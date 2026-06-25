লঞ্চের আগেই প্রকাশ্যে এল Tata Sierra EV, নতুন এই SUV-তে কী কী পরিবর্তন থাকছে ?
পেট্রল ভার্সনের থেকে EV ভার্সনের ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিরাট কিছু পরিবর্তন করা হয়নি ৷ পুরো গাড়িটির ডিজাইন মূলত অপরিবর্তিতই রয়েছে ৷
Published : June 25, 2026 at 10:57 AM IST
হায়দরাবাদ : টাটার জনপ্রিয় SUV-গুলির মধ্যে রয়েছে Tata Sierra ৷ চলতি মাসের 30 জুন এই গাড়িটির EV লঞ্চ করবে ৷ কিন্তু তার আগেই 24 জুন গাড়িটি প্রকাশ্যে আনল TATA ৷ সমস্ত ফিতার স্পেসিফিকেশন, ডিজাইনের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে ৷
পেট্রল ভার্সনের থেকে EV ভার্সনের ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিরাট কিছু পরিবর্তন করা হয়নি ৷ পুরো গাড়িটির ডিজাইন মূলত অপরিবর্তিতই রয়েছে ৷ কিন্তু ইলেকট্রিক ভার্সনের ক্ষেত্রে সামনের অংশে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে ৷
Tata Sierra EV exterior design
গোটা গাড়িটিতেই একটি অ্যাস্থেটিক ডিজাইন দেওয়া হয়েছে ৷ সামনের গ্রিলের অংশটি ICE ভার্সনের তুলনায় সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ প্রোফাইল এবং রিয়ার অংশ প্রায় একই রাখা হয়েছে ৷
ICE ভার্সনের লাইটিং এলিমেন্ট যেমন ছিল, Sierra EV-তে একই রাখা হয়েছে ৷ অন্য একটি বিষয় ভীষণ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ ICE ভার্সনে Sierra ব্র্যান্ডিং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু EV ভার্সনে তেমনভাবে চোখে পড়েনি ৷ LED লাইট বারের নিচে রাখা হয়েছে Sierra ব্র্যান্ডিং ৷
বাম্পারে গ্লস ব্ল্যাক ফিনিস এবং একটি সিলভার স্কিড প্লেট দেওয়া হয়েছে ৷ তবে গাড়িটির কালারে পরিবর্তন করা হয়েছে ৷
প্রোফাইল ও রিয়ার কেসের ক্ষেত্রে মূল পার্থক্য হল Sierra.ev ব্যাজ ৷ সামনের দরজা ও টেইল গেটে রয়েছে এই ব্যাজিং ৷ 19 ইঞ্চির অ্যালয় হুইলও অপরিবরর্তিত রাখা হয়েছে ৷ Sierra EV-তে একাধিক কালার অপশন দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে সিলভার শেড ৷
যদিও গাড়িটির ইন্টেরিওর এখনও প্রকাশ করেনি টাটা ৷ তবে মনে করা হচ্ছে ICE ভার্সনে যেমন ইন্টেরিওর দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রেও একই ইন্টেরিওর দেওয়া হবে ৷ 10.25-ইঞ্চির ডিজিট্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, 12.3 ইঞ্চির সেন্ট্রাল টাচ স্ক্রিন এবং 12.3 ইঞ্চির প্যাসেঞ্জার স্ক্রিন থাকছে ৷ টপ ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রেই এই ফিচার পাওয়া যাবে ৷ এর থেকে লোয়ার ভ্যারিয়েন্টে দুটি স্ক্রিন দেওয়া হতে পারে ৷
পাশাপাশি প্যানোরোমিক রুফ, পাওয়ার্ড ও ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট ও একটি প্রিমিয়াম অডিয়ো সিস্টেম দেওয়া হতে পারে ৷ যদিও এই বিষয়গুলি নিয়ে এখনও কিছুই বলা হয়নি ৷ 30 জুন এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া সম্ভব ৷