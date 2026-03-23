ভারতে লঞ্চ হল Harrier EV Fearless Plus, Tata -র নতুন এই মডেলের দাম কত ?
Published : March 23, 2026 at 4:07 PM IST
হায়দরাবাদ : Harrier EV লাইনআপে নতুন একটি মডেল লঞ্চ করল Tata ৷ নতুন মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে Fearless Plus QWD 75 ৷ যার মধ্যে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল মোটর অল হুইল ড্রাইভ অপশন ৷ যা এতদিন পর্যন্ত Harrier এর টপ মডেলে এই সুবিধা ছিল ৷ Harrier এর বর্তমানে যে ভ্যারিয়েন্টগুলি রয়েছে Adventure, Adventure S, এবং Empowered ৷ এর সঙ্গে যুক্ত হল নতুন ভ্যারিয়েন্ট Fearless Plus QWD 75 ৷ এরসঙ্গে নতুন এই মডেলগুলির নতুন একটি কালারও লঞ্চ করেছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Seaweed Green ৷
Tata Harrier EV: Price
|Variant
|Price (ex-showroom)
|65kWh (RWD)
|75kWh (RWD)
|75kWh (AWD)
|Adventure
|Rs 21.49 lakh
|-
|-
|Adventure S
|Rs 21.99 lakh
|-
|-
|Fearless+
|Rs 23.99 lakh
|Rs 24.99 lakh
|Rs 26.49 lakh (new)
|Empowered
|-
|Rs 27.49 lakh
|Rs 28.99 lakh
নতুন Fearless+ QWD 75 এর এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 26.49 লাখ টাকা ৷ যা Empowered AWD ভার্সনের থেকে 2.5 লাখ টাকা কম ৷ কালার অপশনের মধ্যে EV তে দেওয়া হয়েছে Nainital Nocturne, Pristine White, Pure Grey, এবং Empowered Oxide ৷ তবে ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী কালারেরও পরিবর্তন হবে ৷
Tata Harrier EV Fearless+ QWD 75: What's new
Tata Harrier EV Fearless+ QWD 75 ভ্যারিয়েন্টে একাধিক নতুন ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে-
- ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট (ventilated front seats)
- 6-ওয়ে পাওয়ার্ড ড্রাইভার সিট (6-way powered driver seats)
- 4-ওয়ে পাওয়ার্ড কো-ড্রাইভার সিট (4-way powered co-driver's seat)
- 360-ডিগ্রি ক্যামেরা (360-degree camera)
- JBL Black 10-স্পিকার অডিও সিস্টেম (JBL Black 10-speaker audio system)
- ডুয়েল-জোন অটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোল (dual-zone automatic climate control)
- অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং (ambient lighting)
- রিয়ার উইন্ডো সানশেড (rear window sunshades)
Tata Harrier EV Fearless+ QWD 75: convenience and safety features
ওই নতুন ফিচারগুলি ছাড়াও Fearless+ QWD 75-এ আরও একাধিক দুর্দান্ত ফিচার রয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে -
- 12.3-ইঞ্চি টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম (12.3-inch touchscreen infotainment)
- 10.25-ইঞ্চি ডিজিটাল ড্রাইভার ডিসপ্লে (10.25-inch digital driver's display)
- ওয়্যারলেস Android Auto এবং Apple CarPlay সাপোর্ট (wireless Android Auto and Apple CarPlay support)
- ওয়্যারলেস ফোন চার্জার (wireless phone charger)
- প্যানোরামিক সানরুফ (panoramic sunroof)
- Dolby Atmos সাপোর্ট (Dolby Atmos support)
নিরাপত্তার দিক থেকেও সবসময় এগিয়ে থাকে টাটা ৷ সেইকারণে নতুন এই নতুন ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে:
- 7টি এয়ারব্যাগ (7 airbags)
- অটো পার্ক অ্যাসিস্ট (auto park assist)
- ড্যাশক্যাম সহ ডিজিটাল Inside Rear View Mirror (IRVM) (digital Inside Rear View Mirror (IRVM) with dashcam)
- ব্লাইন্ড স্পট মনিটর সহ 540-ডিগ্রি ক্যামেরা সিস্টেম (540-degree camera system with blind spot monitor)
- এবং লেভেল-2 অ্যাডভান্সড ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম (ADAS) (Level-2 Advanced Driver Assistance System (ADAS))
Tata Harrier EV: Specifications
Tata Harrier EV-এ দেওয়া হয়েছে 65 kWh এবং 75 kWh ব্যাটারি প্যাক ৷ যা সিঙ্গেল মোটর রিয়ার-হুইল ড্রাইভ (RWD) এবং ডুয়াল মোটর অল-হুইল ড্রাইভ (AWD) ড্রাইভট্রেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে । এই ব্যাটারিগুলির পিক পাওয়ার আউটপুট 234.74 bhp এবং পিক টর্ক 315 Nm জেনারেট করতে সক্ষম । ৬৫ kWh ভ্যারিয়েন্টের মডেলটির MIDC-সার্টিফাইড রেঞ্জ 538 km। এবং 75 kWh ভ্যারিয়েন্টের MIDC রেঞ্জ 627 km।
অন্যদিকে, ডুয়াল মোটর AWD ভ্যারিয়েন্টে Boost mode দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে রিয়ার মোটরে পিক পাওয়ার 234.74 bhp, ফ্রন্ট মোটরে পিক পাওয়ার 155.83 bhp, সর্বোচ্চ টর্ক 504 Nm এবং MIDC-সার্টিফাইড রেঞ্জ 622 km ৷ 120 kW ফাস্ট চার্জার দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে গাড়িটির ব্যাটারি 20% থেকে 80% পর্যন্ত চার্জ হয় মাত্র 25 মিনিটে ।
|Battery Pack
|65 kWh
|75 kWh
|75 kWh
|Drivetrain
|Single Motor Rear-wheel-drive (RWD)
|Single Motor Rear-wheel-drive (RWD)
|Dual Motor All-wheel-drive (AWD)
|Power
|238 PS
|238 PS
|238 PS (rear motor), 158 PS (front motor)
|Torque
|315 Nm
|315 Nm
|504 Nm
|MIDC certified Range
|538 km
|627 km
|622 km
