ভারতে লঞ্চ হল Tata Camo, নতুন এডিশনে কী কী যুক্ত হচ্ছে ?
মোট দুটি কালারে এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি Munnar Mist এবং অন্যটি Coorg Cloud ৷
Published : August 6, 2026 at 4:34 PM IST
হায়দরাবাদ : টাটা মোটরস তাদের নেক্সন (Nexon) লাইনআপে সংযোজন করল আরও একটি নতুন গাড়ি ৷ বৃহস্পতিবার তারা লঞ্চ করল Camo Edition ৷ যার এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 9.99 লাখ টাকা ৷ এটি একটি কমপ্যাক্ট SUV হিসেবে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মূলত Nexon এর 9 বছর পূর্তি ও সারা দেশব্যাপী 11 লাখ ইউনিট বিক্রি হওয়ার কারণেই নতুন এই ভার্সনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এক্ষেত্রে গাড়ির প্রযুক্তিগত দিকে সেভাবে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷ সামান্য কয়েকটি কসমেটিক পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ এবং কয়েকটি সরঞ্জাম অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে ৷
মোট দুটি কালারে এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি Munnar Mist এবং অন্যটি Coorg Cloud ৷ গাড়ির বাইরের রঙের পরিবর্তন করার পাশাপাশি ভিতরেও একাধিক পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ কেবিন ক্যামো-থিমের করা হয়েছে ৷
নতুন এই মডেলের সবথেকে বড় পরিবর্তন করা হয়েছে কেবিনে ৷ মোট 12.3 ইঞ্চির একটি টাচ স্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ এবং একটি 10.25 ইঞ্চির ডিজিট্যাল ক্লাস্টার রয়েছে ৷ এছাড়াও এই মডেলে দেওয়া হয়েছে সাররাউন্ডেড ক্যামেরা ৷ মোট চারটি এই ধরনের ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ এই ক্যামেরাগুলি গাড়ির ইঞ্জিন অন অবস্থায় চারিদিকের সমস্ত ফুটেজ রেকর্ড করতে সক্ষম ৷ এবং ক্যামেরায় যা ছবি বা ভিডিয়ো তোলা হবে সেগুলি ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেমে দেখা সম্ভব ৷ পাশাপাশি স্মার্টফোনেও ট্রান্সফার করা যাবে ৷
ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী প্যানোরমিক সানরুফও পাওয়া যাবে ৷ এছাড়াও ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট, একটি 360 ডিগ্রি ক্যামেরা, ব্লাইন্ড ভিউ মনিটর, JBL নাইন স্পিকার অডিও সিস্টেম, অয়ারলেস চার্জার, কানেক্টেড কার টেকনোলজি এবং ADAS ফিচার থাকবে ৷ সেফটি ইক্যুইপমেন্টে দেওয়া হয়েছে ছডটি এয়ারব্যাগ, ESP, ফাইভ স্টার ক্রাশ সেফটি ৷
ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷ স্ট্যান্ডার্ড মডেলে যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় সেই একই ইঞ্জিন রয়েছে Nexon Camo এডিশনে ৷ ক্রেতারা 1.2-লিটার টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন অথবা 1.2 লিটার টার্বো CNG ইউনিট কিনতে পারেন ৷ পেট্রল ইঞ্জিনটি 113bhp এবং 260Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ এবং CNG ভার্সনটি 99bhp এবং 170Nm টর্ক জেনারেট করতে পারবে ৷
ক্যামো এডিশনটি চারটি ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Creative, Creative+ S, Creative+ PS, Fearless+ PS, এবং Fearless+ A PS ট্রিমে ৷