক্সের দায়িত্বে রয়েছে Mali-G52 MC2 GPU। এর সঙ্গে রয়েছে 4GB LPDDR4X RAM। ভার্চুয়াল RAM ব্যবহার করে সেটিকে সর্বোচ্চ 12GB পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। স্টোরেজ হিসেবে রয়েছে সর্বোচ্চ 128GB UFS 2.2।
ক্যামেরার ক্ষেত্রে পিছনে রয়েছে 13MP মেইন ক্যামেরা। এতে f/1.8 অ্যাপারচার এবং অটোফোকাস সাপোর্ট রয়েছে। সেলফি ও ভিডিয়ো কলের জন্য সামনে রয়েছে 8MP ক্যামেরা, যার অ্যাপারচার f/2.0 এবং এতে ফিক্সড ফোকাস দেওয়া হয়েছে।
ব্যাটারির দিক থেকেও ফোনটিতে বড় ক্ষমতার সেল রয়েছে। Tecno Spark Go 3 Pro-তে রয়েছে 5,200mAh লিথিয়াম-আয়ন পলিমার ব্যাটারি। ফোনটি 10W ওয়্যার্ড চার্জিং সাপোর্ট করে।
রয়েছে IP68 ও IP69 রেটিং
ফোনটির অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হল এর IP68 এবং IP69 রেটিং। Tecno-র দাবি, এই সেগমেন্টে এটিই প্রথম ফোন যাতে একই সঙ্গে এই দুই ধরনের ধুলো ও জল প্রতিরোধী রেটিং রয়েছে।
এছাড়াও ফোনটিতে রয়েছে সাইড-মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, IR রিমোট সেন্সর এবং Dual DTS স্পিকার। কল ও ভয়েস রেকর্ডিংয়ের সময় ব্যাকগ্রাউন্ডের শব্দ কমানোর জন্য রয়েছে AI Voiceprint Noise Cancellation।
কানেক্টিভিটির জন্য ফোনটিতে Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C এবং OTG সাপোর্ট রয়েছে। সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে Tecno Spark Go 3 Pro সরাসরি Android 16-ভিত্তিক HiOS অপারেটিং সিস্টেমে চলবে।
|Specifications
|details
|display
|120Hz | 6.78-inch HD+ IPS LCD
|processor
|MediaTek Helio G81
|RAM + Storage
|4GB+ 64GB
|4GB + 128GB
|Rear Camera
|13MP (f/1.8, autofocus)
|Front Camera
|8MP (f/2.0)
|Battery and Charging
|5,200mAh
|Charging
|10W
|OS
|Android 16
Conclusion: