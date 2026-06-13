জুলাই থেকে বাড়ছে Tata-র গাড়ির দাম, SUV ও EV কিনতে কত টাকা বেশি লাগবে ?
বিভিন্ন মডেল ও ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী গাড়ির দাম সর্বোচ্চ 1.5 শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।
Published : June 13, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দরাবাদ : গাড়ি কেনার পরিকল্পনা থাকলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় চলে এসেছে। কারণ আগামী 1 জুলাই 2026 থেকে নিজেদের যাত্রীবাহী গাড়ির দাম বাড়ানোর ঘোষণা করেছে Tata Motors। সংস্থার এই মূল্যবৃদ্ধি প্রযোজ্য হবে তাদের পুরো প্যাসেঞ্জার ভেহিকল পোর্টফোলিওতে— অর্থাৎ পেট্রোল, ডিজেল এবং ইলেকট্রিক গাড়ি— সব ক্ষেত্রেই।
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন মডেল ও ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী গাড়ির দাম সর্বোচ্চ 1.5 শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। তবে সব গাড়ির ক্ষেত্রে সমানভাবে দাম বাড়বে না। কোন মডেলে কতটা বৃদ্ধি হবে, তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট ভ্যারিয়েন্টের উপর।
Tata Motors জানিয়েছে, বাড়তে থাকা উৎপাদন খরচ এবং দীর্ঘদিনের মুদ্রাস্ফীতির চাপ সামাল দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে Tata-র জনপ্রিয় মডেলগুলির উপর প্রভাব পড়তে পারে। এর মধ্যে রয়েছে Nexon, Punch, Harrier, Safari, Altroz, Tiago এবং Tigor-এর মতো ICE মডেল, পাশাপাশি কোম্পানির EV লাইনআপও এই সংশোধিত দামের আওতায় আসবে।
এটি 2026 সালে Tata Motors-এর দ্বিতীয় মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা। এর আগে এপ্রিল মাসেও সংস্থাটি তাদের গাড়ির দামে পরিবর্তন এনেছিল।
শুধু Tata নয়, সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের একাধিক গাড়ি নির্মাতা সংস্থাও দাম বাড়ানোর পথে হেঁটেছে। বাড়তি কাঁচামালের খরচ, সাপ্লাই-চেইনের চাপ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে অটো শিল্পে এই প্রবণতা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
যাঁরা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নতুন Tata গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য 1 জুলাইয়ের আগে বুকিং করা কিছু ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হতে পারে।
এর আগে গাড়ির দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিল মারুতি সুজুকি ৷ গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি 21 মে ঘোষণা করেছিল যে, তারা 2026 সালের জুন মাস থেকে গাড়ির দাম বাড়াচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং প্রতিকূল ক্রয় পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে, সংস্থাটি তাদের সমস্ত মডেলের দাম 30,000 টাকা পর্যন্ত বাড়াবে। তারা জানিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে তারা ব্যয় হ্রাস করার বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে এর প্রভাব যথাসম্ভব প্রশমিত করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তবে, তারা এও জানিয়েছে যে, যেহেতু মুদ্রাস্ফীতির চাপ এখন উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এবং প্রতিকূল ব্যয় পরিস্থিতি অব্যাহত আছে, তাই কোম্পানিটি এই বর্ধিত ব্যয়ের একটি অংশ বাজারে চাপিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।