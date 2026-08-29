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নাম বদলে যাচ্ছে Tata Motors-এর, নতুন নাম কী হবে ?

একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যা জানা জরুরি । Tata Motors Passenger Vehicles বা TMPV সংস্থা হিসেবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না।

Tata Motors Passenger Vehicles Rebrands As TATA.CARS
নতুন লোগো (ছবি - Tata.Cars)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2026 at 8:45 PM IST

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হায়দরাবাদ : গ্রাহকদের জন্য নতুন ব্র্যান্ড পরিচয় নিয়ে এল Tata Motors Passenger Vehicles Limited (TMPV)। অর্থাৎ ব্র্যান্ড নেম (Brand Name) পরিবর্তন করল সংস্থাটি ৷ এবার থেকে ‘TATA.CARS’ হিসেবে অতি প্রাচীন এই সংস্থাকে জানতে পারবেন ক্রেতারা ৷ শোরুম থেকে শুরু করে ওয়েবসাইট, সংস্থার অ্যাপ, বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন এবং সার্ভিস সেন্টার— বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে পুরনো ‘Tata Motors Passenger Vehicles’ নামের বদলে দেখা যাবে নতুন TATA.CARS ব্র্যান্ড।

তবে এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যা জানা জরুরি । Tata Motors Passenger Vehicles বা TMPV সংস্থা হিসেবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। শুধুমাত্র নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে ৷ আইনি, নিয়ন্ত্রক এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে TMPV নামই ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ পরিবর্তনটি মূলত গ্রাহকদের সামনে সংস্থার ব্র্যান্ড পরিচয়ে।

গ্রাহকদের সামনে এবার ‘TATA.CARS’

নতুন ব্র্যান্ড নেম অর্থাৎ TATA.CARS পরিচয়টি গ্রাহকদের সঙ্গে সংস্থার প্রায় সমস্ত টাচপয়েন্টে দেখা যাবে। শোরুম, সার্ভিস সেন্টার, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য রিটেল প্ল্যাটফর্মে নতুন ব্র্যান্ডিং ধীরে ধীরে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি ।

Tata-র লক্ষ্য হল, কোনও গ্রাহক প্রথমবার গাড়ি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া থেকে শুরু করে গাড়ি কেনা এবং পরে সার্ভিস নেওয়া পর্যন্ত পুরো অভিজ্ঞতায় যেন একই ব্র্যান্ড পরিচয় দেখতে পান। অর্থাৎ ভরসায় জায়গায় যাতে কোনও ঘাটতি বা খামতি না হয় সেদিকে নজর দেবে সংস্থাটি ৷

ব্র্যান্ড নেম পরিবর্তিত হলেও গাড়ির নামের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না ৷ Nexon, Punch, Harrier, Safari এবং Curvv-এর মতো জনপ্রিয় মডেলগুলি আগের নামেই থাকবে। গাড়িতে থাকা পরিচিত Tata ellipse logo-তেও কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না।

বদল আসছে রং, ফন্ট ও ডিজাইনেও

TATA.CARS শুধু পুরনো ব্র্যান্ডের নতুন নাম নয়। এর সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ নতুন ভিজ্যুয়াল আইডেন্টিটি তৈরি করেছে Tata। এর অন্যতম প্রধান অংশ হল ‘Ambition Blue’। Tata-র পরিচিত নীল রঙের আধুনিক সংস্করণ হিসেবে এই রঙটি তৈরি করা হয়েছে ৷

ফন্টের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ নতুন ব্র্যান্ড নেমে ব্যবহার করা হয়েছে নতুন টাইপফেস ‘Parallel Display’। গোটা ডিজাইন তৈরি হয়েছে ‘Parallel Pathways’ ধারণাকে কেন্দ্র করে। Tata-র ‘T’ অক্ষর এবং রাস্তার লেনের আকৃতি থেকেই এই ডিজাইনের ভাবনাচিন্তা করা হয়েছে ৷

কিন্তু হঠাৎ করে ব্র্যান্ড নেম পরিবর্তন করার কারণ কী ?

Tata-র বক্তব্য অনুযায়ী, ভারতের গ্রাহকরা দীর্ঘদিন ধরেই সংস্থার গাড়িকে সাধারণভাবে ‘Tata car’ বলে থাকেন। এবার সেই পরিচিত নামকেই আনুষ্ঠানিক ব্র্যান্ড পরিচয়ের অংশ করে নেওয়া হয়েছে।

TATA.CARS-এর মাধ্যমে Tata একটি একক ব্র্যান্ডের অধীনে তাদের হ্যাচব্যাক, সেডান, SUV, ইলেকট্রিক গাড়ি এবং ভবিষ্যতের বিভিন্ন মোবিলিটি প্রোডাক্টকে তুলে ধরতে চাইছে। বিশেষ করে সংস্থার পেট্রোল, ডিজেল এবং ইলেকট্রিক— বিভিন্ন ধরনের গাড়ি থাকায় এই একক পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

নতুন ব্র্যান্ডের ট্যাগলাইন রাখা হয়েছে ‘Nothing’s Too Far’। Tata-র মতে, এই বার্তা শুধুমাত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার কথা বলে না। বরং গ্রাহকদের নিজেদের লক্ষ্য অনুসরণ করা এবং নতুন কিছু চেষ্টা করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার ভাবনাকেও তুলে ধরে।

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