AI-কে মসৃণভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারত প্রস্তুত, মোদির সঙ্গে বৈঠক শেষে বললেন পিচাই

Sundar Pichai PM Modi Meeting : বর্তমানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, অটোমেশন, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI নির্ভরশীলতা বাড়ছে ৷

Sundar Pichai Meets PM Modi To Discuss Google Role In India AI Mission
মোদির সঙ্গে বৈঠক পিচাইয়ের (ছবি - PTI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি : AI Impact Summit এ যোগ দিতে দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন অ্যালফাবেট CEO সুন্দর পিচাই ৷ 20 ফেব্রুয়ারি তিনি AI সামিটে বক্তব্য রাখবেন ৷ কিন্তু তার আগেই বুধবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সারলেন তিনি ৷ সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তার নিয়ে আলোচনা হয় ৷ এরসঙ্গে ভারতের AI প্রজেক্টে কীভাবে গুগল সংযুক্ত (Collaborate) হতে পারে সেই নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফে একটি এক্স ( অতীতের টুইটার ) পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "দিল্লিতে চলতে থাকা AI Summit এর পাশাপাশি সুন্দর পিচাইয়ের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছে ৷ সেখানে ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কেমন কাজ চলছে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ এবং গুগল কীভাবে আমাদের এখানকার বুদ্ধিমান পড়ুয়া ও এই পেশার দক্ষ কর্মীদের সঙ্গে কাজ করতে পারে সেই নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷"

অন্যদিকে সুন্দর পিচাইও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আজ সকালে দেখা হয়ে ভালো লাগছে ৷ স্বাস্থ্য, ভাষা, স্টার্টআপ, কৃষিক্ষেত্র এবং আরও অন্য ক্ষেত্রে AI প্রয়োগের জন্য Google কতটা সাহায্য করতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷"

অন্যদিকে বৈঠক শেষে ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে সুন্দর পিচাই বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে মসৃন ভাবে গতি দেওয়ার জন্য ভারত প্রস্তুত ৷ পাশাপাশি তার সংস্থাও এর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যও প্রতিশ্রুতি দেন ৷ তিনি জানান, ভারতের বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইকোসিস্টেম এবং ডিজিট্যাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, উদ্ভাবনের জন্য অতি ক্ষমতাশালী ফাউন্ডেশন তৈরি করতে সক্ষম ৷

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে AI এর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে ৷ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, অটোমেশন, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI নির্ভরশীলতা বাড়ছে ৷ এই প্রসঙ্গে পিচাই জানান, প্রতিটি ভাষায় এবং প্রতিটি স্থানীয় কনটেক্সটে AI-এর কাজ করা উচিত ৷ প্রত্যেক ব্যবহারকারীর রিয়েল-ওয়ার্ল্ড সুবিধা পাওয়া উচিত, যার উপর ব্যবহারকারীরা ভরসা করতে পারেন ৷ এরসঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন ভারতের সঙ্গে Google এর সু-সম্পর্ক রয়েছে ৷ এবং দু-পক্ষের যৌথ উদ্যোগে যে ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে তা নিয়ে পিচাই যে খুবই উৎসাহিত তা নিজের বক্তব্যে প্রকাশ করেন ৷

বুধবার সকালে দিল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছে সুন্দর পিচার ৷ সেইসময় তিনি টুইট করেন, ভারতে ফের ফিরে আসতে পেরে ভীষণ উৎসাহিত ৷ সুন্দর পিচাই-এর ভারতে আসার দিনেই একাধিক প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্রে গুগল-এর তরফে ব্র্যান্ডিং করা হয় । যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, উদ্ভাবনের একটি নতুন যুগ । এর সঙ্গে AI Impact Summit এর লোগো ব্যবহার করা হয়েছে । এর আগে 2025 সালের 30 অগাস্ট রিলায়েন্সের AGM এ যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন পিচাই ৷

