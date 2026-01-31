ভূপৃষ্ঠে নয়, এবার মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরির পথে Elon Musk এর সংস্থা SpaceX

ভূপৃষ্ঠে নয়, এবার মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরির পথে Elon Musk এর সংস্থা SpaceX
SpaceX Space Data Center : মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরি হলে হাই স্পিড লেজার লিঙ্কের মাধ্যমে স্যাটেলাইট কানেক্ট করা সম্ভব হবে ৷
Published : January 31, 2026 at 5:32 PM IST
হায়দরাবাদ : ভূপৃষ্ঠ নয়, এবার মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরির দিকে হাঁটছেন SpaceX কর্তা এলন মাস্ক ৷ এই বিষয়টি এখনও পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে ৷ এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি তাঁর সংস্থার তরফে ৷ তবে এই পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে ডেটা সেন্টারের জন্য বিপুল খরচ কমানো সম্ভব হবে ৷
ডেটা সেন্টার কী ?
AI কে আরও উন্নত করার জন্য এবং সঠিকভাবে অ্য়ালগোরিদমকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ ডেটা ৷ যে সংস্থার কাছে যত বেশি ডেটা থাকে সেই সংস্থার ডেটা প্রসেস তত উন্নতমানের হয় ৷ এবং সেখান থেকে অ্যালগোরিদম আরও ভালো হয় ৷ সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ডেটা স্টোর করে রাখার জন্য ডেটা সেন্টারের প্রয়োজন হয় ৷ ফিজিক্যাল ডেটা সেন্টার বিভিন্ন অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে বিভিন্ন টেক সংস্থা ৷ এবার সেই ডেটা সেন্টারই তৈরি করা হতে পারে মহাকাশে ৷
মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরির ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে -
- প্রথমত, ডেটা সেন্টার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ ৷ সেক্ষেত্রে অর্থ খরচও হয় অনেক ৷ মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরির ফলে সৌর শক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হবে ৷
- দ্বিতীয়ত - ডেটা সেন্টারে হাই স্পিড ইন্টারনেট প্রয়োজন হয় ৷ মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরি হলে হাই স্পিড লেজার লিঙ্কের মাধ্যমে স্যাটেলাইট কানেক্ট করা সম্ভব হবে ৷
- তৃতীয়ত মহাকাশে থাকা বিভিন্ন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তৈরি করা হবে একটি নেটওয়ার্ক ৷ যা বিপুল কম্পিউটিং পাওয়ার তৈরি করে অ্য়াডভান্সড আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডেটা প্রসেসিংয়ে সহায়তা করবে ৷
কেন এলন মাস্ক মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরি করতে চান ?
বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যক রকেট তৈরি করে ইতিহাস রচনা করেছে এলন মাস্কের সংস্থা স্পেস এক্স ৷ ইতিমধ্যে তাদের তৈরি প্রায় এক হাজার স্যাটেলাইট মহাকাশে রয়েছে এবং সঠিকভাবেই কাজ করছে সেগুলি ৷ যেগুলি মূলত স্টারলিঙ্ক ইন্টারনেট পরিষেবা দেয় ৷ বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আগামী দিনে মহাকাশ নির্ভর AI কম্পিউটিংই ভবিষ্যৎ ৷ সেই কারণে এখন থেকেই মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরির ভাবনাচিন্তা করছে SpaceX ৷
ইতিমধ্যে Nvidia মহাকাশে একটি ডেটা সেন্টার তৈরি করলেও তা পুরোপুরিভাবে কাজ শুরু করেনি ৷ তার কাজ পুরোপুরি শুরু হতে এখনও বেশ কিছু সময় প্রয়োজন বলে জানা গিয়েছে ৷