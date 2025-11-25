দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান, ভারতে বিক্রি শুরু Tata Sierra-র, মধ্যবিত্তরা কিনতে পারবেন ?
Tata Sierra : সামনে দেওয়া হয়েছে একটি কানেকটেড LED ল্য়াম্প ৷ টেক্সচারড গ্রিলড ডিজাইন এবং LED হেডল্য়াম্প দেওয়া হয়েছে ৷
Published : November 25, 2025 at 5:25 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Tata Sierra ৷ যার এক্স শো রুম প্রাইলস রাখা হয়েছে 11 লাখ 49 হাজার টাকা ৷ Hyundai Creta, Honda Elevate, Kia Seltos, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq, সহ একাধিক গাড়ির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে চলেছে এই গাড়িটি ৷ কী কী স্পেসিফিকেশন ও ফিচার দেওয়া হয়েছে এই গাড়িটিতে ? জানুন -
আজ অর্থাৎ 25 নভেম্বর থেকে টাটা সিয়েরা বিক্রি শুরু হয়েছে ৷ আগেই 11 হাজার টাকার বিনিময়ে বুকিং শুরু হয়েছিল ৷ এবার গাড়িটি হ্যান্ডওভার দেওয়া শুরু করবে টাটা ৷
Tata Sierra-র পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা মূলত তিনটি কারণের জন্য ৷ প্রথমত এর স্পোর্টি থ্রি-ডোর ডিজাইন, দ্বিতীয়ত আইকনিক অ্য়ালপাইন উইন্ডো এবং তৃতীয়ত যে কোনও রাস্তায় চলায় ক্ষমতা ৷ তবে নতুন এই Sierra-তে এমন কিছু ফিচার্স দেওয়া হয়েছে যার কারণে শুধু SUV না, মর্ডান SUV বলা হচ্ছে এই গাড়িটিকে ৷ যদি আপনি নিও রেট্রো থিমের কোনও গাড়ি কেনার প্ল্য়ান করেন তাহলে আপনার উইশলিস্টে থাকতেই পারে Tata Sierra ৷
Tata Sierra: Design
গাড়িটির ডিজাইন অতি আকর্ষণীয় করা হয়েছে ৷ একদম সামনে দেওয়া হয়েছে একটি কানেকটেড LED ল্য়াম্প ৷ টেক্সচারড গ্রিলড ডিজাইন এবং LED হেডল্য়াম্প দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও বাম্পারে দেওয়া হয়েছে দুটি ফগল্য়াম্প ৷ রয়েছে 19 ইঞ্চি ডুয়েল টোন অ্য়ালয় হুইল, শার্ক ফিন অ্যান্টেনা, ফ্ল্য়াশ ডোর হ্য়ান্ডেল ইত্যাদি ৷
টাটার অন্য গাড়ির ড্য়াশবোর্ড থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই গাড়িটির ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা হয়েছে ৷ ড্য়াশবোর্ডে তিনটি ডিসপ্লে অ্য়ালাইন করা হয়েছে ৷ ফলে ড্রাইভার সিট থেকে প্য়াসেঞ্জার সিট পর্যন্ত পুরোটাই ডিসপ্লে রয়েছে ৷ এছাড়াও ডুয়েল মোড ক্লাইমেট কন্ট্রোল, ওয়ারলেস চার্জিং প্য়াড, রিয়ার উইন্ডো সানশেড, 360 ডিগ্রি ক্যামে, লেভেল 2 ADAS, ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক সহ একাধিক ফিচার যোগ করা হয়েছে ৷
মোট তিনটি ইঞ্জিন অপশনে গাড়িটি বাজারে বিক্রি করবে TATA ৷ প্রথমটি 1.5 লিটারের কায়রোজেট ডিজেল ইঞ্জিন ৷ একটি 1.5 লিটারের TGDI হাইপেরিয়ান ইঞ্জিন এবং আর একটি 1.5 লিটারের NA পেট্রোল ইঞ্জিন ৷
- 1.5 লিটারের কাইরোজেট টার্বো ডিজেল ইঞ্জিন 4000 rpm এ 118 PS এবং 260 Nm এবং 280 Nm জেনারেট করতে পারে ৷
- 1.5 লিটারের NA রেভোট্রোন ইঞ্জিনে দেওয়া হয়েছে 6 স্পিড ম্য়ানুয়াল ট্রান্সমিশন এবং 7 স্পিড DCT গিয়ারবক্স অপশন ৷ এই ইঞ্জিনটি 6000 rpm এ 106 PS এবং 2100 rpm এ 145 Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷
- 1.5 লিটারের টার্বোজেট ইঞ্জিনটি 5000 rpm এ 160 PS এবং 1750-4000 rpm এ 255 Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷