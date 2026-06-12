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এবার TCS কর্মীরাও কোডিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন AI, বড়সড় চুক্তি Claude এর সঙ্গে

এই সংযুক্তিকরণের অংশ হিসেবে TCS Anthropic-এর Claude Partner Network-এ Global Premier Partner হিসেবে কাজ করবে।

TCS Partners With Anthropic To Scale Enterprise AI
প্রতীকী ছবি (ছবি - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 5:42 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতের বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা সংস্থা TCS (Tata Consultancy Services) এন্টারপ্রাইজ AI-কে আরও বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যেতে হাত মেলাল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংস্থা Anthropic-এর সঙ্গে ৷ এই চুক্তির আওতায় TCS-এর ৫০ হাজার কর্মী Claude AI ব্যবহারের সুযোগ পাবেন এবং দুই সংস্থা যৌথভাবে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের সমস্যার জন্য AI-ভিত্তিক সমাধান তৈরি করবে ।

এই পার্টনারশিপের অন্যতম বড় সুবিধা হল TCS-এর কর্মীরা এবার সরাসরি Claude AI ব্যবহার করতে পারবেন । কোডিং সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে Claud AI এর সাহায্য নেওয়া সম্ভব ৷ সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিন্যান্স, লিগ্যাল, মার্কেটিং এবং সেলস— একাধিক বিভাগে কর্মীরা Claude ব্যবহার করে তাঁদের দৈনন্দিন কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। এর মাধ্যমে TCS নিজেদের AI দক্ষতা আরও বাড়ানোর পাশাপাশি ক্লায়েন্টদের জন্যও একাধিক সুবিধা বাস্তবায়িত করতে পারবে ৷

TCS জানিয়েছে, এই সংযুক্তিকরণের অংশ হিসেবে তারা Anthropic-এর Claude Partner Network-এ Global Premier Partner হিসেবে কাজ করবে। দুই সংস্থা একসঙ্গে আর্থিক পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা, লাইফ সায়েন্স, টেলিকম, পাবলিক সার্ভিস, এভিয়েশন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যার জন্য AI সমাধান বাজারে নিয়ে আসবে।

এছাড়াও, TCS একটি বিশেষ বিজনেস ইউনিট তৈরি করবে, যার মূল লক্ষ্য হবে Claude-ভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রি সলিউশন তৈরি করা এবং AI বাস্তবায়নে বিশেষ দক্ষতা গড়ে তোলা। রিপোর্ট অনুযায়ী, TCS ভবিষ্যতের Claude মডেলগুলিতেও আগাম অ্যাক্সেস পেতে পারে, যা নতুন AI পরিষেবা তৈরিতে কাজে লাগবে।

দুটি সংস্থার মধ্যে এই সংযুক্তিকরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে করা হয়েছে ৷ এর ফলে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে TCS এবং Claud এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে TCS চেয়ারম্যান এন. চন্দ্রশেখরন সম্প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে কর্মী নিয়োগের ধরণ বদলাতে পারে TCS ৷ কারণ আগামী দিনে AI এর সমন্বয়ে নতুন কাজের পরিকাঠামো তৈরি হবে ৷ যার ফলে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসবে ৷

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পার্টনারশিপ শুধু একটি প্রযুক্তিগত চুক্তি নয়; বরং এটি দেখাচ্ছে যে বড় আইটি সংস্থাগুলি এখন AI-কে পরীক্ষামূলক পর্যায় থেকে সরিয়ে ব্যবসার মূল পরিকাঠামোর অংশ করে তুলতে চাইছে। TCS ও Anthropic-এর এই পদক্ষেপ আগামী কয়েক বছরে এন্টারপ্রাইজ AI বাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

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TAGGED:

TCS
ANTHROPIC AI
CLAUDE PARTNERSHIP
TCS AND CLAUDE PARTNERSHIP

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