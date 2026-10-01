মহাকাশে পাড়ি দুই ভারতীয় স্টার্টআপের : অর্বিটাল কম্পিউটিং এবং তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণে গতি আসবে ভারতের?
1 অক্টোবর এই মিশনটি হবে। মোট 58 মিনিটের এই মিশনটি রাত 11 টা 48 মিনিটে শুরু হয়ে 2 অক্টোবর 12 টা 46 AM-এ শেষ হবে।
Published : October 1, 2026 at 4:39 PM IST
হায়দরাবাদ : দুটি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবার স্যাটেলাইট পাঠানোর অপেক্ষায় । SpaceX এর Falcon 9 রকেটের মাধ্যমে ওই দুই সংস্থার স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হবে । এই মিশনটির নাম দেওয়া হয়েছে Transporter 18 ।
দেশের প্রথম ডেডিকেটেড বাণিজ্যিক CubeSat ক্যাটাগরির থার্মাল পে-লোড মহাকাশে পাঠানোর লক্ষ্য আমেদাবাদের সংস্থা SatLeo Labs । ওই পে-লোডের নাম দেওয়া হয়েছে TAPAS-1 (Thermal Access Platform for Analytics & Solutions)। অন্যদিকে TakeMe2Space নামে হায়দরাবাদের একটি সংস্থার লক্ষ্য ভারতের প্রথম অর্বিটাল কম্পিউটিং স্য়াটেলাইট পাঠানোর । যার নাম MOI-1A ।
আজ অর্থাৎ 1 অক্টোবর এই মিশনটি হবে । মোট 58 মিনিটের এই মিশনটি রাত 11 টা 48 মিনিটে শুরু হয়ে 2 অক্টোবর 12 টা 46 AM-এ শেষ হবে ।
TakeMe2Space: MOI-1A
TakeMe2Space-এর যে স্যাটেলাইটটি মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হবে সেটির ওজন 14 কেজি । এর প্রতি সেকেন্ডে কম্পিউটিং ক্যাপাসিটি 117 ট্রিলিয়ন ক্যাপাসিটি । 2TB-র স্টোরেজ রয়েছে এবং নাইন ব্যান্ড মাল্টি স্পেকট্রাল ইমেজার রয়েছে । সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এগ্রিকালচার মনিটারিং, সাপ্লাই চেন ইন্টেলিজেন্স এবং খনিজ সম্পদের উপর নজরদারির ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট-এর তোলা বিপুল সংখ্যক ছবি পৃথিবীর কোনও ডেটা সেন্টারে ডাউনলোড করা হয় । এবং তারপর প্রসেস করা হয় । কিন্তু এক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক ছবি ডাউনলোডের প্রয়োজন নেই ।
সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও CEO রোণক কুমার সামন্ত্রী বলেন, "প্রতিটি স্যাটেলাইট প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে । কিন্তু সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রথমে ভূপৃষ্ঠে পাঠানোর প্রয়োজন হয় । কিন্ত MOI-1A এর ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট থেকে ডেটা সরাসরি বিভিন্ন কাস্টমারদের কাছে পৌঁছবে । এরজন্য আগে থেকে কোনও Raw ইমেজ ডাউনলোড করার প্রয়োজন নেই । স্পেস কম্পিউটিংয়ের ক্ষেত্রে এটাই সবথেকে বড় সুবিধা ।"
আগে থেকেই TakeMe2Space অর্বিটাল ডেটা সেন্টার হিসেবে কাজ করছে । যেখানে বিভিন্ন AI মডেল স্পেস মডেলেই বিভিন্ন AI মডেল নিয়ে কাজ করছে । এবার এই সংস্থাটিই শুরু করতে চলেছে স্পেস কম্পিউটিং ।
SatLeo Labs: TAPAS-1
SatLeo Labs-এর TAPAS-1 মিশন সংস্থাটির সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক থার্মাল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্মের প্রথম মহাকাশযাত্রা। এই মিশনে Thermal Infrared (TIR/LWIR) সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এর মাধ্যমে এমন তাপমাত্রার ধরণ বা প্যাটার্ন শনাক্ত করা সম্ভব হবে, যা প্রচলিত অপটিক্যাল স্যাটেলাইট ছবিতে ধরা পড়ে না।
TAPAS-1 মিশনের মাধ্যমে SatLeo তাদের থার্মাল সেন্সিং প্রযুক্তি, পেলোডের কার্যক্ষমতা এবং ডেটা প্রসেসিংয়ের সক্ষমতা পরীক্ষা ও যাচাই করবে। এর মাধ্যমে সংস্থাটির পরিকল্পিত PYRO থার্মাল কনস্টেলেশনের ভিত্তি তৈরি হবে। এই প্রযুক্তির ব্যবহার হতে পারে জলবায়ু পর্যবেক্ষণ, কৃষি, শহরের তাপমাত্রার মানচিত্র তৈরি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে।