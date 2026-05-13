5টি ট্রিমে লঞ্চ হল Tata Altroz iCNG AMT, কত দাম বাড়ল ?
Published : May 13, 2026 at 11:56 AM IST
হায়দরাবাদ : টাটা মোটরস (Tata Motors) তাদের প্রিমিয়াম হ্যাচব্যাক অ্যালট্রোজ (Altroz) লাইনে একটি বড় চমক নিয়ে এসেছে। এবার তারা লঞ্চ করল Altroz iCNG AMT । ভারতীয় বাজারে এই প্রথম কোনও প্রিমিয়াম হ্যাচব্যাকে সিএনজি (CNG) ইঞ্জিনের সঙ্গে অটোমেটিক (AMT) ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে । Tiago, Tigor এবং Punch-এর পর Altroz হলো টাটার চতুর্থ গাড়ি, যাতে এই বিশেষ ফুয়েল-গিয়ারবক্স কম্বিনেশন দেওয়া হয়েছে ।
ভ্যারিয়েন্ট এবং দাম
নতুন Altroz iCNG AMT মোট 5-টি ট্রিম লেভেলে বিক্রি হবে । এর এক্স-শোরুম (ex-showroom) দাম শুরু হচ্ছে 8.70 লাখ টাকা থেকে এবং টপ ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম দাম রয়েছে 10.77 লাখ টাকা পর্যন্ত । ম্যানুয়াল সিএনজি মডেলের তুলনায় এই AMT ভ্যারিয়েন্টগুলোর দাম প্রায় 55 থেকে 60 হাজার টাকা বেশি ৷ তবে ম্যানুয়াল CNG-র মতো এই অটোমেটিক অপশনটি কিন্তু একদম শুরুর ‘Smart’ ট্রিমে পাওয়া যাবে না ।
|Variant
|Price (ex-showroom)
|Pure
|Rs 8.70 lakh
|Pure S
|Rs 9.00 lakh
|Creative
|Rs 9.57 lakh
|Creative S
|Rs 9.82 lakh
|Accomplished S
|Rs 10.77 lakh
পাওয়ার ও পারফরম্যান্স
গাড়ির গিয়ারবক্স ছাড়া প্রযুক্তিগতভাবে আর কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷ এই গাড়িতে রয়েছে 1.2-litre ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড পেট্রল ইঞ্জিন, যা 5-speed AMT গিয়ারবক্সের সঙ্গে যুক্ত। CNG মোডে এই ইঞ্জিন সর্বোচ্চ 72.5 bhp পাওয়ার এবং 103 Nm টর্ক তৈরি করতে পারে । অন্যদিকে, পেট্রল মোডে (petrol mode) এর পারফরম্যান্স বেড়ে দাঁড়ায় 87 bhp পাওয়ার এবং 115 Nm টর্কে ।
ম্যানুয়াল মডেলের মতোই এতেও রয়েছে অ্যাডভান্সড ECU টেকনোলজি, যার ফলে গাড়িটি সরাসরি সিএনজি মোডেই স্টার্ট করা যায় । শুধু তাই নয়, সিএনজি শেষ হয়ে গেলে এটি নিজে থেকেই পেট্রোল মোডে সুইচ করে নেয় । বুট স্পেস এবং ফিচার্সটাটার সিগনেচার ‘ডুয়াল সিলিন্ডার টেকনোলজি’ (dual cylinder technology) থাকার কারণে সিএনজি গাড়ি হলেও এর বুট স্পেস নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না । কারণ CNG সিলিন্ডারগুলি গাড়ির নিচে থাকে ৷ এর ফলে 210 লিটারের বুট ক্যাপাসিটি পাওয়া সম্ভব ৷
ফিচারের দিক থেকে এটি Altroz CNG-MT-এর মতোই । এর টপ ভ্যারিয়েন্টে পাবেন, 16-inch অ্যালয় হুইল (alloy wheels) এবং অল-এলইডি (all LED) লাইটিং। ইলেকট্রিক সানরুফ (electric sunroof) এবং অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং (ambient lighting)। এছাড়াও রয়েছে, 360-degree ক্যামেরা এবং ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার (digital instrument cluster)। টায়ার প্রেশার মনিটরিং সিস্টেম (tyre pressure monitoring)-ও রয়েছে ।
তবে পেট্রল বা ডিজেল মডেলে যে ড্রাইভ মোড (drive modes) এবং আইডল স্টপ-স্টার্ট (idle stop-start) ফিচার থাকে, তা সিএনজি এএমটি মডেলে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, গাড়িটির সম্পূর্ণ লোডেড ‘Accomplished+ S’ ভ্যারিয়েন্টটি এখনও আইসিএনজি (iCNG) মডেলে আনা হয়নি, যার ফলে কানেক্টেড কার টেকনোলজি, এয়ার পিউরিফায়ার এবং 10.25-inch ডিজিটাল স্ক্রিনের মতো প্রিমিয়াম সুবিধাগুলো এই মডেলে মিস করবেন ক্রেতারা । শহুরে ট্রাফিকে আরামদায়ক এবং সাশ্রয়ী ড্রাইভের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত বিকল্প হতে পারে ।