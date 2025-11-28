" মহাকাশ সম্পর্কিত বিষয়ে Gen Z -র আরও আগ্রহ প্রকাশ করা জরুরি ", হায়দরাবাদে বললেন শুভাংশু শুক্লা

" মহাকাশ সম্পর্কিত বিষয়ে Gen Z -র আরও আগ্রহ প্রকাশ করা জরুরি ", হায়দরাবাদে বললেন শুভাংশু শুক্লা
Published : November 28, 2025 at 10:54 AM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের মহাকাশ গবেষণায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা দরকার বর্তমান প্রজন্মের ৷ এমনই মন্তব্য করলেন ভারতীয় মহাকাশচারী এবং বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা ৷ তাঁর বক্তব্য, 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সেই লক্ষ্যে Gen Z র এগিয়ে আসা খুবই জরুরি ৷
বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদের স্কাইরুট এয়ারোস্পেস ইনফিনিটি ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷ ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শুভাংশু শুক্লা ৷ তিনি ISRO-র প্রথম মহাকাশচারী যিনি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে গিয়েছিলেন ৷ ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েই Gen Z কে আহ্বাণ জানান ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে কী জানিয়েছেন শুভাংশু ? জানুন-
ইটিভি ভারত : স্যার আপনি একজন বায়ুসেনার ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের মহাকাশচারী ৷ এই পরিবর্তনটা কেমন লাগে ?
শুভাংশু শুক্লা : আলাদা করে কিছু ভাবিনি ৷ যখন মহাকাশে যাওয়ার সুযোগ আসে তখন আমি একজন টেস্ট পাইলট ৷ সবারই ইচ্ছা থাকে আকাশ- কে জানার ৷ সেইমতো আমিও চেয়েছি ৷ আমার কাছে সুযোগ এসেছিল আমি সেটা ধরেছি ৷
ইটিভি ভারত : আপনি ভারতে, রাশিয়া ও আমেরিকায় ট্রেনিং নিয়েছেন ৷ কোন প্রশিক্ষণটা সবথেকে কঠিন?
শুভাংশু : সব ট্রেনিং-ই চ্য়ালেঞ্জিং ৷ আমরা প্রথমে রাশিয়া গিয়েছিলাম ৷ তারপর সেখান থেকে ভারতে আসি ৷ তারপর ফের আমেরিকা যাই ৷ মূলত মহাকাশ যাত্রার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি ৷ বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ হয়েছে কিন্তু প্রশিক্ষণের মূল বিষয় ছিল একই ৷
ইটিভি ভারত : ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে সবথেকে কঠিন সময় কোনটা ছিল ?
শুভাংশু : প্রথম দু-তিন দিন বেশ কঠিন ছিল ৷ কারণ শরীর বেশ খারাপ ছিল ৷ তারই মধ্যে কাজ করতে হয়েছে ৷ কারণ আমরা বেশিদিনের জন্য সেখানে যাইনি ৷ সেই কারণে ISS এর পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সমস্যা হয়েছিল ৷
ইটিভি ভারত : জেন Z-র উদ্দেশে কী বলবেন ?
শুভাংশু : মহাকাশ নিয়ে আরও আগ্রহ প্রকাশ করা দরকার ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য বিকশিত ভারত 2047 এর লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া দরকার ৷
বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদে স্কাইরুট ইনফিনিটি ক্যাম্পাসের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷ বৃহস্পতিবার একটি ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই ক্য়াম্পাসের উদ্বোধন করেন ৷ প্রায় 2 লাখ স্কয়ারফিটের ওই ক্যাম্পাসে স্টেট অফ আর্ট ফেসিলিটি দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে মহাকাশ গবেষণার যাবতীয় সুবিধা রয়েছে ৷ বিভিন্ন লঞ্চ ভেহিক্যালের জন্য ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট, ইন্টিগ্রেটিং এবং টেস্টিং সহ একাধিক সুবিধা রয়েছে সেখানে ৷ এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্কাইরুটের প্রথম রকেট বিক্রম-1 (Vikram 1) প্রকাশ্যে আনেন ৷