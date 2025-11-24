Spotify এর নতুন ফিচার, পছন্দের গান শুনতে একটা ট্যাপ-ই যথেষ্ট
Spotify : আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সব ব্যবহারকারীরা নতুন এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷
Published : November 24, 2025 at 11:10 AM IST
হায়দরাবাদ: কানে হেডফোন, সঙ্গে পছন্দের গান ৷ ব্যাস মুড একদম খুশ ৷ আর তারসঙ্গে মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে যদি ব্যবহার করা হয় Spotify তাহলে তো কোনও কথাই নেই ৷ কারণ মুড অনুযায়ী পারফেক্ট রেকমেন্ডেশনের দায়িত্বে মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্য়াটফর্মগুলির তালিকার একদম শীর্ষে রয়েছে এই অ্য়াপটি ৷ ব্যবহারকারীদের জন্য বিভিন্ন নতুন নতুন ফিচার অ্য়াড করা হয়েছে ৷ এবার এই অ্য়াপে অ্য়াড করা হল, Import Your Music ফিচার ৷ এর ফলে অন্য স্ট্রিমিং প্ল্য়াটফর্ম থেকে এই প্ল্য়াটফর্মে সহজেই মিউজিক ইমপোর্ট করা সম্ভব হবে ৷
সম্প্রতি সুইডেনের এই সংস্থার তরফে নতুন এই ফিচারটি সম্পর্কে জানানো হয়েছে ৷ নতুন এই ফিচারটি বিশ্বের সব দেশের ব্যবহারকারীদের জন্যই লঞ্চ করা হয়েছে ৷ আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সব ব্যবহারকারীরা নতুন এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷
নতুন এই ফিচারটিতে কী সুবিধা হবে?
ধরে নিন আপনি Youtube Music, Resso বা অন্য কোনও মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্য়াটফর্ম ব্যবহার করেন ৷ সেখানে আপনার প্লেলিস্ট তৈরি আছে ৷ এবং ওই অ্য়াপগুলি আপনার মুড অনুযায়ী গান রেকমেন্ড করে ৷ কিন্তু আপনি Spotify ব্য়বহার করতে চাইছেন, অথচ ভয় প্লেলিস্ট হারিয়ে ফেলার ৷ হয়তো ভাবছেন, পারফেক্ট রেকমেন্ডেশন পাবেন কিনা ৷ এই সমস্যারই সমাধান করেছে Spotify ৷ আপনি অন্য কোনও অ্য়াপে তৈরি করা প্লেলিস্ট সরাসরি Spotify তে ইমপোর্ট করতে পারবেন ৷ এবং শুনতেও পারবেন ৷ পরবর্তীতে Spotify আপনার মুড বুঝে গান রেকমেন্ড করবে ৷
TuneMyMusic নামে একটি প্ল্য়াটফর্ম ব্যবহার করে পুরো কাজটি করবে Spotify ৷ সেক্ষেত্রে কোন কোন অ্য়াপ থেকে গান ইমপোর্ট করা সম্ভব হবে সেই তালিকা দেওয়া হয়নি ৷ তবে TuneMyMusic- এ Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Tidal, Deezer, SoundCloud, Qobuz, Napster, Pandora সহ একাধিক অ্য়াপ সাপোর্ট করে ৷
কীভাবে ইমপোর্ট করতে হবে?
- প্রথমে Spotify ওপেন করতে হবে ৷
- তারপর ‘Your Library’ অপশনে ট্যাপ করুন ৷
- একদম নিচে রয়েছে ‘Import your music’ অপশন ৷
- ওই অপশনে ট্য়াপ করুন ৷
- এরপর TuneMyMusic-এর সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে ৷
- কোন সার্ভিস থেকে মিউজিক ইমপোর্ট করবেন সেই সার্ভিস সিলেক্ট করতে হবে ৷
- এবং তারপরেই ইমপোর্ট সম্পন্ন হলেই শোনা যাবে পছন্দের গান ৷
এখানেই শেষ নয়, Spotify এর তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইমপোর্টেড প্লেলিস্টে থাকা গানের মুড অনুযায়ী রেকমেন্ডেশনও করা হবে ৷