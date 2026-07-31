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গান শুনতে শুনতেই লিখে রাখতে পারবেন মনের কথা, নতুন ফিচার লঞ্চ Spotify-এর

Spotify জানিয়েছে, নতুন User Notes ফিচারের লক্ষ্য হল ব্যবহারকারীদের প্রিয় গানগুলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তিগত স্মৃতি সংরক্ষণ করার সুযোগ করে দেওয়া।

Spotify launches a new feature named User Notes to let users add memories to songs
Spotify Logo (ছবি - Spotify Newsroom)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 8:27 PM IST

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হায়দরাবাদ : মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম Spotify ব্যবহারকারীদের জন্য নিয়ে এল নতুন 'User Notes' ফিচার। এই নতুন সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেদের প্লেলিস্টের প্রতিটি গানের সঙ্গে ব্যক্তিগত নোট বা ক্যাপশন যোগ করতে পারবেন। বৃহস্পতিবার সংস্থার পক্ষ থেকে এই নতুন ফিচারের ঘোষণা করা হয়েছে।

Spotify জানিয়েছে, নতুন User Notes ফিচারের লক্ষ্য হল ব্যবহারকারীদের প্রিয় গানগুলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তিগত স্মৃতি সংরক্ষণ করার সুযোগ করে দেওয়া। কোনও গান কেন প্লেলিস্টে যোগ করা হয়েছে, প্রথম কোথায় বা কখন সেই গান শোনা হয়েছিল, অথবা কোনও বিশেষ ঘটনার সঙ্গে গানটির কী সম্পর্ক—এসব তথ্য ব্যবহারকারীরা নিজেরাই লিখে রাখতে পারবেন।

উদাহরণ হিসেবে সংস্থা জানিয়েছে, কেউ যদি ছুটি কাটাতে গিয়ে প্যারিসের রাস্তায় হাঁটার সময় কোনও গান প্রথম শোনেন, তাহলে সেই স্মৃতি নোট হিসেবে সংরক্ষণ করতে পারবেন। আবার কোনও গান যদি প্রথম ডেটের সময় বাজতে থাকে, সেটিও সেই গানের সঙ্গে লিখে রাখা যাবে। ফলে একটি সাধারণ প্লেলিস্ট সময়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্মৃতির সংগ্রহে পরিণত হবে।

Spotify-এর মতে, এই ফিচারের মাধ্যমে প্লেলিস্ট শুধু গান সংরক্ষণের জায়গা থাকবে না, বরং ব্যবহারকারীর জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তেরও একটি ব্যক্তিগত রেকর্ড হয়ে উঠবে। সংস্থার দাবি, সময়ের সঙ্গে এই নোটগুলি একজন ব্যবহারকারীর পছন্দের গান এবং সেই গানগুলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলির একটি স্পষ্ট ছবি তুলে ধরবে।

সংস্থার বক্তব্য, User Notes প্লেলিস্টকে আরও ব্যক্তিগত করে তুলবে এবং মিউজিক ডিসকভার অভিজ্ঞতায় অতিরিক্ত প্রেক্ষাপট (Context) যোগ করবে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা শুধু গান শুনবেন না, সেই গানগুলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনুভূতি এবং স্মৃতিকেও ধরে রাখতে পারবেন।

Spotify-এর এই উদ্যোগকে প্রতিযোগীদের থেকে নিজেদের আলাদা করে তোলার কৌশল বলেও মনে করা হচ্ছে। সংস্থার দাবি, Apple Music বা YouTube Music-এর মতো প্রতিদ্বন্দ্বী প্ল্যাটফর্মে বর্তমানে এই ধরনের জার্নালিং-ভিত্তিক কোনও ফিচার নেই। ফলে নতুন User Notes ফিচার Spotify ব্যবহারকারীদের জন্য একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা এনে দিতে পারে।

এই ফিচারটি ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ হবে। ফ্রি এবং প্রিমিয়াম—উভয় ধরনের প্ল্যানের গ্রাহকরাই এই সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।

User Notes ব্যবহার করতে হলে ব্যবহারকারীকে নিজের তৈরি প্লেলিস্ট বা এমন কোনও প্লেলিস্টে যেতে হবে যেখানে তিনি গান যোগ করেছেন। এরপর সংশ্লিষ্ট গানের পাশে থাকা ট্রিপল ডট (Three-dot) মেনু-তে ট্যাপ করে "Add note" অপশন নির্বাচন করতে হবে। সেখানে নিজের পছন্দমতো নোট লিখে সংরক্ষণ করা যাবে। সংরক্ষিত নোটটি যাঁরা ওই প্লেলিস্ট দেখতে পারবেন, তাঁরাও দেখতে পাবেন। পাশাপাশি নোটের সঙ্গে ব্যবহারকারীর নামও দেখা যাবে এবং সেটিতে ট্যাপ করলে তাঁর Spotify প্রোফাইলে যাওয়া যাবে।

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