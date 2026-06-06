লাফিয়ে বাড়ছে ছাঁটাই হওয়া কর্মীর সংখ্যা, চিন্তা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের

লাফিয়ে বাড়ছে ছাঁটাই হওয়া কর্মীর সংখ্যা, চিন্তা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের
চাকরি ছাঁটাই সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার Layoffs.fyi-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, 2026 সালের জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট 1 লাখ 16 হাজার 739 জন প্রযুক্তি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন।
Published : June 6, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-র দ্রুত প্রসার এবং ব্যবসায়িক পুনর্গঠনের জেরে বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি শিল্পে চাকরি সংকট আরও গভীর হচ্ছে। 2026 সালের প্রথম পাঁচ মাসেই প্রযুক্তি খাতে 1 লাখের বেশি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। নতুন এক রিপোর্টে উঠে এসেছে এই উদ্বেগজনক তথ্য।
চাকরি ছাঁটাই সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার Layoffs.fyi-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, 2026 সালের জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট 1 লাখ 16 হাজার 739 জন প্রযুক্তি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। শুধু মে মাসেই ছাঁটাই হয়েছেন 28 হাজার 889 জন কর্মী। তুলনায় 2025 সালের মে মাসে চাকরি হারিয়েছিলেন 10 হাজার 577 জন, অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে ছাঁটাইয়ের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে।
তবে চলতি বছরে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল মার্চ মাসে। ওই এক মাসেই 46 হাজারের বেশি কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রযুক্তি বিশ্বের একাধিক বড় সংস্থা ইতিমধ্যেই কর্মী সংখ্যা কমানোর পথে হেঁটেছে। তালিকায় রয়েছে উবার, মেটা, ক্লাউডফ্লেয়ার, ইনটুইট, পেপ্যাল, সিসকো, কোওরা এবং কয়েনবেসের মতো সংস্থার নাম।
উবার সম্প্রতি তাদের ‘People and Places’ বিভাগে কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করেছে। সংস্থার ওই বিভাগের প্রায় 23 শতাংশ কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। যদিও উবারের বিশ্বব্যাপী মোট 34 হাজার কর্মী রয়েছে ৷ সেই তুলনায় চাকরি যাওয়ার কর্মীর সংখ্যা 1 শতাংশেরও কম ৷ হিউম্যান রিসোর্স, রিক্রুটমেন্ট, অফিস পরিচালনা এবং কর্মসংস্কৃতি দেখভালের দায়িত্বে থাকে এই বিভাগ।
অন্যদিকে মেটা (Meta) তাদের বিশ্বব্যাপী কর্মী সংখ্যার 10 শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি প্রায় 7000 কর্মীকে AI-কেন্দ্রিক বিভিন্ন ভূমিকায় স্থানান্তর করা হচ্ছে।
খরচ কমানো এবং AI প্রযুক্তি দ্রুত গ্রহণের লক্ষ্যে পেপ্যাল আগামী দুই থেকে তিন বছরে প্রায় 20 শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করেছে। এর ফলে প্রায় 4760টি পদ বিলুপ্ত হতে পারে।
এদিকে সিলিকন ভ্যালির প্রযুক্তি জায়ান্ট সিসকো মে মাসের শুরুতেই প্রায় 4000 কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেয়। যা তাদের মোট কর্মী সংখ্যার প্রায় 5 শতাংশ। সংস্থাটি জানিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
শুধু বড় সংস্থাই নয়, মার্কিন সফটওয়্যার কোম্পানি ClickUp-ও তাদের কর্মী সংখ্যার 22 শতাংশ কমিয়েছে। AI-নির্ভর কাজের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই পুনর্গঠন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
প্রযুক্তি শিল্পের একাধিক শীর্ষ কর্তার মতে, আগামী 12 থেকে 18 মাসের মধ্যে কম্পিউটারনির্ভর বহু হোয়াইট-কলার চাকরি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ফলে কর্মসংস্থানের ধরনেও বড় পরিবর্তন আসতে পারে।
তবে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে এখনও ব্যাপক হারে চাকরি হারানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, জেনারেটিভ AI মূলত কাজের ধরন বদলাচ্ছে, উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে এবং কর্মীদের কাছ থেকে নতুন ধরনের হাইব্রিড দক্ষতার চাহিদা তৈরি করছে। ফলে ভবিষ্যতের চাকরির বাজারে AI-সম্পর্কিত দক্ষতাই হতে পারে সবচেয়ে বড় সম্পদ।