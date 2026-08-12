1 সেপ্টেম্বরের আগেই ফের ছাঁটাই এই টেক জায়ান্টের! তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ ম্যানেজারদের

1 সেপ্টেম্বরের আগেই ফের ছাঁটাই এই টেক জায়ান্টের! তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ ম্যানেজারদের
আগেও কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হেঁটেছে এই গ্লোবাল টেক জায়ান্ট ৷ এবার আরও একবার ছাঁটাই করতে চলেছে সংস্থাটি ৷
Published : August 12, 2026 at 8:25 PM IST
হায়দরাবাদ : ফের ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটতে চলেছে Oracle ৷ জানা গিয়েছে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের আগেই এই ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এই বিষয়টি জানিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিজ়নেস ইনসাইডার ৷ মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরির জন্য আর্থিক খরচ বেড়েছে ৷ ভবিষ্যতে আরও বাড়বে ৷ তার জন্যই এই পদক্ষেপ ৷
এইবার প্রথম নয় ৷ এর আগেও কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হেঁটেছে এই গ্লোবাল টেক জায়ান্ট ৷ এবার আরও একবার ছাঁটাই করতে চলেছে সংস্থাটি ৷ জানা গিয়েছে, সংস্থার শীর্ষ ম্যানেজমেন্টের তরফে ম্যানেজারদের কাছে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছে ৷ যে সব কর্মীদের ছাঁটাই করা হবে তাঁদের নামের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে ৷ একাধিক টিম থেকেই ছাঁটাই হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
বিজ়নেস ইনসাইডারকে উল্লেখ করে নিউজ 18 জানিয়েছে, ছাঁটাইয়ের শতকরা হার ডবল ডিজিট হতে পারে ৷ এই বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ অবগত এমন একজন জানিয়েছেন, কর্মীদের বেতন বাবদ যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয় তা কমাতে চাইছে সংস্থাটি ৷ এবং সেই কারণে ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটবে ৷
মূলত বর্তমানে প্রায় প্রতিটি টেক সংস্থাই নিজেদের AI পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিচ্ছে ৷ ডাটা সেন্টার তৈরি থেকে মডেল ট্রেনিংয়ের জন্য সংস্থাগুলি তাদের আয়ের বড় অংশ ব্যায় করছে ৷ ওরাক্যালও তার বাইরে নয় ৷ আর সেই কারণে কর্মী ছাঁটাই করতে বাধ্য হচ্ছে সংস্থাগুলি ৷
Oracle এর দ্বিতীয় কোয়ার্টার শুরু হবে 1 সেপ্টেম্বর থেকে ৷ তার আগেই ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া শেষ করতে চাইছে সংস্থাটি ৷ ফলে বেতন বাবদ কর্মীদের যে খরচ হত তা বিনিয়োগ করা হবে ডাটা সেন্টার তৈরি ও ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরিতে ৷
এর আগে 31 মার্চ বিশ্বব্যাপী প্রায় 30 হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছিল তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা ওরাকেল (Oracle) ৷ এরমধ্যে প্রায় 12 হাজার কর্মী ভারতের ৷ সংস্থার তরফে 31 মার্চ সকাল 6টায় ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের মেল করে জানিয়েছিল ৷
Reddit ও Blind এর মাধ্যমে ওই ছাঁটাইয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে ৷ সেখানে জানানো হয়েছিল, ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের কাছে যে মেইল এসেছিল সেখানে জানানো হয়েছিল, সেই দিন থেকেই তাদের কর্মচ্যুত করা হচ্ছে ৷ তবে এরসঙ্গে ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছিল ৷
মেইলে আরও জানানো হয়েছিল, ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের ফুল অ্যান্ড ফাইনাল (FnF) সেটেলমেন্টের জন্য পুরোপুরি সহায়তা করা হবে ৷ এবং যাবতীয় ডকুমেন্ট ওই কর্মীদের ব্যক্তিগত ই-মেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ৷
বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি সহ বিভিন্ন সংস্থায় ছাঁটাইয়ের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে ৷ এতে কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ শুধু ওরাকেল নয়, গুগল, মেটা, মাইক্রোসফট, অ্যামাজনের মতো সংস্থাতেও ছাঁটাই হচ্ছে ৷