পেট্রল ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করল Tata Harrier এবং Safari, নতুন কী কী ফিচার্স যোগ হল ?

Tata Harrier And Safari Petrol - Smart trim থেকে শুরু করে Fearless Ultra মডেল পর্যন্ত Safari এবং Harrier এর পেট্রল ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷

Tata Harrier in Nitro Crimson color Variant
Tata Harrier এর Nitro Crimson কালার ভ্যারিয়েন্ট (ছবি - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ : বহু প্রতীক্ষিত Safari এবং Harrier SUV র পেট্রল ইঞ্জিন লঞ্চ করল টাটা মোটরস ৷ দুটি মডেলই দেওয়া হয়েছে 1.5 লিটার হাইপেরিয়ন টার্বো GDi পেট্রল ইঞ্জিন ৷ এর সঙ্গে Harrier এ দেওয়া হয়েছে Nitro Crimson shade যা শুধুমাত্র Fearless Ultra variant এই পাবেন ক্রেতারা ৷ Tata Sierra র ব্যবহৃত ইঞ্জিনই দেওয়া হয়েছে Harrier এবং Safari তে ৷

Hyperion Turbo GDi Petrol Engine

Hyperion Turbo GDi Petrol Engine এ দেওয়া হয়েছে 1498 ইন লাইন 4 সিলিন্ডারের পেট্রল ইউনিট ৷ এটি BS6 সিরিজের একটি গাড়ি ৷ এটি 5000 rpm তে 167.67 bhp এবং 1750 থেকে 3500rpm তে 280 Nm পিক টর্ক জেনারেট করতে সক্ষম ৷ 6 স্পিডের ম্যানুয়াল এবং অটোমেটিক ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে ৷

Hyperion Turbo GDi Petrol Engine: Variants available

Smart trim মডেল থেকে শুরু করে Ultra এবং Fearless Ultra মডেল পর্যন্ত Safari এবং Harrier এর পেট্রল ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷

1.5-litre Hyperion Turbo GDi Petrol: Variant-wise Availability
ModelVariantsTransmission
Smart6 MT
Pure X6 MT | 6 AT
Adventure X+6 MT | 6 AT
Accomplished X6 MT | 6 AT
Accomplished X+6 MT | 6 AT
Accomplished Ultra6 MT | 6 AT
Tata HarrierSmart6 MT
Pure X6 MT | 6 AT
Adventure X6 MT | 6 AT
Adventure X+6 MT | 6 AT
Fearless X6 MT | 6 AT
Fearless X+6 MT | 6 AT
Fearless Ultra6 MT | 6 AT

Tata Safari and Harrier: Features

এই গাড়িতে রয়েছে 10.25-ইঞ্চির HD ইনফোটেনমেন্ট টাচস্ক্রিন, 10.25 ইঞ্চি HD ডিজিট্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, 18/19 ইঞ্চির অ্য়ালয় হুইল, ভয়েস অ্য়াসিস্টেড প্য়ানোরমিক সানরুফ, অটো হেডল্য়াম্প ৷ ওয়ারলেস Android Auto এবং Apple Car Play ও দেওয়া হয়েছে ৷ ফ্রন্ট আর্মরেস্ট সঙ্গে স্টোরেজ, পুশ স্টার্ট রিমোট কী, 4 ওয়ে হাইট অ্য়াডজাস্টেবল ড্রাইভার সিট সহ একাধিক ফিচার রয়েছে ৷

সেফটি ফিচার্সের মধ্যে 6টি এয়ারব্যাগ, 360 ডিগ্রি ক্যামেরা, ক্রুজ কন্ট্রোল, ABS সঙ্গে EBD, কর্নার স্টেবিলিটি কন্ট্রোল ৷

The Tata Harrier feature

The Tata Harrier এ দেওয়া হয়েছে 10.25 ইঞ্চির ইনফোটেনমেন্ট টাচস্ক্রিন, 10.25 ইঞ্চি ডিজিট্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, 18 ইঞ্চি অ্যালয় হুইল, ভয়েস অ্য়াসিস্টেড প্য়ানোরোমিক সানরুফ, 6 স্পিকার অডিও সিস্টেম, রিমোট কী ইত্যাদি ৷ এছাড়াও 360 ডিগ্রি ক্যামেরা, 6টি এয়ারব্যাগও রয়েছে ৷

