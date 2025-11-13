Tata Curvv এবং Curvv EV -র আপডেটেড মডেল লঞ্চ, কী কী ফিচার্স যোগ হল ?
Published : November 13, 2025 at 2:22 PM IST
হায়দরাবাদ: ভারতে Curvv এবং Curvv EV র আপডেটেড মডেল লঞ্চ করল Tata ৷ দুটি গাড়িতেই ডুয়েল টোন ইন্টেরিয়র থিম দেওয়া হয়েছে ৷ ভারতে এই দুটি আপডেটেড মডেলের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে Hyundai Creta, Maruti SUuzki Grand Vitara, Kia Seltos, Skoda Kushaq, এবং Volkswagen Taigun ৷
Curvv EV র যে আপডেটেড মডেল লঞ্চ করা হয়েছে সেগুলির এক্স শো-রুম প্রাইস 18.49 লাখ টাকা থেকে শুরু 21.99 লাখ টাকা ৷ একনজরে দেখে নিন এই আপডেটেড মডেলের বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের এক্স শোরুম প্রাইস ৷
|Variant
|Transmission
|New Price (Ex Showroom)
|Accomplished S MT
|Manual
|Rs 14.55 lakh
|Accomplished S GDI MT
|Manual
|Rs 15.71 lakh
|Accomplished S DCA
|DCA
|Rs 16 lakh
|Accomplished S Diesel MT
|Manual
|Rs 16 lakh
|Accomplished+ A GDI MT
|Manual
|Rs 17.16 lakh
|Accomplished S DCA GDI
|DCA
|Rs 17.16 lakh
|Accomplished+A Diesel MT
|Manual
|Rs 17.28 lakh
|Accomplished S Diesel DCA
|DCA
|Rs 17.45 lakh
|Accomplished+A DCA GDI
|DCA
|Rs 18.61 lakh
|Accomplished+A Diesel DCA
|DCA
|Rs 18.73 lakh
কী কী নতুন ফিচার্স যোগ করা হয়েছে ?
নতুন দুটি আপডেটেড মডেলেই বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে, কার্বন ফাইবার ফিনিস ড্যাশবোর্ড , রিয়ার সেন্টার আর্মরেস্টে কাপ হোল্ডার ৷ পাশাপাশি ডুয়েল ক্লাইমেট কন্ট্রোল এবং রিয়ার প্যাসেঞ্জারদের জন্য এরোপ্লেন টাইপ হেডরেস্ট এবং ফুটরেস্ট দেওয়া হয়েছে ৷
Tata Curvv এবং Curvv EV Features
দুটি গাড়িতেই দেওয়া হয়েছে 12.3 ইঞ্চির ইনফোটেনমেন্ট টাচস্ক্রিন, একটি 10.25 ইঞ্চির ড্রাইভার ডিসপ্লে, একটি 9 স্পিকার JBL অডিয়ো সিস্টেম অটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোল, পাওয়ার্ড ড্রাইভার সিট, এয়ার পিউরিফাইয়ার, প্য়ানোরমিক সানরুফ, কানেকটেড কার টেক, একটি 360 ডিগ্রি ক্যামেরা এবং মাল্টি কালার অ্য়াম্বিয়েন্ট লাইটিং ৷
দুটি মডেলেই রয়েছে 6টি করে এয়ারব্যাগ, ইলেকট্রনিক স্টেবিলিটি কন্ট্রোল, একটি লেভেল 2 ADAS সুইট ইত্যাদি ৷
মোট তিনটি ভিন্ন ইঞ্জিন অপশনে টাটা কার্ভ গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 1.2L রেভট্রন পেট্রল ইঞ্জিন, 1.2L হাইপেরিওন GDi পেট্রোল ইঞ্জিন এবং 1.5L কেরিওজেট ডিজেল ইঞ্জিন ৷
Curvv EV মডেলের ভ্যারিয়েন্টগুলি নিম্নরূপ -
|Parameters
|Curvv EV 45
|Curvv EV 55
|Battery
|45 kWh
|55 kWh
|Range
|430 km
|502 km
|Power
|150 PS
|167 PS
|Torque
|215 Nm
|215 Nm