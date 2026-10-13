দীর্ঘ বিরতির পর Starlink স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ SpaceX-এর, একসঙ্গে পাঠাল 27টি স্যাটেলাইট
SpaceX-এর CEO Elon Musk-এর বক্তব্য অনুযায়ী, শেষ পর্যন্ত Starlink V3 নেটওয়ার্কে প্রায় এক লক্ষ স্যাটেলাইট থাকতে পারে।
Published : October 13, 2026 at 11:50 AM IST
হায়দরাবাদ : ফের দীর্ঘ সময় পর ফের Starlink স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করল SpaceX। সোমবার অর্থাৎ 12 অক্টোবর, আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার Vandenberg Space Force Base থেকে Falcon 9 রকেটের সাহায্যে 27টি ইন্টারনেট স্যাটেলাইট পাঠানো হয়েছে Low Earth Orbit (LEO)-এ। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, উৎক্ষেপণটি হয় মঙ্গলবার, 13 অক্টোবর ভোরে। SpaceX-এর ঘোষণা অনুযায়ী, উৎক্ষেপণের প্রায় 62 মিনিট পরে স্যাটেলাইটগুলি নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।
19 সেপ্টেম্বরের পর প্রথম Falcon 9 উৎক্ষেপণ
চলতি বছরের 19 সেপ্টেম্বরের পর এই প্রথম Falcon 9 রকেটের মাধ্যমে Starlink মিশন পরিচালনা করল SpaceX। সেদিনও ক্যালিফোর্নিয়ার Vandenberg থেকে 27টি Starlink স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক এই বিরতির আগে অবশ্য দ্রুত গতিতে একের পর এক মিশন পরিচালনা করছিল সংস্থাটি। 19 আগস্ট থেকে 6 সেপ্টেম্বরের মধ্যে মাত্র 19 দিনে Falcon 9 রকেটের সাহায্যে সাতটি Starlink মিশন সম্পন্ন করেছিল SpaceX।
এর পরেও Starlink স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। তবে সেই মিশনে Falcon 9 নয়, ব্যবহার করা হয় SpaceX-এর বিশাল Starship রকেট। 28 সেপ্টেম্বর Starship-এর 14তম পরীক্ষামূলক উড়ানে 26টি নতুন প্রজন্মের Starlink V3 স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়।
Starship-কে ঘিরে বড় পরিকল্পনা
SpaceX-এর দাবি অনুযায়ী, Starship-এর 14তম পরীক্ষামূলক উড়ানেই প্রথমবার কক্ষপথে পৌঁছেছিল রকেটটি। একই মিশনে সফলভাবে স্যাটেলাইটও স্থাপন করা হয়। ভবিষ্যতে এই রকেটের সাহায্যেই Starlink V3 স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থার।
SpaceX-এর CEO Elon Musk-এর বক্তব্য অনুযায়ী, শেষ পর্যন্ত Starlink V3 নেটওয়ার্কে প্রায় এক লক্ষ স্যাটেলাইট থাকতে পারে। এই স্যাটেলাইটগুলি Starship-এর মাধ্যমেই মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
আগামী কয়েক বছরের মধ্যে Falcon 9 এবং Falcon Heavy রকেটের ব্যবহার বন্ধ করে তাদের কাজ Starship-এর হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনাও করেছে SpaceX। সম্পূর্ণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং আরও শক্তিশালী এই রকেট এখনও পরীক্ষামূলক উড়ানের পর্যায়ে রয়েছে।
এক বছরে 165 বার উড়েছিল Falcon 9
মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে Falcon 9-কে বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রকেট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 2025 সালে এই রকেট মোট 165 বার উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের বাকি সমস্ত অরবিটাল লঞ্চারের সম্মিলিত উৎক্ষেপণ সংখ্যার কাছাকাছি ছিল এই সংখ্যা। Falcon 9-এর মোট উৎক্ষেপণের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ছিল Starlink মিশন।
2026 সালে অবশ্য উৎক্ষেপণের গতি কিছুটা কমেছে। সোমবারের মিশনটি ছিল চলতি বছরে Falcon 9-এর 112তম উৎক্ষেপণ। এর মধ্যে 82টি মিশন পরিচালিত হয়েছে Starlink নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য। বর্তমানে এই নেটওয়ার্কে 11,100টিরও বেশি সক্রিয় স্যাটেলাইট রয়েছে।
সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরল রকেটের প্রথম ধাপ
সোমবারের উৎক্ষেপণে সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। উৎক্ষেপণের প্রায় সাড়ে আট মিনিট পর Falcon 9-এর প্রথম ধাপ প্রশান্ত মহাসাগরে থাকা ‘Of Course I Still Love You’ ড্রোন জাহাজে অবতরণ করে।
B1088 নামে চিহ্নিত এই বুস্টারের এটি ছিল 20তম উৎক্ষেপণ ও অবতরণ। অন্যদিকে, রকেটের দ্বিতীয় ধাপ 27টি স্যাটেলাইটকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে দেয়। SpaceX-এর তরফে X-এ জানানো হয়েছে, উৎক্ষেপণের 62 মিনিট পর স্যাটেলাইটগুলি কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।