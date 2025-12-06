আরও দ্রুত স্পিড, দুর্গম এলাকাতেও পরিষেবা ! মহাকাশে আরও 28 টি নতুন স্যাটেলাইট পাঠালেন Elon Musk
Published : December 6, 2025 at 1:14 PM IST
হায়দরাবাদ : স্যাটেলাইট ইন্টারনেট দেওয়ার ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের বাজারে একদম শীর্ষে রয়েছে এলন মাস্কের সংস্থা Starlink ৷ পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে মহাকাশে আরও 28 টি স্যাটেলাইট পাঠাল এলন মাস্কের সংস্থা SpaceX ৷ শুক্রবার অর্থাৎ 4 ডিসেম্বর ভারতীয় সময় ভোর 2:12 মিনিটে Falcon 9 রকেটের মাধ্যমে ওই 28টি স্য়াটেলাইট পাঠানো হয় ৷ এটা Falcon 9 এর 156 তম মিশন ৷
Launch details
US Space Force এর তরফে জানানো হয়েছে, গোটা বিশ্বের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা উন্নতি করার লক্ষ্যেই এই মিশন করা হয়েছে ৷ লো আর্থ অর্বিটে স্যাটেলাইটগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ৷ উৎক্ষেপণের এক ঘণ্টার মধ্যেই তারা নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে ৷ বন্দেবার্গ স্পেস ফোর্স বেস থেকে যাত্রা শুরু করেছিল Falcon 9 রকেটটি ৷
স্পেশএক্সের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, ওই রকেটের প্রথম অংশটি ভূপৃষ্ঠে ফিরে এসেছিল উৎক্ষেপনের 8.5 মিনিট পরে ৷ প্রশান্ত মহাসাগরের Of Course I Still Love You ড্রোন শিপের মাধ্যমে সেটি ল্যান্ড করে ৷ এই বুস্টারে এটা ছিল চার নম্বর যাত্রা ৷
মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছনোর পরই সঠিকভাবে কাজ শুরু করেছে ওই স্য়াটেলাইটগুলি ৷ এখনও পর্যন্ত সংস্থার 9000 টিরও বেশি স্য়াটেলাইট রয়েছে মহাকাশে ৷ সেগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন এই 28 টি স্যাটেলাইট ৷
এই স্য়াটেলাইটগুলি কীভাবে কাজ করবে?
সব স্যাটেলাইটগুলি লো অর্বিট স্যাটেলাইট ৷ অর্থাৎ ভূ পৃষ্ঠ থেকে খুব একটা দূরে এদের অবস্থান নেই ৷ ইন্টারনেট সিগন্যাল প্রদান করবে এই স্যাটেলাইটগুলি ৷ যেহেতু লো-অর্বিট স্যাটেলাইট সেই কারণে আপলিঙ্ক ও ডাউনলিঙ্কও হবে অতি দ্রুত ৷
কী সুবিধা হবে ?
স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবার সুবিধা হল কোনও তার সংযুক্তিকরণ ছাড়াই ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করা যায় ৷ বিভিন্ন দূর্গম এলাকায় যেখানে তার সংযুক্ত ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় না অথবা মোবাইল ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক পৌঁছয় না সেই সব জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবার জন্য একমাত্র উপায় স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ৷
যাঁরা মূলত পাহাড়ি এলাকায় থাকেন তাঁদের জন্য স্যাটেলাইট ইন্টারনেট হতে পারে সবথেকে উপযুক্ত ৷ এছাড়াও যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন কিন্তু প্রয়োজন হয় হাই স্পিড ইন্টারনেট পরিষেবা তাঁদের জন্যও স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা উপযুক্ত ৷