বিশ্বব্যাপী স্তব্ধ অনলাইন গেমিং পরিষেবা, কেন এই সমস্যা ?
Steam outage : একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ 25 শে ডিসেম্বর মধ্যরাত প্রায় 2 টো নাগাদ সমস্য়া তৈরি হয়েছিল ৷
Published : December 25, 2025 at 12:27 PM IST
হায়দরাবাদ : ফেস্টিভ সিজনে বড়সড় গোলোযোগের মুখে গেমিং প্ল্য়াটফর্ম স্টিম ৷ বড়দিনে ছুটির আমেজে অনলাইন গেমিং থেকে বঞ্চিত হলেন সারা বিশ্বের কয়েক লাখ গেমার ৷ আউটেজ ট্র্য়াকিং সাইট DownDetector এ এই সম্পর্কে জানানো হয়েছে ৷ ভারতেও এর প্রভাব পড়েছিল ৷ দীর্ঘক্ষণ ধরে পছন্দের গেম খেলতে পারেননি প্রায় 400 ভারতীয় ৷ এবং আমেরিকায় এই সংখ্যাটা পৌঁছে গিয়েছিল প্রায় 14 হাজারে ৷ এই প্রতিবেদন লেখার সময়ও ( 25.12.25 সকাল 11 টা 34 মিনিটে ) সম্পূর্ণভাবে কাজ করছে না স্টিম প্ল্য়াটফর্ম ৷
একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ 25 শে ডিসেম্বর মধ্যরাত প্রায় 2 টো নাগাদ সমস্য়া তৈরি হয়েছিল ৷ এবং ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ এই সমস্যা সবথেকে বেশি সংখ্যক গেমার বুঝতে পারেন ৷ যদিও Steam এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কোনও ডাউনটাইমের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি ৷ তবে আমেরিকার ব্যবহারকারীদের জন্য ডেডিকেটেড পেজে জানানো হয়েছে, হঠাৎ করেই প্রচুর ট্রাফিক ওয়েবসাইটে ঢুকে পড়ে ৷ যার কারণে Steam প্ল্য়াটফর্মে সমস্যা তৈরি হয় ৷
কী কী সমস্যা তৈরি হয়েছিল ?
আউটেজ ট্র্য়াকিং সাইট DownDetector এর তথ্য অনুযায়ী গ্লোবাল প্লেয়াররা লগইনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ৷ এছাড়াও যাঁরা আগেই লগইন করেচিলেন তাঁরা সার্ভার কানেকশন, কোনও কিছু গেমিং পেমেন্ট থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন ৷ তবে সবথেকে বেশি সমস্যা ছিল সার্ভার কানেকশনে ৷ প্রায় 78 শতাংশ ব্যবহারকারী সার্ভার কানেকশনের সমস্যা রিপোর্ট করেছেন ৷
অন্যদিকে ভারতের 88 শতাংশ প্লেয়ার কানেকশন রিপোর্ট করেছেন ৷ এছাড়াও 9 শতাংশ লগইন সমস্যা এবং 3 শতাংশ অন্য নেটওয়ার্কিং প্লেয়ারদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারছিলেন না বলে জানিয়েছেন ৷
Steam কী ?
Steam হল একটি অনলাইন গেমিং প্ল্য়াটফর্ম ৷ যার মাধ্যমে নতুন গেম ডাউনলোড, গেম খেলা, অনলাইন গেম কেনা, কমিউনিটি ইন্টারেক্সন সহ বিভিন্ন কাজ করা সম্ভব ৷ Windows, Mac এবং Linux এ এই গেমগুলি খেলতে পারবেন ৷ গেমারদের জন্য এটা একটি বিশাল ডিজিট্যাল গেমিং লাইব্রেরি, মার্কেটপ্লেস এবং প্ল্য়াটফর্ম ৷
এর আগে বিশ্বব্যাপী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল Cloudflare ৷ যার ফলে দীর্ঘক্ষণ ফেসবুক, এক্স সহ হাজার হাজার ওয়েবসাইট অকেজো হয়ে পড়েছিল ৷ ইউজার অ্য়াকসেস পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ যদিও সেই সময় Cloudflare এর তরফে সেই সমস্যার কথা স্বীকারও করা হয়েছিল ৷