বাজেটের মধ্যে স্মার্টফোন খুঁজছেন ? লঞ্চ হল Tecno Pova Curve 2 5G, দাম কত ?
Tecno Pova Curve 2 5G Specifications : Tecno Pova Curve 2 5G র দাম রাখা হয়েছে 27999 টাকা
Published : February 13, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ করল Tecno র নতুন স্মার্টফোন Tecno Pova Curve 2 5G ৷ এই মডেলটি Pova Curve 5G মডেলের সাকসেশর হিসেবে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 2025 সালে লঞ্চ হয়েছিল ওই মডেলটি ৷ Tecno Pova Curve 2 5G তে দেওয়া হয়েছে 144Hz কার্ভড AMOLED ডিসপ্লে, 4500 নিটস পিক ব্রাইটনেস, MediaTek Dimensity 7100 chipset ৷
Tecno Pova Curve 2 5G Price in India, Availability
Tecno Pova Curve 2 5G র দাম রাখা হয়েছে 27999 টাকা ৷ এই দামে 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট মডেল পাওয়া যাবে ৷ এছাড়াও 256GB কনফিগারেশনের একটি মডেলও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার দাম 29999 টাকা ৷ 20 ফেব্রুয়ারি থেকে ফোনটি ফ্লিপকার্টে বিক্রি শুরু হবে ৷
মোট তিনটি ভ্যারিয়েন্টে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Storm Titanium, Melting Silver, এবং Mystic Purple ৷ লঞ্চ অফারের জন্য প্রতিটি মডেলে 3000 টাকা করে ছাড় দেওয়া হবে ৷
Tecno Pova Curve 2 5G Features, Specifications
ডুয়েল ন্যানো সিমের Tecno Pova Curve 2 5G স্মার্টফোনটি Android 16 এর উপর HiOS 16 এ রান করবে ৷ 6.78-inch full-HD+ (1,080 x 2,364 pixels) curved AMOLED ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 144 Hz ৷ 93.18 স্ক্রিন টু বডি রেশিও দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে 4500 নিটস পিক ব্রাইটনেস এবং Gorilla Glass 7i প্রটেকশন দেওয়া হয়েছে ৷
MediaTek Dimensity 7100 chipset দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ 8GB RAM ও 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট থাকছে ৷ এছাড়াও 16GB পর্যন্ত RAM বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷ মডেলটির ওজন 192 গ্রাম ৷
Tecno Pova Curve 2 5G তে দেওয়া হয়েছে 8,000mAh ব্যাটারি ৷ এবং 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টও রয়েছে ৷ 45W এর চার্জারও দেওয়া হয়েছে ৷ ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে এই মডেলটি ৷ প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের ৷ এবং একটি 2 মেগাপিক্সেলের সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ সেলফির জন্য রয়েছে 13 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷