জলের দরে ভারতে Starlink পরিষেবা, আনলিমিটেড ডেটা ! কত খরচ মাসে ?
Starlink Service : ভারতে স্টারলিঙ্ক পরিষেবা চালু হলে ইন্টারনেট দুনিয়ায় একাধিক পরিবর্তন আসতে পারে ৷
Published : December 8, 2025 at 1:04 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে খুব শীঘ্র পরিষেবা চালু করতে চলেছে স্য়াটেলাইট ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার স্টারলিঙ্ক ৷ প্রফেশনাল প্ল্য়াটফর্মে ইতিমধ্যে সংস্থাটির তরফে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছ ৷ আপাতত চারজনকে নিয়োগ করা হবে ৷ যাঁরা বেঙ্গালুরু অফিস থেকে যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন ৷ পরবর্তীতে আরও নিয়োগ করা হতে পারে ৷ এছাড়াও দেশের প্রতিটি শহরে গ্রাউন্ড স্টেশন করারও পরিকল্পনা রয়েছে স্টারলিঙ্কের ৷ যার মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার কাজকর্ম দেখাশোনা করা হবে ৷
ভারতে স্টারলিঙ্ক পরিষেবা চালু হলে ইন্টারনেট দুনিয়ায় একাধিক পরিবর্তন আসতে পারে ৷ এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ শুধু তাই না, শিক্ষা, স্বাস্থ্য় ও ব্যাঙ্কিং পরিষেবা আরও উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
কিন্তু কত টাকা করে খরচ করতে হবে এই পরিষেবার জন্য ৷ এবিষয়ে নিজেদের ওয়েবসাইটেই একটি ট্য়ারিফ প্ল্য়ান আপলোড করেছে Starlink ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, ভারতে স্টারলিঙ্ক পরিষেবার জন্য মাসে 8600 টাকা করে খরচ করতে হবে ৷ যার মাধ্যমে যাবতীয় হার্ডওয়ার সাপোর্টও দেবে এলন মাস্কের এই সংস্থা ৷ এছাড়াও যাঁরা স্টারলিঙ্ক ইন্টারনেট পরিষেবা নিতে চান তাঁদেরকে 30 দিন ট্রায়ালও দেবে সংস্থাটি ৷
Starlink এর তরফে দাবি করা হয়েছে, সব ঋতুতেই তাদের পরিষেবা সচল থাকবে ৷ পরিষেবায় কোনও রকম ব্যাঘাত ঘটবে না ৷ 8600 টাকার যে প্ল্য়ানটি লঞ্চ করা হয়েছে সেটা পুরোপুরি বেসিক হোম প্ল্য়ান ৷ ব্য়বসায়ী বা এন্টারপ্রাইজ প্ল্য়ান এখনও লঞ্চ করা হয়নি ৷
এদিকে যে চারটি পজিশনের জন্য নিয়োগ করা হবে সেগুলি হল - পেমেন্টস ম্য়ানেজার, অ্য়াকাউন্ট ম্যানেজার, সিনিয়ার ট্রেজারি অ্য়ানালিস্ট এবং ট্যাক্স ম্যানেজার ৷ প্রাথমিকভাবে যে সব শহবে আর্থ স্টেশন করা হবে সেগুলি হল চণ্ডীগড়, কলকাতা, হায়দরাবাদ, লখনউ, মুম্বই এবং নয়ডা ৷
লো অর্বিট স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট পরিষেবা দেয় স্টারলিঙ্ক ৷ স্য়াটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবার ফলে কোনও তার সংযুক্তিকরণের প্রয়োজন হয় না ৷ এবং যে কোনও জায়গা থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া সম্ভব ৷ নতুন এই পরিষেবা চালু হলে পাহাড়ি এলাকা বা অন্য দুর্গম এলাকা থেকেও ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যাবে ৷