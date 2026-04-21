ETV Bharat / technology

16 হাজার টাকাতেই পাবেন Tecno-র এই লেটেস্ট স্মার্টফোন, কী কী ফিচার্স রয়েছে ?

Tecno Launches POP X 5G With 120Hz Display MediaTek Dimensity 6400 SoC In India
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Tecno POP X5G ৷ এই ফোনে দেওয়া হয়েছে 120Hz HD+ LCD ডিসপ্লে, MediaTek Dimensity 6400 চিপসেট ৷ এছাড়াও এই ডিভাইসে থাকছে 6GB পর্যন্ত RAM এবং 128GB পর্যন্ত স্টোরেজ ৷ 13MP এর একটি রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ 6500 mAh ব্যাটারি থাকছে ৷ দেওয়া হয়েছে 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ Android 16 এর উপর HiOS 16 রয়েছে এই মডেলটিতে ৷

Tecno POP X 5G: Price, availability

Tecno POP X 5G মোট দুটি RAM ও স্টোরেজ কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 4GB RAM ও 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 15999 টাকা ৷ এছাড়াও 6GB RAM ও 128 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 17999 টাকা ৷ মিডনাইট ব্লু ও রিপল গ্রিন কালারে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 24 এপ্রিল থেকে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজনে এই মডেলগুলি বিক্রি শুরু হবে ৷

VariantPricePrice
4GB + 128GBRs 15,999Midnight Blue | Ripple Green
6GB + 128GBRs 17,999

Tecno POP X 5G: Specifications

Tecno POP X 5G-তে দেওয়া হয়েছে 6.78 ইঞ্চি HD+ ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 6400 প্রসেসর ৷ 6GB পর্যন্ত RAM দেওয়া হয়েছে ৷ এবং 128GB পর্যন্ত স্টোরেজ রয়েছে ৷ 18GB পর্যন্ত RAM বৃদ্ধি ভার্চুয়ালি বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷

13MP রিয়ার ক্যামেরা রয়েছে ৷ এবং সেলফি ও ভিডিও কলিংয়ের জন্য রয়েছে 8MP ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ 6500mAh ব্যাটারি ও 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ IP64 Pro রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে এই স্মার্টফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷

একাধিক AI ফিচার যুক্ত করা হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ তার মধ্যে রয়েছে AI নয়েজ ক্যানসেলেশ, AI Writing Assistant, AI ইরেজার 2.0, AI Image Extender, AI Flash Snap, WhatsApp Assistant, এবং Circle to Search ফিচার ৷

একনজরে দেখে নিন এই ফোনের বিস্তারিত ফিচারগুলি -

FeaturesDetails
Display120Hz | 6.78-inch HD+ LCD
ProcessorMediaTek Dimensity 6400
RAM + storage4GB + 128GB
6GB + 128GB
Rear camera13MP
Front camera8MP
Battery6,500mAh
Charging capacity45W (wired)
IP ratingIP64 Pro
TAGGED:

TECNO
TECNO POP X 5G PRICE
TECNO POP X 5G SPECIFICATIONS
TECNO POP X 5G ONLINE BUY
TECNO LAUNCHES POP X 5G

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.