ভারতে লঞ্চ হল Harrier EV Fearless Plus, Tata -র নতুন এই মডেলের দাম কত ?

কালার অপশনের মধ্যে EV তে দেওয়া হয়েছে Nainital Nocturne, Pristine White, Pure Grey, এবং Empowered Oxide ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 23, 2026 at 4:07 PM IST

হায়দরাবাদ : Harrier EV লাইনআপে নতুন একটি মডেল লঞ্চ করল Tata ৷ নতুন মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে Fearless Plus QWD 75 ৷ যার মধ্যে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল মোটর অল হুইল ড্রাইভ অপশন ৷ যা এতদিন পর্যন্ত Harrier এর টপ মডেলে এই সুবিধা ছিল ৷ Harrier এর বর্তমানে যে ভ্যারিয়েন্টগুলি রয়েছে Adventure, Adventure S, এবং Empowered ৷ এর সঙ্গে যুক্ত হল নতুন ভ্যারিয়েন্ট Fearless Plus QWD 75 ৷ এরসঙ্গে নতুন এই মডেলগুলির নতুন একটি কালারও লঞ্চ করেছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Seaweed Green ৷

Tata Harrier EV: Price

VariantPrice (ex-showroom)
65kWh (RWD)75kWh (RWD)75kWh (AWD)
AdventureRs 21.49 lakh--
Adventure SRs 21.99 lakh--
Fearless+Rs 23.99 lakhRs 24.99 lakhRs 26.49 lakh (new)
Empowered-Rs 27.49 lakhRs 28.99 lakh

নতুন Fearless+ QWD 75 এর এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 26.49 লাখ টাকা ৷ যা Empowered AWD ভার্সনের থেকে 2.5 লাখ টাকা কম ৷ কালার অপশনের মধ্যে EV তে দেওয়া হয়েছে Nainital Nocturne, Pristine White, Pure Grey, এবং Empowered Oxide ৷ তবে ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী কালারেরও পরিবর্তন হবে ৷

Tata Harrier EV Fearless+ QWD 75: What's new

Tata Harrier EV Fearless+ QWD 75 ভ্যারিয়েন্টে একাধিক নতুন ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে-

  • ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট (ventilated front seats)
  • 6-ওয়ে পাওয়ার্ড ড্রাইভার সিট (6-way powered driver seats)
  • 4-ওয়ে পাওয়ার্ড কো-ড্রাইভার সিট (4-way powered co-driver's seat)
  • 360-ডিগ্রি ক্যামেরা (360-degree camera)
  • JBL Black 10-স্পিকার অডিও সিস্টেম (JBL Black 10-speaker audio system)
  • ডুয়েল-জোন অটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোল (dual-zone automatic climate control)
  • অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং (ambient lighting)
  • রিয়ার উইন্ডো সানশেড (rear window sunshades)

Tata Harrier EV Fearless+ QWD 75: convenience and safety features

ওই নতুন ফিচারগুলি ছাড়াও Fearless+ QWD 75-এ আরও একাধিক দুর্দান্ত ফিচার রয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে -

  • 12.3-ইঞ্চি টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম (12.3-inch touchscreen infotainment)
  • 10.25-ইঞ্চি ডিজিটাল ড্রাইভার ডিসপ্লে (10.25-inch digital driver's display)
  • ওয়্যারলেস Android Auto এবং Apple CarPlay সাপোর্ট (wireless Android Auto and Apple CarPlay support)
  • ওয়্যারলেস ফোন চার্জার (wireless phone charger)
  • প্যানোরামিক সানরুফ (panoramic sunroof)
  • Dolby Atmos সাপোর্ট (Dolby Atmos support)

নিরাপত্তার দিক থেকেও সবসময় এগিয়ে থাকে টাটা ৷ সেইকারণে নতুন এই নতুন ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে:

  • 7টি এয়ারব্যাগ (7 airbags)
  • অটো পার্ক অ্যাসিস্ট (auto park assist)
  • ড্যাশক্যাম সহ ডিজিটাল Inside Rear View Mirror (IRVM) (digital Inside Rear View Mirror (IRVM) with dashcam)
  • ব্লাইন্ড স্পট মনিটর সহ 540-ডিগ্রি ক্যামেরা সিস্টেম (540-degree camera system with blind spot monitor)
  • এবং লেভেল-2 অ্যাডভান্সড ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম (ADAS) (Level-2 Advanced Driver Assistance System (ADAS))

Tata Harrier EV: Specifications

Tata Harrier EV-এ দেওয়া হয়েছে 65 kWh এবং 75 kWh ব্যাটারি প্যাক ৷ যা সিঙ্গেল মোটর রিয়ার-হুইল ড্রাইভ (RWD) এবং ডুয়াল মোটর অল-হুইল ড্রাইভ (AWD) ড্রাইভট্রেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে । এই ব্যাটারিগুলির পিক পাওয়ার আউটপুট 234.74 bhp এবং পিক টর্ক 315 Nm জেনারেট করতে সক্ষম । ৬৫ kWh ভ্যারিয়েন্টের মডেলটির MIDC-সার্টিফাইড রেঞ্জ 538 km। এবং 75 kWh ভ্যারিয়েন্টের MIDC রেঞ্জ 627 km।

অন্যদিকে, ডুয়াল মোটর AWD ভ্যারিয়েন্টে Boost mode দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে রিয়ার মোটরে পিক পাওয়ার 234.74 bhp, ফ্রন্ট মোটরে পিক পাওয়ার 155.83 bhp, সর্বোচ্চ টর্ক 504 Nm এবং MIDC-সার্টিফাইড রেঞ্জ 622 km ৷ 120 kW ফাস্ট চার্জার দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে গাড়িটির ব্যাটারি 20% থেকে 80% পর্যন্ত চার্জ হয় মাত্র 25 মিনিটে ।

Battery Pack65 kWh75 kWh75 kWh
DrivetrainSingle Motor Rear-wheel-drive (RWD)Single Motor Rear-wheel-drive (RWD)Dual Motor All-wheel-drive (AWD)
Power238 PS238 PS238 PS (rear motor), 158 PS (front motor)
Torque315 Nm315 Nm504 Nm
MIDC certified Range538 km627 km622 km
