Starlink-এর ভারতে পরিষেবা দিতে সমস্যা কেন ? বিস্ফোরক মন্তব্য এলন মাস্কের ; জবাব দিল কেন্দ্রীয় সরকার

Starlink-এর ভারতে পরিষেবা দিতে সমস্যা কেন ? বিস্ফোরক মন্তব্য এলন মাস্কের ; জবাব দিল কেন্দ্রীয় সরকার
এলন মাস্ক নিজের X হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন । সেখানে তিনি বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ।
Published : October 8, 2026 at 1:44 PM IST
হায়দরাবাদ : স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতে ব্যবসা করার চেষ্টা করছে । কিন্তু একাধিক অজানা কারণে তা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি । এই পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সংস্থার কর্ণধার এলন মাস্ক । তাঁর কথায় কিছু ‘অলিগার্ক’ বা প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ভারতে স্টারলিঙ্ক প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে । যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে ।
কী বলেছেন এলন মাস্ক ?
এলন মাস্ক নিজের X হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন । তিনি সেখানে লেখেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু অলিগার্গ ভারতীয়দের উপর মনোপলি চালাচ্ছে । যাঁরা আমাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছেব । আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন তাঁরা কারা..." এর সঙ্গে তিনি লেখেন, "ভারতবাসীর উপর এটি একটি অপরাধ ।"
Unfortunately, we are being blocked by certain oligarchs in order to maintain their monopolistic chokehold on the Indian people. You can guess who they are … This is a crime against the people of India!— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
মাস্কের এই মন্তব্যের 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই জবাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । প্রেস ইনফরম্যাশন ব্যুরো বা PIB-র তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয় । সেখানে এলন মাস্কের তোলা অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে । বলা হয়েছে, মাস্কের তরফে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ।
প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোর তরফে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, "স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদাণের ক্ষেত্রে যে শর্তাবলী মেনে চলতে হয় সেখানে একাধিক নিরাপত্তার শর্ত রয়েছে । প্রতিটি সার্ভিস প্রভাইডারকে ওই নিরাপত্তার শর্ত মেনে চলতে হয় ।"
এই প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, "নিরাপত্তার শর্ত মেনে চলার পর পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করতে পারে । এবং তারপর স্পেকট্রাপ বণ্টনের প্রক্রিয়া শুরু হয় । বর্তমানে সমস্ত সংস্থাই এই নিয়ম মেনে চলছে ।" আর তারপরেই জানানো হয়েছে, মাস্কের ওই মন্তব্য ভিত্তিহীন ।
কেন হঠাৎ এই বিষয়ে মন্তব্য করলেন Elon Musk?
DogeDesigner নামে একটি X অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা হয়েছিল 2026 সালের মে মাস পর্যন্ত ভারতের 11 হাজার 256টি গ্রামে 4G কভারেজ নেই । তারসঙ্গে ভারতের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছিল । সেই পোস্টের জবাবেই এলন মাস্ক ওই মন্তব্য করেন ।
Starlink beams are turned off over India, so the claim that they were used by anyone for any reason is absolutely false https://t.co/y3R2L5JV7h— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়ার প্রচেষ্টায় রয়েছে স্টারলিঙ্ক । কিন্তু তা এখনও শুরু হয়নি । বিভিন্ন সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এখনও পুরোপুরি ছাড়পত্র না পাওয়ার কারণেই স্টারলিঙ্কের পরিষেবা এখনও শুরু হয়নি ।