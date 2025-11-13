ETV Bharat / technology

Tata Curvv এবং Curvv EV -র আপডেটেড মডেল লঞ্চ, কী কী ফিচার্স যোগ হল ?

Curvv EV র যে আপডেটেড মডেল লঞ্চ করা হয়েছে সেগুলির এক্স শো-রুম প্রাইস 18.49 লাখ টাকা থেকে শুরু 21.99 লাখ টাকা ৷

The new additions are available only in the top trims of the Curvv and Curvv EV
the Curvv এবং Curvv EV র আপডেটেড ভার্সন লঞ্চ (ছবি- Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 2:22 PM IST

হায়দরাবাদ: ভারতে Curvv এবং Curvv EV র আপডেটেড মডেল লঞ্চ করল Tata ৷ দুটি গাড়িতেই ডুয়েল টোন ইন্টেরিয়র থিম দেওয়া হয়েছে ৷ ভারতে এই দুটি আপডেটেড মডেলের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে Hyundai Creta, Maruti SUuzki Grand Vitara, Kia Seltos, Skoda Kushaq, এবং Volkswagen Taigun ৷

Curvv EV র যে আপডেটেড মডেল লঞ্চ করা হয়েছে সেগুলির এক্স শো-রুম প্রাইস 18.49 লাখ টাকা থেকে শুরু 21.99 লাখ টাকা ৷ একনজরে দেখে নিন এই আপডেটেড মডেলের বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের এক্স শোরুম প্রাইস ৷

VariantTransmissionNew Price (Ex Showroom)
Accomplished S MT ManualRs 14.55 lakh
Accomplished S GDI MTManualRs 15.71 lakh
Accomplished S DCADCARs 16 lakh
Accomplished S Diesel MTManualRs 16 lakh
Accomplished+ A GDI MTManualRs 17.16 lakh
Accomplished S DCA GDIDCARs 17.16 lakh
Accomplished+A Diesel MTManualRs 17.28 lakh
Accomplished S Diesel DCADCARs 17.45 lakh
Accomplished+A DCA GDIDCARs 18.61 lakh
Accomplished+A Diesel DCADCARs 18.73 lakh

কী কী নতুন ফিচার্স যোগ করা হয়েছে ?

নতুন দুটি আপডেটেড মডেলেই বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে, কার্বন ফাইবার ফিনিস ড্যাশবোর্ড , রিয়ার সেন্টার আর্মরেস্টে কাপ হোল্ডার ৷ পাশাপাশি ডুয়েল ক্লাইমেট কন্ট্রোল এবং রিয়ার প্যাসেঞ্জারদের জন্য এরোপ্লেন টাইপ হেডরেস্ট এবং ফুটরেস্ট দেওয়া হয়েছে ৷

Tata Curvv এবং Curvv EV Features

দুটি গাড়িতেই দেওয়া হয়েছে 12.3 ইঞ্চির ইনফোটেনমেন্ট টাচস্ক্রিন, একটি 10.25 ইঞ্চির ড্রাইভার ডিসপ্লে, একটি 9 স্পিকার JBL অডিয়ো সিস্টেম অটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোল, পাওয়ার্ড ড্রাইভার সিট, এয়ার পিউরিফাইয়ার, প্য়ানোরমিক সানরুফ, কানেকটেড কার টেক, একটি 360 ডিগ্রি ক্যামেরা এবং মাল্টি কালার অ্য়াম্বিয়েন্ট লাইটিং ৷

দুটি মডেলেই রয়েছে 6টি করে এয়ারব্যাগ, ইলেকট্রনিক স্টেবিলিটি কন্ট্রোল, একটি লেভেল 2 ADAS সুইট ইত্যাদি ৷

মোট তিনটি ভিন্ন ইঞ্জিন অপশনে টাটা কার্ভ গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 1.2L রেভট্রন পেট্রল ইঞ্জিন, 1.2L হাইপেরিওন GDi পেট্রোল ইঞ্জিন এবং 1.5L কেরিওজেট ডিজেল ইঞ্জিন ৷

Curvv EV মডেলের ভ্যারিয়েন্টগুলি নিম্নরূপ -

ParametersCurvv EV 45Curvv EV 55
Battery45 kWh55 kWh
Range430 km502 km
Power150 PS167 PS
Torque215 Nm215 Nm
