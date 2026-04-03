2026 Burgman Street ভার্সন লঞ্চ করল Suzuki, নতুন কী কী ফিচার্স রয়েছে ?

2026 Burgman Street ভার্সন লঞ্চ করল Suzuki, নতুন কী কী ফিচার্স রয়েছে ?
মোট দুটি ভ্যারিয়েন্টে Burgman Street এর নতুন ভার্সনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Published : April 3, 2026 at 2:50 PM IST
হায়দরাবাদ : 2026 Burgman Street লঞ্চ করল Suzuki Motorcycle India ৷ নতুন এই মডেলটিতে ডিজাইন, ফিচার্স, আরামদায়ক অভিজ্ঞতা এবং পারফরম্যান্সের পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ 125cc-র ইঞ্জিন ক্যাপাসিটিতে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর পুরনো ভার্সনটি ইতিমধ্যে 1.1 মিলিয়ন ইউনিট ভারতের বাজারে বিক্রি করেছে সংস্থাটি ৷ ফলে রাইডারদের মধ্যে ইতিমধ্যেই এই স্কুটারটির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে ৷ সংস্থার তরফে এটি প্রিমিয়াম ফ্যামিলি স্কুটার হিসেবে পজিশন করা হয়েছে ৷
মোট দুটি ভ্যারিয়েন্টে Burgman Street এর নতুন ভার্সনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর Ride Connect Edition-টির দিল্লিতে এক্স শো-রুম প্রাইস রাখা হয়েছে 1 লাখ 1 হাজার 944 টাকা ৷ এবং Ride Connect TFT-এডিশনটির দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 13 হাজার 220 টাকা ৷
নতুন ভার্সনটি লঞ্চ করলেও পুরনো ভার্সনটিও সমানভাবেই বিক্রি করবে সংস্থাটি ৷ যার দিল্লিতে এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 7 হাজার 902 টাকা ৷
নতুন স্কুটারটি আরও স্লিক ও মডার্ন ডিজাইনের লঞ্চ করা হয়েছে ৷ আরও নিখুঁতভাবে ডিটেলিং করা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি প্রিমিয়াম ফিনিস দেওয়া হয়েছে ৷ স্প্লিট লেন্স LED হেডলাইট এবং ইন্ট্রিগ্রেটেড পজিশন লাইট দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও সমস্ত LED ইন্ডিকেটর, LED টেল ল্যাম্প, মেটালিক ফিনিস দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও ডার্ক স্মোকড উইন্ডস্ক্রিন এবং স্টাইলিস মাফলার দেওয়া হয়েছে ৷
ফুটবোর্ড আরও লম্বা ও চওড়া করা হয়েছে ৷ ফলে চালক ও প্যাসেঞ্জার আরও ভালোভাবে পা রাখতে পারবেন ৷ স্কুটার চালানোর অভিজ্ঞতা আরও ভালো ও আরামদায়ক হবে ৷ স্কুটারের সিটও আরও বড় করা হয়েছে ৷ ফলে চালক ও প্যাসেঞ্জার আরও আরাম উপভোগ করতে পারবেন ৷ সিটের নিচের স্টোরেজ ক্যাপাসিটিও বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ পুরনো মডেলে 21.5 লিটারের স্টোরেজ ছিল ৷ যা বাড়িয়ে 24.6 লিটার করা হয়েছে ৷ এর ফলে ফুল-ফেস হেলমেট খুব ভালোভাবে গাড়ির স্টোরেজে রাখা যাবে ৷
সামনে দুটি স্টোরেজ কমপার্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও থাকছে একটি USB চার্জিং আউটলেট ৷ এছাড়াও ডুয়েল ইউটিলিট হুক, সেন্টার স্ট্যান্ড, সাইড স্ট্যান্ড, কী-লেস সিস্টেম, এবং ইন্টিগ্রেটেড সিট ওপেনিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে ওয়ান পুশ স্টার্ট ৷
অন্যদিকে TFT ভ্যারিয়েন্টে দেওয়া হয়েছে 4.2 ইঞ্চি কানেক্টেড TFT ডিসপ্লে, টার্ন বাই টার্ন ন্যাভিগেশন ৷ নতুন মডেলে দেওয়া হয়েছে 125cc-র ইঞ্জিন, সিঙ্গল সিলিন্ডার, এয়ার কুলড মোটর যা 8.2bhp এবং 6500rpm এবং 10.2Nm টর্ক জেনারেট করে ৷