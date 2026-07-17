বড় খবর : Google ও TCS এর যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় চালু Gemini Experience Center, কী কী কাজ হবে ?

বড় খবর : Google ও TCS এর যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় চালু Gemini Experience Center, কী কী কাজ হবে ?
চলতি বছরের শেষের দিকে বিশ্বজুড়ে মোট 10 টি GEC তৈরির পরিকল্পনা TCS এর ৷ তারমধ্যে চারটি থাকবে ভারতে ৷
Published : July 17, 2026 at 5:31 PM IST
কলকাতা : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিকাঠামো উন্নয়নে একধাপ এগিয়ে গেল কলকাতা ৷ Google Cloud এর সহযোগিতায় কলকাতায় Gemini Experience Center চালু করল Tata Consultancy Service (TCS) ৷ ব্যবসায়িক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটাতে AI-সহযোগিতা দেবে এই সেন্টারটি ৷
এই নিয়ে গোটা বিশ্বে মোট তিনটি Gemini Experience Center রয়েছে TCS এর ৷ তারমধ্যে একটি কলকাতায় এবং বাকি দুটি যথাক্রমে চেন্নাই ও বেঙ্গালুরুতে ৷ প্রতিটি এক্সপিরিয়েন্স সেন্টারই বিভিন্ন ধরনের সংস্থার কাজের AI নির্ভর সহায়তা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে ৷ যেখানে সম্পূর্ণভাবে Gemini এর একাধিক মডেল ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ এবং ডাটা স্টোরের জন্য Google Cloud ব্যবহার করছে এই সেন্টারগুলি ৷
তিনটি Gemini Experience Center বা GEC তৈরি করেই থেমে থাকবে না সংস্থাটি ৷ চলতি বছরের শেষের দিকে বিশ্বজুড়ে মোট 10 টি GEC তৈরির পরিকল্পনা TCS এর ৷ তারমধ্যে চারটি থাকবে ভারতে ৷
এই বিষয়ে Google Cloud India-র পার্টনারশিপ ডিরেক্টর শিভির চৌরদিয়া জানান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে AI ভিত্তিক সহায়তা দেবে এই GEC গুলি ৷ কলকাতায় এই সেন্টার চালু হওয়ার বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আরও দ্রুত অ্যাজেন্টিক এআই (Agentic AI) ব্যবহার করতে পারবে ৷
অন্যদিকে TCS কনজিউমার বিজনেস গ্রুপের CTO মুরালি রামানাথন জানিয়েছেন,গুগল ক্লাউডের সঙ্গে এই পার্টনারশিপের ফলে AI নির্ভর প্রযুক্তিকে আরও সরাসরি ব্যবসার মধ্যে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে ৷ কলকাতার GEC-র মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন পরীক্ষা, উদ্ভাবন এবং AI নির্ভর বিভিন্ন পরিষেবা দিতে সমর্থ হবে ৷
কলকাতার GEC-তে TCS Human+ AI অটোনমি মডেল ব্যবহার করা হবে ৷ তাকে সহযোগিতা করার জন্য থাকবে Gemini-এর মডেলও ৷ কনজিউমার পণ্যজাত খাবার সংস্থা, ট্রাভেল ও টুরিজম সংস্থা এবং হসপিটালিটি সেক্টরগুলি এর থেকে সবথেকে বেশি সুবিধা পাবে ৷ পাশাপাশি রিটেল সেক্টরের চাহিদাও পূরণ করতে পারবে এই সেন্টারটি ৷
কোন কোন কাজ সহজ হবে ?
এই GEC থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রধানত চারটি সুবিধা পাবে ৷
- 1) স্টোর অপারেশন - অয়ারহাউস পরিচালনা, স্টোর সার্ভিস ডেস্ক পরিচালনার মতো কাজগুলি করা সম্ভব হবে ৷
- 2) সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট- বিভিন্ন সংস্থার সাপ্লাই-চেইন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে এই সেন্টারটি ৷
- 3) ওমনি চ্যানেল রিটেল- সাপ্লাইয়ার অনবোর্ডিং, প্রডাক্ট অনবোর্ডিং এর মতো কাজগুলি করা সম্ভব হবে ৷
- 4) কাস্টমার সার্ভিস - এই সেন্টারগুলি থেকেই AI নির্ভরতায় কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার তৈরি করা সম্ভব হবে ৷ পাশাপাশি HR এর যাবতীয় কাজও পরিচালনা করতে পারবে ৷