পিছিয়ে পড়া মানুষদের সহায়তা করবে Starlink, হঠাৎ বড় ঘোষণা Elon Musk-এর

পিছিয়ে পড়া মানুষদের সহায়তা করবে Starlink, হঠাৎ বড় ঘোষণা Elon Musk-এর
DogeDesigner এর এক্স হ্যান্ডেলে কী কী জানানো হয়েছে ?
Published : August 21, 2026 at 1:29 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের সহায়তা করবে স্টারলিঙ্ক ৷ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এমনই জানালেন সংস্থার CEO এলন মাস্ক ৷
ভারতে এখনও পরিষেবার দেওয়ার জন্য সরকারি ছারপত্র পায়নি স্টারলিঙ্ক ৷ তবে প্রক্রিয়া বেশ কিছুটা এগিয়েছে ৷ কবে থেকে পুরোপুরি পরিষেবা চালু হবে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ কিন্তু এরই মধ্যে মাস্কের এই মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷
সম্প্রতি DogeDesigner নামে ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হয় ৷ প্রথমত জানানো হয়, 2026 সালের মে মাস পর্যন্ত ভারতের 11 হাজার 256টি গ্রামে 4G কভারেজ নেই ৷
দ্বিতীয়ত জানানো হয়, 2026 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে 1.093 বিলিয়ন ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন হয়েছে ৷ কিন্তু তারমধ্যে মাত্র 440.87 মিলিয়ন সাবস্ক্রিপশন গ্রামীণ অঞ্চলে ৷ সেই হিসেবে গ্রামীণ অঞ্চলে প্রতি 100 জনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী 48.31 জন ৷
Starlink would help the least served in India, especially in rural areas https://t.co/ffCvpL61WQ— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2026
তৃতীয়ত ভারতনেট পরিষেবায় 8 লাখ 50 হাজার কিলোমিটার ফাইবার কেবল পাতা হয়েছে ৷ যার মধ্যে 2 লাখ 21 হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত সার্ভিস রেডি অবস্থায় রয়েছে ৷ কিন্তু জুন 2026 পর্যন্ত মাত্র 80 হাজার 472 গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে এই প্রকল্পে কাজ শুরু করেছে ৷
সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ আর সেই কারণে ফাইবার ইন্টারনেটের ব্যবহারে অনীহা দেখা গেছে ৷
এই বিষয়টি জানিয়ে টুইট করে DogeDesigner ৷ সেই টুইটটি রি-ট্যুইট করেন এলন মাস্ক ৷ এবং সেখানে তিনি লেখেন, "গ্রামীণ অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া এলাকায়া সাহায্য় করতে পারে Starlink"
স্যাটেলাইট ইন্টারনেট প্রদানকারী সংস্থাগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে স্টারলিঙ্ক ৷ লো ল্যাটেন্সি ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি ডিরেক্ট টু ডিভাইস পরিষেবাও প্রদান করবে সংস্থাটি ৷ 2021 সালের শেষের দিকে এই পরিষেবা চালুর প্রসঙ্গে উঠলেও বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে তা বন্ধ হয়ে যায় ৷ ফের নতুন করে পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে ৷
চলতি বছরের জুন মাসে স্টারলিঙ্কের বিজনেস অপারেশন ভাইস প্রেসিডেন্ট লউরেন ড্রেইয়ার জানিয়েছিলেন যে, ভারতে পরিষেবা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা চালাচ্ছে সংস্থাটি ৷