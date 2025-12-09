ভুল খবর ছড়িয়েছে, ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ নিয়ে মুখ খুলল Starlink

ভুল খবর ছড়িয়েছে, ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ নিয়ে মুখ খুলল Starlink
Starlink : সোমবার অর্থাৎ 8 ডিসেম্বর স্টারলিঙ্কের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, ভারতের ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিক খরচ ধার্য করা হয়েছে 8600 টাকা ৷
Published : December 9, 2025 at 3:22 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের ব্যবহারকারীদের জন্য এখনও কোনও নির্দিষ্ট প্ল্যান লঞ্চ করেনি স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার Starlink ৷ সংস্থার বিজনেস অপারেশনসের ভাইস প্রেসিডেন্ট লউরেন ডায়ার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ভারতে এখনও পরিষেবা চালু করা হয়নি ৷ এবং এখনও কোনও অর্ডার নেওয়া হচ্ছে না ৷ ফলে বাজেট নির্ধারণের কোনও প্রশ্নই নেই ৷
কী ঘটেছে ?
সোমবার অর্থাৎ 8 ডিসেম্বর স্টারলিঙ্কের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, ভারতের ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিক খরচ ধার্য করা হয়েছে 8600 টাকা ৷ এর মধ্যে আনলিমিডেট ডেটা ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ তবে এই প্ল্যানটি শুধুমাত্র রেসিডেনসিয়াল প্ল্য়ান হিসেবেই নথিভুক্ত ছিল ৷ বিজনেস প্ল্য়ানের কোনও খরচ দেওয়া হয়নি ৷
এই বিষয়টি জানাজানি হতেই, অনেকেই মনে করেন, খুব শীঘ্রই ভারতে পরিষেবা চালু করতে পারে Elon Musk এর এই সংস্থা ৷ এমনকি প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং প্ল্য়াটফর্ম লিঙ্কডিনে ভারতে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি জানা যায়, হায়দরাবাদ, কলকাতা সহ বিভিন্ন শহরে আর্থ স্টেশন করবে তারা ৷
এই খবর প্রকাশের 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই Starlink এর তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হল, ভারতের জন্য তারা এখনও কোনও প্ল্য়ান লঞ্চ করেনি ৷ প্রশ্ন উঠছে তাহলে কেন Starlink ওয়েবসাইটে ভারতের জন্য প্ল্য়ান দেখানো হচ্ছিল ৷
এই বিষয়টি নিয়ে নিজের বক্তব্য় প্রকাশ করেছেন লউরেন ডায়ার ৷ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ওয়েবসাইটে প্রযুক্তিগত ত্রুটি হয়েছিল ৷ সেই কারণে ডামি টেস্ট ডাটা সেখানে দেখানো হচ্ছিল ৷ অবশ্য, মঙ্গলবার, 9 ডিসেম্বর আর সেই ডাটা দেখানো হচ্ছে না ৷
The Starlink India website is not live, service pricing for customers in India has not yet been announced, and we are not taking orders from customers in India.— Lauren Dreyer (@LaurenDreyer) December 8, 2025
There was a config glitch that briefly made dummy test data visible, but those numbers do not reflect what the cost… https://t.co/TU8cUjcYGL
লো অর্বিট স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট পরিষেবা দেয় স্টারলিঙ্ক ৷ স্য়াটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবার ফলে কোনও তার সংযুক্তিকরণের প্রয়োজন হয় না ৷ এবং যে কোনও জায়গা থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া সম্ভব ৷ নতুন এই পরিষেবা চালু হলে পাহাড়ি এলাকা বা অন্য দুর্গম এলাকা থেকেও ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যাবে ৷
স্টারলিঙ্ক ইন্টারনেট চালু হলে কী সুবিধা হবে ?
স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবার সুবিধা হল কোনও তার সংযুক্তিকরণ ছাড়াই ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করা যায় ৷ বিভিন্ন দূর্গম এলাকায় যেখানে তার সংযুক্ত ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় না অথবা মোবাইল ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক পৌঁছয় না সেই সব জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবার জন্য একমাত্র উপায় স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ৷