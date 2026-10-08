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Starlink-এর ভারতে পরিষেবা দিতে সমস্যা কেন ? বিস্ফোরক মন্তব্য এলন মাস্কের ; জবাব দিল কেন্দ্রীয় সরকার

এলন মাস্ক নিজের X হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন । সেখানে তিনি বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ।

starlink
এলন মাস্ক (ছবি - AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2026 at 1:44 PM IST

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হায়দরাবাদ : স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতে ব্যবসা করার চেষ্টা করছে । কিন্তু একাধিক অজানা কারণে তা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি । এই পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সংস্থার কর্ণধার এলন মাস্ক । তাঁর কথায় কিছু ‘অলিগার্ক’ বা প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ভারতে স্টারলিঙ্ক প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে । যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে ।

কী বলেছেন এলন মাস্ক ?

এলন মাস্ক নিজের X হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন । তিনি সেখানে লেখেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু অলিগার্গ ভারতীয়দের উপর মনোপলি চালাচ্ছে । যাঁরা আমাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছেব । আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন তাঁরা কারা..." এর সঙ্গে তিনি লেখেন, "ভারতবাসীর উপর এটি একটি অপরাধ ।"

মাস্কের এই মন্তব্যের 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই জবাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । প্রেস ইনফরম্যাশন ব্যুরো বা PIB-র তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয় । সেখানে এলন মাস্কের তোলা অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে । বলা হয়েছে, মাস্কের তরফে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ।

প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোর তরফে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, "স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদাণের ক্ষেত্রে যে শর্তাবলী মেনে চলতে হয় সেখানে একাধিক নিরাপত্তার শর্ত রয়েছে । প্রতিটি সার্ভিস প্রভাইডারকে ওই নিরাপত্তার শর্ত মেনে চলতে হয় ।"

এই প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, "নিরাপত্তার শর্ত মেনে চলার পর পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করতে পারে । এবং তারপর স্পেকট্রাপ বণ্টনের প্রক্রিয়া শুরু হয় । বর্তমানে সমস্ত সংস্থাই এই নিয়ম মেনে চলছে ।" আর তারপরেই জানানো হয়েছে, মাস্কের ওই মন্তব্য ভিত্তিহীন ।

কেন হঠাৎ এই বিষয়ে মন্তব্য করলেন Elon Musk?

DogeDesigner নামে একটি X অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা হয়েছিল 2026 সালের মে মাস পর্যন্ত ভারতের 11 হাজার 256টি গ্রামে 4G কভারেজ নেই । তারসঙ্গে ভারতের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছিল । সেই পোস্টের জবাবেই এলন মাস্ক ওই মন্তব্য করেন ।

বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়ার প্রচেষ্টায় রয়েছে স্টারলিঙ্ক । কিন্তু তা এখনও শুরু হয়নি । বিভিন্ন সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এখনও পুরোপুরি ছাড়পত্র না পাওয়ার কারণেই স্টারলিঙ্কের পরিষেবা এখনও শুরু হয়নি ।

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TAGGED:

STARLINK
ELON MUSK
ভারতে স্টারলিঙ্ক পরিষেবা
এলন মাস্ক
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