Tata Sierra টপ ভ্যারিয়েন্টের দাম প্রকাশ্যে, মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে ?

Tata Sierra টপ ভ্যারিয়েন্টের দাম প্রকাশ্যে, মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে ?
Tata Sierra SUV : গাড়িটি লঞ্চ করার প্রায় দুমাস পর Tata Sierra Accomplished এবং Accomplished + মডেলটির দাম প্রকাশ্যে আনল সংস্থাটি ৷
Published : December 15, 2025 at 12:12 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরের নভেম্বর মাসে লঞ্চ করা হয়েছিল Tata Sierra SUV ৷ সেই সময় টাটা মোটর্সের তরফে শুধুমাত্র স্টার্টিং প্রাইস জানানো হয়েছিল ৷ অর্থাৎ কত টাকা থেকে গাড়িটির দাম শুরু হচ্ছে ৷ এবার টপ এন্ড মডেলের প্রাইস লঞ্চ করল সংস্থাটি ৷ অর্থাৎ প্রায় দুমাস পর Tata Sierra Accomplished এবং Accomplished + মডেলটির দাম প্রকাশ্যে আনল সংস্থাটি ৷
টাটা মোটর্সের তরফে জানানো হয়েছে, Tata Sierra Accomplished মডেলটির এক্স শোরুম দাম রাখা হয়েছে 17.99 লাখ টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 1.5 লিটার NA পেট্রল MT ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ এবং Accomplished এর টপ ভ্যারিয়েন্ট মডেলটি পাওয়া যাবে 19.99 লাখ টাকায় ৷
অন্যদিকে Accomplished + মডেলটির ক্ষেত্রে 1.5 টার্বো পেট্রল AT ভার্সনের এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 20.99 লাখ টাকা ৷ এবং টপ ভ্যারিয়েন্টের এক্স শোরুমের দাম ধার্য করা হয়েছে 21.29 লাখ টাকা ৷
মোট তিনটি ইঞ্জিন ভ্যারিয়েন্টের সুবিধা দিচ্ছে Sierra ৷ সেই তিনটি ভ্যারিয়েন্ট হল-
- 1.5 লিটার NA পেট্রল যা 106 hp জেনারেট করতে পারে
- 1.5 লিটার ডিজেল যা 116 hp জেনারেট করতে পারে
- 1.5 লিটার টার্বো পেট্রল যা 160hp জেনারেট করতে সক্ষম
পেট্রল ভার্সনের ক্ষেত্রে 6 গতি সম্পন্ন ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে ৷ এবং রয়েছে 7 স্পিডের DCT অর্থাৎ Dual-Clutch Transmission ৷ অন্যদিকে ডিজেল ভার্সনের জন্য 6 স্পিড অটোমেটিক এবং 6 স্পিড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন রয়েছে ৷ এবং টার্বো পেট্রল ভ্য়ারিয়েন্টে রয়েছে 6 স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশন ৷
Tata Sierra Design
গাড়িটির ডিজাইন অতি আকর্ষণীয় করা হয়েছে ৷ একদম সামনে দেওয়া হয়েছে একটি কানেকটেড LED ল্য়াম্প ৷ টেক্সচারড গ্রিলড ডিজাইন এবং LED হেডল্য়াম্প দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও বাম্পারে দেওয়া হয়েছে দুটি ফগল্য়াম্প ৷ রয়েছে 19 ইঞ্চি ডুয়েল টোন অ্য়ালয় হুইল, শার্ক ফিন অ্যান্টেনা, ফ্ল্য়াশ ডোর হ্য়ান্ডেল ইত্যাদি ৷
টাটার অন্য গাড়ির ড্য়াশবোর্ড থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই গাড়িটির ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা হয়েছে ৷ ড্য়াশবোর্ডে তিনটি ডিসপ্লে অ্য়ালাইন করা হয়েছে ৷ ফলে ড্রাইভার সিট থেকে প্য়াসেঞ্জার সিট পর্যন্ত পুরোটাই ডিসপ্লে রয়েছে ৷ এছাড়াও ডুয়েল মোড ক্লাইমেট কন্ট্রোল, ওয়ারলেস চার্জিং প্য়াড, রিয়ার উইন্ডো সানশেড, 360 ডিগ্রি ক্যামে, লেভেল 2 ADAS, ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক সহ একাধিক ফিচার যোগ করা হয়েছে ৷