অবশেষে মিলল অনুমতি, ভারতে কবে থেকে শুরু হবে Starlink পরিষেবা ?
ভারতে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করার দিকে এগোচ্ছে স্টারলিঙ্ক ৷ এই পরিষেবা চালু হলে দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় আরও সুদৃঢ় ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা পাওয়া যাবে৷
Published : April 14, 2026 at 11:01 AM IST
হায়দরাবাদ : আগেই ছাড়পত্র দিয়েছিল ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন মন্ত্রক ৷ এবার স্পেস থেকে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দেওয়ার জন্য অনুমতি দিল ভারতের ল-এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি (LEA) ৷ ফলে ভারতে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা রইল না এলন মাস্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সংস্থা স্টারলিঙ্কের ৷
স্টারলিঙ্ক LEA থেকে ভারতে ব্যাবসা করার অনুমতি পেলেও তারা এখনই পরিষেবা শুরু করতে পারবে না বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ এখনও পর্যন্ত এই সংস্থাটি বাণিজ্যিকভাবে পরিষেবা দেওয়ার জন্য স্যাটেলাইট স্পেকট্রাম বণ্টন করেনি ৷ আর সেই কারণে এই মুহূর্তে পরিষেবা চালু করতে পারবে না সংস্থাটি ৷
অন্যদিকে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করার জন্য গ্রাউন্ড স্টেশন তৈরি করতে হবে স্টারলিঙ্ককে ৷ সেই পরিকাঠামো এখনও তৈরি করা সম্ভব হয়নি ৷
স্টারলিঙ্ক ইন্টারনেট চালু হলে কী সুবিধা হবে ?
স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবার সুবিধা হল কোনও তার (অয়ার) সংযুক্তিকরণ ছাড়াই ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করা যায় ৷ বিভিন্ন দূর্গম এলাকায় যেখানে তার সংযুক্ত ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় না অথবা মোবাইল ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক পৌঁছয় না সেই সব জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবার জন্য একমাত্র উপায় স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ৷
বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভারতে ভারতী এয়ারটেল ইতিমধ্যে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করেছে ৷ আগামী দিনে স্টারলিঙ্ক পরিষেবা চালু হলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হতে পারে ৷ কারণ পাহাড়ি দুর্গম এলাকা বা প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে ইন্টারনেটের অভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না সেখানেও পৌঁছে যাবে নিত্য নতুন কোর্স ৷ অনলাইন এডুকেশনের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷
অন্যদিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাতেও অনেক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে এই পরিষেবায় ৷ কারণ রোবোটিক সার্জারি ও অনলাইন কনসাল্টেশনের সুবিধা হবে বলেই আশা করা যায় ৷
এদিকে ভারতে স্টারলিঙ্ক পরিষেবা চালু হলে তার জন্য কত খরচ হবে তা জানানো হয়নি ৷ বুকিংও শুরু হয়নি এখনও ৷