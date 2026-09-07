হায়দরাবাদে TCS তৈরি করছে বৃহৎ ডেটা সেন্টার, আরও বাড়বে কর্মসংস্থান

হায়দরাবাদে TCS তৈরি করছে বৃহৎ ডেটা সেন্টার, আরও বাড়বে কর্মসংস্থান
নতুন যে ডেটা সেন্টারটি তৈরি হতে চলেছে তার জন্য HyperVault 70 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে৷ 1 গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ওই ডেটা সেন্টারটি তৈরি করা হবে৷
Published : September 7, 2026 at 5:50 PM IST
হায়দরাবাদ : হায়দরাবাদে একটি ডেটা সেন্টার তৈরি করছে HyperVault ৷ এই কোম্পানিটি TCS এর অর্থাৎ Tata Consultancy Service-এর একটি সহযোগী সংস্থা ৷ ইতিমধ্যে সংস্থাটি হায়দরাবাদে 264 একর জায়গা অধিগ্রহণ করেছে ৷ সেখানেই তারা তৈরি করবে একটি বড় AI ডেটা সেন্টার ৷
নতুন যে ডেটা সেন্টারটি তৈরি হতে চলেছে তার জন্য HyperVault 70 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে ৷ 1 গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ওই ডেটা সেন্টারটি তৈরি করা হবে ৷ বিপুল অঙ্কের টাকা কনস্ট্রাকশন ও ডেটা ম্যানেজমেন্টের জন্য ব্যবহার করা হবে ৷
জানা গিয়েছে এই ডেটা সেন্টারে হাই-ডেন্সিটি গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট ব্যবহার করা হবে ৷ যা মূলত AI ট্রেনিং, ইনফেরেন্স ও অ্যাডভান্স কম্পিউটিং ওয়ার্কলোড বহন করতে সক্ষম হবে ৷ সংস্থার চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার এবং TCS এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে কৃত্তিবাসন জানিয়েছেন, TCS এর ইনফ্রাস্ট্রাকচার-টু-ইন্টেলিজেন্স স্ট্রেটেজি এবং AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির কাজ করছে HyperVault ৷ মূলত ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মাধ্যমে এই কাজটি করছে সংস্থাটি ৷
হায়দরাবাদে ডেটা সেন্টার করার পিছনে কী কারণ রয়েছে ? এই বিষয়ে কে কৃত্তিবাসন জানিয়েছেন, ডেটা সেন্টার করার জন্য প্রয়োজনীয় মেধা,ইকোসিস্টেম সহজেই হায়দরাবাদে পাওয়া যায় ৷ এবং গ্লোবাল কাস্টমারদের সহজেই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় ৷ সেই কারণে হায়দরাবাদে ডেটা সেন্টার তৈরি করা বয়েছে ৷
তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এই বিষয়ে জানিয়েছেন, হায়দরাবাদে এই ডেটা সেন্টার তৈরি একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ৷ গ্লোবাল AI পরিকাঠামো তৈরির সামনের সারিতে রয়েছে হায়দরাবাদ ৷ এই ডেটা সেন্টারে গ্রিন এনার্জি ব্যবহার করা হবে ৷
এর আগে হায়দরাবাদে একটি ডেটা সেন্টার চালু করে মাইক্রোসফট ৷ সংস্থার এটাই সর্বপ্রথম হাইপারস্কেল ক্লাউড প্রেজেন্স ৷ যদিও ভারতে আরও তিনটি ডেটা সেন্টার রয়েছে তাদের ৷ একক ভাবে তৈরি ছাড়াও জিও-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আরও দুটি ডেটা সেন্টার তৈরি করছে সংস্থাটি ৷
ভারতে একের পর এক সংস্থা ডেটা সেন্টার তৈরিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে একাধিক টেক জায়ান্ট ৷ গুগলও অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজাকে একটি ডেটা সেন্টার তৈরি করছে ৷ চলতি বছরের শুরুতেই ভারতে AI Summit 2026 অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে ৷ সেখানে একাধিক সংস্থার শীর্ষ কর্তারা দাবি করেছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিকাঠামো তৈরিতে এগিয়ে রয়েছে ভারত ৷