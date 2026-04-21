16 হাজার টাকাতেই পাবেন Tecno-র এই লেটেস্ট স্মার্টফোন, কী কী ফিচার্স রয়েছে ?

16 হাজার টাকাতেই পাবেন Tecno-র এই লেটেস্ট স্মার্টফোন, কী কী ফিচার্স রয়েছে ?
Published : April 21, 2026 at 4:49 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Tecno POP X5G ৷ এই ফোনে দেওয়া হয়েছে 120Hz HD+ LCD ডিসপ্লে, MediaTek Dimensity 6400 চিপসেট ৷ এছাড়াও এই ডিভাইসে থাকছে 6GB পর্যন্ত RAM এবং 128GB পর্যন্ত স্টোরেজ ৷ 13MP এর একটি রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ 6500 mAh ব্যাটারি থাকছে ৷ দেওয়া হয়েছে 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ Android 16 এর উপর HiOS 16 রয়েছে এই মডেলটিতে ৷
Tecno POP X 5G: Price, availability
Tecno POP X 5G মোট দুটি RAM ও স্টোরেজ কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 4GB RAM ও 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 15999 টাকা ৷ এছাড়াও 6GB RAM ও 128 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 17999 টাকা ৷ মিডনাইট ব্লু ও রিপল গ্রিন কালারে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 24 এপ্রিল থেকে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজনে এই মডেলগুলি বিক্রি শুরু হবে ৷
|Variant
|Price
|4GB + 128GB
|Rs 15,999
|Midnight Blue | Ripple Green
|6GB + 128GB
|Rs 17,999
#TECNOPOPX5G is here to change the game!— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) April 20, 2026
Tecno POP X 5G: Specifications
Tecno POP X 5G-তে দেওয়া হয়েছে 6.78 ইঞ্চি HD+ ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 6400 প্রসেসর ৷ 6GB পর্যন্ত RAM দেওয়া হয়েছে ৷ এবং 128GB পর্যন্ত স্টোরেজ রয়েছে ৷ 18GB পর্যন্ত RAM বৃদ্ধি ভার্চুয়ালি বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷
13MP রিয়ার ক্যামেরা রয়েছে ৷ এবং সেলফি ও ভিডিও কলিংয়ের জন্য রয়েছে 8MP ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ 6500mAh ব্যাটারি ও 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ IP64 Pro রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে এই স্মার্টফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷
একাধিক AI ফিচার যুক্ত করা হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ তার মধ্যে রয়েছে AI নয়েজ ক্যানসেলেশ, AI Writing Assistant, AI ইরেজার 2.0, AI Image Extender, AI Flash Snap, WhatsApp Assistant, এবং Circle to Search ফিচার ৷
একনজরে দেখে নিন এই ফোনের বিস্তারিত ফিচারগুলি -
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.78-inch HD+ LCD
|Processor
|MediaTek Dimensity 6400
|RAM + storage
|4GB + 128GB
|6GB + 128GB
|Rear camera
|13MP
|Front camera
|8MP
|Battery
|6,500mAh
|Charging capacity
|45W (wired)
|IP rating
|IP64 Pro