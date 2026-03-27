ভারতে লঞ্চ হল Tecno Spark 50 5G, কম দামের এই ফোনটি আপনার জন্য পারফেক্ট
Published : March 27, 2026 at 5:15 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Tecno Spark 50 5G ৷ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 120Hz+ ডিসপ্লে, MediaTek Dimensity 6400 চিপসেট, 6GB RAM, 128 GB স্টোরেজ, 50MP রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ এবং 6500mAh ব্যাটারি ৷ এর সঙ্গে 45W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ Android 16 ভিত্তিক HiOS 16 দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও IP রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷
Tecno Spark 50 5G: Price, availability
Tecno Spark 50 5G ফোনটি মোট দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 4GB RAM + 128GB ভ্যারিয়েন্টের এবং অন্যটি 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের ৷ দুটি মডেলের দাম যতাক্রমে 16 হাজার 999 টাকা এবং 18 হাজার 999 টাকা ৷ মোট চারটি কালার স্কিমে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Champagne Gold, Fantasy Purple, Ink Black, এবং Mint Green ৷
ভারতে 3 এপ্রিল থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ ইকমার্স সাইট ফ্লিপকার্ট ও Amazon এর মাধ্যমে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷
Tecno Spark 50 5G: Specifications
Tecno Spark 50 5G মডেলটি 167.99mm লম্বা, 79.3mm চওড়া, এবং 8.18mm পুরু ৷ এর ওজন 210 গ্রাম ৷ দেওয়া হয়েছে 6.78-inch HD+ LCD display যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ 560 নিটস পিক ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে ৷ টাচ স্যাম্পেলিং রেট 240Hz ৷ অক্টা কোর MediaTek Dimensity 6300 চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে Mali G57 GPU ৷ 2TB পর্যন্ত স্টোরেজ বৃদ্ধির সুবিধাও রয়েছে এই মডেলে ৷
Meet #Spark50!— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) March 27, 2026
With:
☑️ 6500mAh Huge Battery
⚡ 45W Super Charge
💪 IP64 Dust & Water Resistance
🚀 Up to 400% Stronger 5G Speed*
Starting at ₹16,999.
Sale begins 3 Apr, 12PM.
On Amazon India & at retail stores near you.
হরাইজনট্যাল রিয়ার ক্যামেরা মডিউল দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50MP প্রাইমারি ক্যামেরা, যার অ্যাপার্চার f/1.8 ৷ এরসঙ্গে একটি LED ফ্ল্যাশ লাইটও দেওয়া হয়েছে ৷
6500mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ এছাড়াও থাকছে 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ কানেক্টিভিটির জন্য এই মডেলে রয়েছে 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS এবং আরও কয়েকটি বিষয় ৷ USB টাইপ সি দেওয়া হয়েছে ৷
ফোনটিতে একটি UPS 3.0 নামে নতুন প্রযুক্তি দেওয়া হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে UPI এর মতো ডিজিট্যাল পেমেন্ট দ্বিগুন তাড়াতাড়ি হবে ৷ নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকলেও বিশেষ এই প্রযুক্তি পেমেন্টে সহায়তা করবে ৷ ফলে ট্রানজ়াকশন ফেল হওয়ার মতো ঘটনা না ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম ৷ 4x4 MIMO antenna ব্যবহার করা হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি এর ফলে ফাইল ডাউনলোড স্পিড 82 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.78-inch HD+ LCD
|Processor
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM + storage
|4GB + 128GB
|6GB + 128GB
|Rear camera
|50MP (main) with f/1.85 aperture
|Front camera
|8MP with f/2.0 aperture
|Battery
|6,500mAh
|Charging capacity
|45W (wired)
|IP rating
|IP64 Pro
|Operating System (OS)
|HiOS 16 based on Android 16