দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান, SpaceX রকেটে চড়ে মহাকাশে পৌঁছলেন ৪ নভোচারী
এই অভিযান আগেই সম্পন্ন হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ক্যাপসুলের জ্বালানী সিস্টেমে একটি লিক ধরা পড়ে। আর সেই কারণে বেশ কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে যায় এই উৎক্ষেপণ।
Published : October 2, 2026 at 2:43 PM IST
কেপ ক্যানাভেরল : ফের স্পেস স্টেশন অভিযানের উদ্দেশে মহাকাশে গেলেন চার নভোচারী । তাঁদের মধ্যে একজন কানাডার বাসিন্দা রয়েছেন । তাঁর নাম জসউয়া কুতরেক । স্পেসএক্স (SpaceX) রকেটের মাধ্যমে মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা করেন তাঁরা । বেশ কয়েকমাস তাঁদের মহাকাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । এরই মধ্যে জসউয়ার স্ত্রী তাঁদের তৃতীয় সন্তানের জন্ম দেবেন । কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও স্ত্রীর কাছে থাকতে পারবেন না জসউয়া । এলন মাস্কের সংস্থা SpaceX-এর এই মিশনের নেতৃত্বে রয়েছেন NASA-র নভোচারী জেসিকা ওয়াটকিনস ।
এই অভিযান আগেই সম্পন্ন হওয়ার পরিকল্পনা ছিল । কিন্তু ক্যাপসুলের জ্বালানী সিস্টেমে একটি লিক ধরা পড়ে । আর সেই কারণে বেশ কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে যায় এই উৎক্ষেপণ । তারপর সমস্যা মেরামতের পর বৃহস্পতিবার ফের এই মিশন শুরু হয় ।
প্রায় 6 মাস ইন্টারন্য়াশনাল স্পেস স্টেশনে থাকবেন ওই চার নভোচারী । তবে সময়ের দিক থেকে এটি সবথেকে দ্রুতগামী যাত্রা হতে চলেছে । কারণ উৎক্ষেপণের মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যে মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছনোর কথা রয়েছে তাঁদের।
Cape Canaveral Space Force Station থেকে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে উৎক্ষেপণ হয় । এবং তারপর জেসিকা ওয়াটকিনস তৈরি করলেন নতুন ইতিহাস । কারণ তিনি হচ্ছেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা যাঁর নেতৃত্বে নভোচারীরা কক্ষপথে পৌঁছলেন ।
জেসিকা ওয়াটকিনস পেশায় একজন জিওলজিস্ট । প্রায় এক দশক আগে NASA-র Mars rover Curiosity-র সঙ্গে কাজ করেছিলেন তিনি । 2022 সালে দীর্ঘ সময় তিনি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে কাটিয়েছিলেন । এটি তাঁর দ্বিতীয় স্পেস মিশন ।
এই মিশনের বাকি তিন সদস্যই এই প্রথমবার মহাকাশে যাচ্ছেন । তাঁরা হলেন NASA-র Luke Delaney, যিনি অবসরপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনা আধিকারিক । এছাড়াও রয়েছেন কানাডার এয়ারফোর্সের অফিসার Joshua Kutryk, এবং রাশিয়ার সাবমেরিন আধিকারিক Sergey Teteryatnikov ।
এটি NASA-র জন্য SpaceX-এর 13তম crew launch। 2020 সালের টেস্ট ফ্লাইটকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি । মিশনের চার নভোচারী নিজেদের Crew-13 হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন এবং mission patch-এ 1970 সালের Apollo 13 mission-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।