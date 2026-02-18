AI-কে মসৃণভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারত প্রস্তুত, মোদির সঙ্গে বৈঠক শেষে বললেন পিচাই

AI-কে মসৃণভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারত প্রস্তুত, মোদির সঙ্গে বৈঠক শেষে বললেন পিচাই
Sundar Pichai PM Modi Meeting : বর্তমানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, অটোমেশন, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI নির্ভরশীলতা বাড়ছে ৷
Published : February 18, 2026 at 7:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি : AI Impact Summit এ যোগ দিতে দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন অ্যালফাবেট CEO সুন্দর পিচাই ৷ 20 ফেব্রুয়ারি তিনি AI সামিটে বক্তব্য রাখবেন ৷ কিন্তু তার আগেই বুধবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সারলেন তিনি ৷ সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তার নিয়ে আলোচনা হয় ৷ এরসঙ্গে ভারতের AI প্রজেক্টে কীভাবে গুগল সংযুক্ত (Collaborate) হতে পারে সেই নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফে একটি এক্স ( অতীতের টুইটার ) পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "দিল্লিতে চলতে থাকা AI Summit এর পাশাপাশি সুন্দর পিচাইয়ের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছে ৷ সেখানে ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কেমন কাজ চলছে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ এবং গুগল কীভাবে আমাদের এখানকার বুদ্ধিমান পড়ুয়া ও এই পেশার দক্ষ কর্মীদের সঙ্গে কাজ করতে পারে সেই নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷"
অন্যদিকে সুন্দর পিচাইও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আজ সকালে দেখা হয়ে ভালো লাগছে ৷ স্বাস্থ্য, ভাষা, স্টার্টআপ, কৃষিক্ষেত্র এবং আরও অন্য ক্ষেত্রে AI প্রয়োগের জন্য Google কতটা সাহায্য করতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷"
Great to meet with the Honorable PM @narendramodi this morning.— Sundar Pichai (@sundarpichai) February 18, 2026
We discussed how Google is helping with his mission to infuse AI at all levels in India to improve health, expand access to information in all languages, support startups, agriculture and so much more.
Thank you… https://t.co/orPvLfrUHl
অন্যদিকে বৈঠক শেষে ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে সুন্দর পিচাই বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে মসৃন ভাবে গতি দেওয়ার জন্য ভারত প্রস্তুত ৷ পাশাপাশি তার সংস্থাও এর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যও প্রতিশ্রুতি দেন ৷ তিনি জানান, ভারতের বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইকোসিস্টেম এবং ডিজিট্যাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, উদ্ভাবনের জন্য অতি ক্ষমতাশালী ফাউন্ডেশন তৈরি করতে সক্ষম ৷
বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে AI এর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে ৷ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, অটোমেশন, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI নির্ভরশীলতা বাড়ছে ৷ এই প্রসঙ্গে পিচাই জানান, প্রতিটি ভাষায় এবং প্রতিটি স্থানীয় কনটেক্সটে AI-এর কাজ করা উচিত ৷ প্রত্যেক ব্যবহারকারীর রিয়েল-ওয়ার্ল্ড সুবিধা পাওয়া উচিত, যার উপর ব্যবহারকারীরা ভরসা করতে পারেন ৷ এরসঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন ভারতের সঙ্গে Google এর সু-সম্পর্ক রয়েছে ৷ এবং দু-পক্ষের যৌথ উদ্যোগে যে ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে তা নিয়ে পিচাই যে খুবই উৎসাহিত তা নিজের বক্তব্যে প্রকাশ করেন ৷
বুধবার সকালে দিল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছে সুন্দর পিচার ৷ সেইসময় তিনি টুইট করেন, ভারতে ফের ফিরে আসতে পেরে ভীষণ উৎসাহিত ৷ সুন্দর পিচাই-এর ভারতে আসার দিনেই একাধিক প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্রে গুগল-এর তরফে ব্র্যান্ডিং করা হয় । যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, উদ্ভাবনের একটি নতুন যুগ । এর সঙ্গে AI Impact Summit এর লোগো ব্যবহার করা হয়েছে । এর আগে 2025 সালের 30 অগাস্ট রিলায়েন্সের AGM এ যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন পিচাই ৷