StepX Neo : বিশ্বের প্রথম Agentic AI স্মার্টফোন লঞ্চ, যাবতীয় কাজ সারবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

StepX Neo : বিশ্বের প্রথম Agentic AI স্মার্টফোন লঞ্চ, যাবতীয় কাজ সারবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
STEPX Neo-তে রয়েছে Step AOS নামে একটি AI-কেন্দ্রিক অপারেটিং সিস্টেম। এতে বিল্ট-ইন Amoo AI Agent ব্যবহার করা হয়েছে ৷
Published : July 13, 2026 at 8:14 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ব্যবহারকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল চিনা AI সংস্থা StepFun। সংস্থাটি STEPX Neo নামে বিশ্বের প্রথম Agentic AI স্মার্টফোন উন্মোচন করেছে। প্রচলিত AI-ফিচারযুক্ত স্মার্টফোনের তুলনায় এই ডিভাইসটি সম্পূর্ণ আলাদা ৷ কারণ এর বিশেষত্ব হল, এটি শুধু ব্যবহারকারীর নির্দেশের উত্তর দেবে না, বরং ব্যবহারকারীর হয়ে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাও রাখবে।
🚨 Exclusive: OpenAI hasn't released an AI phone yet, but StepX Neo has already beaten it to the punch.— Ice Universe (@UniverseIce) July 13, 2026
StepX has officially unveiled StepX Neo, the world's first Agentic Phone built around a native large language model.
Powered by the native Step AOS operating system and the… pic.twitter.com/xdQKUOfd78
খুব সহজভাবে বোঝাতে হলে, বর্তমানে যে স্মার্টফোনগুলি লঞ্চ করা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গে অ্যাজেন্টিক AI ( Agentic AI) সংযুক্ত করা হচ্ছে ৷ কিন্তু STEPX Neo ফোনটির ক্ষেত্রে Agentic AI এর উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে ৷
সংস্থার দাবি, STEPX Neo-তে রয়েছে Step AOS নামে একটি AI-কেন্দ্রিক অপারেটিং সিস্টেম। এতে বিল্ট-ইন Amoo AI Agent ব্যবহার করা হয়েছে, যা ব্যবহারকারীর অভ্যাস, পছন্দ এবং প্রয়োজন বুঝে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে পারবে।
প্রচলিত স্মার্টফোনে AI মূলত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, লেখা তৈরি করা বা নির্দিষ্ট ফিচারে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু STEPX Neo-র Agentic AI ব্যবহারকারীর নির্দেশ বুঝে একাধিক অ্যাপের মধ্যে সমন্বয় করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ সম্পন্ন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। সংস্থার ভাষায়, এটি "মানুষ ও AI এজেন্টের যৌথ কাজের নতুন অভিজ্ঞতা" তৈরি করবে।
Step AOS-এ ভয়েস, টেক্সট এবং ভিজ্যুয়াল ইনপুটের মতো একাধিক ইন্টারঅ্যাকশন সাপোর্ট করতে সম্ভব হবে। পাশাপাশি AI এজেন্টের জন্য বিশেষভাবে মেমোরি, ডিসিসেন মেকিং, নিরাপত্তা এবং অ্যাকশন এক্সিকিউশন-এর মতো ফিচার যুক্ত করা হয়েছে।
Another New AI-Focused Smartphone, StepX Neo 🫡— RAIHAN HAN (Informasi Gadget) (@raihanhan121) July 13, 2026
StepX Neo comes with Step AOS, an operating system specifically designed for AI agents, and a built-in AI agent called Amoo. This phone thoroughly integrates large-scale AI models, the operating system, and hardware, creating an pic.twitter.com/e9ZphR1Y50
সফটওয়্যার ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করতে ইতিমধ্যেই একাধিক জনপ্রিয় পরিষেবা সংস্থার সঙ্গে পার্টনারশিপ করেছে StepFun। এর ফলে AI এজেন্ট বিভিন্ন অ্যাপ এবং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহারকারীর কাজ আরও সহজে সম্পন্ন করতে পারবে।
ডিভাইসটির পিছনের দিকে একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ সেকেন্ডারি ডিসপ্লে-ও রয়েছে। তবে সংস্থা এখনও ফোনটির সম্পূর্ণ হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন, দাম বা বাজারে আসার নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করেনি। জানা গিয়েছে, 17 জুলাই শুরু হওয়া World Artificial Intelligence Conference (WAIC)-এ ফোনটি প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হবে।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, AI-কে শুধু একটি সহকারী হিসেবে নয়, বরং ব্যবহারকারীর হয়ে বাস্তব কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম ডিজিটাল এজেন্ট হিসেবে গড়ে তোলার দিকেই এগোচ্ছে স্মার্টফোন শিল্প। STEPX Neo সেই পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হতে পারে।