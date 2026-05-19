SpaceX এর রকেট উৎক্ষেপণে বড় পরিবর্তন, জানুন নতুন তথ্য
Published : May 19, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরের 21 মে টেক্সাসের স্টারবেস স্পেসপোর্ট থেকে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেসএক্স (SpaceX) তাদের নেক্সট জেনারেশন স্টারশিপ রকেটের 12তম টেস্ট ফ্লাইট উৎক্ষেপণ করতে চলেছে। প্রথমে 20 তারিখ উৎক্ষেপণের প্রস্তুুতি নিলেও তা একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল এই টেস্ট ফ্লাইট ৷ তারপর নতুন ডিজাইন ও একগুচ্ছ পরিবর্তন করা হয় ৷ এবং নতুনভাবে তৈরি স্টারশিপ রকেটটি এবার উড়তে চলেছে । মহাকাশ গবেষণার জগতে এই মিশনটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে রছেন বিশেষজ্ঞরা ।
120 মিটারেরও বেশি লম্বা এই রকেটটি মূলত দুটি অংশে বিভক্ত — যার মধ্যে একটি অংশের নাম সুপার হেভি বুস্টার এবং মূল অংশটির নাম স্টারশিপ মহাকাশযান। এবারের ফ্লাইটে একদম নতুন ‘স্টারশিপ ভি 3’ (Starship V3) সংস্করণ ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ইঞ্জিন এবং হিট শিল্ডকে আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য করে তোলা হয়েছে।
এই মিশনের মূল লক্ষ্য কোনও স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো নয়, বরং রকেটের প্রতিটি অংশ ঠিকঠাক কাজ করছে কি না তা পরীক্ষা করা। উৎক্ষেপণের পর রকেটের আলাদা হওয়া এবং পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রিতভাবে ফিরে আসার প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞানীরা খুঁটিয়ে দেখবেন। বিশেষ করে রকেটের গায়ের হাজার হাজার সেরামিক টাইলস বায়ুমণ্ডলের তীব্র গরম সহ্য করতে পারে কি না, সেটাই দেখার।
নাসার (NASA) আপকামিং ‘আর্টেমিস’ চন্দ্রাভিযানের জন্য স্পেসএক্সের এই স্টারশিপ খুবই জরুরি। কারণ, এই রকেটের একটি বিশেষ সংস্করণেই নভোচারীরা চাঁদের মাটিতে নামবেন। শুধু চাঁদে যাওয়াই নয়, ইলন মাস্কের স্বপ্ন ভবিষ্যতে এই রকেটে করেই মানুষকে মঙ্গলে পাঠানো।স্পেসএক্স মূলত ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্রুত কাজ করার নীতিতে বিশ্বাসী। আজকের এই উৎক্ষেপণ সফল হলে মহাকাশ ভ্রমণের খরচ অনেকটাই কমে যাবে এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেট তৈরির স্বপ্ন বাস্তবের আরও কাছে চলে আসবে। মহাকাশপ্রেমীরা এখন অধীর আগ্রহে এই কাউন্টডাউনের দিকে তাকিয়ে আছেন।