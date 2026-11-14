সফল হল না Elon Musk -এর স্বপ্ন ! সাগরে ভেঙে পড়ল রকেট বুস্টার
এই প্রথম কক্ষপথে পৌঁছনোর পর Starship-কে সরাসরি লঞ্চ প্যাডে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে SpaceX।
Published : November 14, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দরাবাদ: লঞ্চ প্যাডে ফিরিয়ে এনে SpaceX-এর সম্পূর্ণ Starship রকেট উদ্ধার করার পরিকল্পনা সফল হল না। শুক্রবার পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের পর প্রথম ধাপের Booster-টি মেক্সিকো উপসাগরে (Gulf of Mexico) পড়ে গিয়ে বিস্ফোরণ হয়। ফলে একইসঙ্গে রকেটের দুটি অংশ উদ্ধারের লক্ষ্য পূরণ করতে পারল না এলন মাস্কের সংস্থা। তবে এই বিপত্তি সত্ত্বেও মহাকাশযানটি সফলভাবে কক্ষপথে পৌঁছেছে। পরীক্ষার পরবর্তী ধাপে শনিবার সেটিকে ফের লঞ্চ প্যাডে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
উৎক্ষেপণের পর সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী টেক্সাসের লঞ্চ প্যাডে ফিরে আসার কথা ছিল প্রথম ধাপের Booster-এর। কিন্তু সেটিকে উপকূলের কাছে সমুদ্রের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পাঠানো হয়। কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে সংস্থার তরফে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে SpaceX-এর দাবি, লঞ্চ প্যাডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক কঠোর পরীক্ষা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা মেনে চলা হয়।
অন্যদিকে, মহাকাশযানটি নিজের যাত্রা অব্যাহত রাখে। উৎক্ষেপণের পর কক্ষপথে পৌঁছে SpaceX-এর 26টি উন্নত Starlink স্যাটেলাইট নির্দিষ্ট কক্ষপথে ছেড়ে দেয় Starship। এরপর প্রায় 170 মাইল বা 275 কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীকে 15 বার প্রদক্ষিণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। সব কিছু পরিকল্পনামাফিক চললে শনিবার লঞ্চ প্যাডের দিকে ফিরে আসবে মহাকাশযানটি। পুরো উড়ানটি সর্বোচ্চ 22 ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।
এই প্রথম কক্ষপথে পৌঁছনোর পর Starship-কে সরাসরি লঞ্চ প্যাডে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে SpaceX। সেখানে লঞ্চ টাওয়ারের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ যান্ত্রিক বাহু মাঝ আকাশে মহাকাশযানটিকে ধরে ফেলবে। এর আগে সংস্থাটি টেক্সাসের Starbase-এ তিনবার Booster ধরতে সফল হয়েছে। ফলে শুক্রবারের ব্যর্থতা কিছুটা অপ্রত্যাশিত ছিল।
SpaceX-এর লঞ্চ কমেন্টেটর কেট টাইস বলেন, “আজকে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না ৷” তবে লঞ্চ প্যাডের নিরাপত্তার জন্য একাধিক কঠোর সুরক্ষা যাচাইয়ের অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।
SpaceX-এর মূল লক্ষ্য ছিল রকেটের প্রতিটি অংশ উদ্ধার করে ভবিষ্যতে আবার ব্যবহার করা। বিশ্বের কোথাও এখনও পর্যন্ত এই ধরনের সম্পূর্ণ রকেট পুনরুদ্ধার ও পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়নি। এলন মাস্কের পরিকল্পনা, এই প্রযুক্তি সফল হলে অনেক দ্রুত এবং নিয়মিত ব্যবধানে রকেট উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে চাঁদে ঘাঁটি তৈরি এবং মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর মতো বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
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