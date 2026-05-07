Claude AI এর রেসপন্স হবে আরও নিখুঁত, কারণ এবার দায়িত্ব নিচ্ছে এলন মাস্কের সংস্থা

Claude AI এর রেসপন্স হবে আরও নিখুঁত, কারণ এবার দায়িত্ব নিচ্ছে এলন মাস্কের সংস্থা
Published : May 7, 2026 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংস্থা Anthropic এর সঙ্গে জোট বাধল এলন মাস্কের সংস্থা SpaceX ৷ জানা গিয়েছে Anthropic অ্য়াডভান্সড ডাটা প্রসেসিংয়ের জন্য SpaceX এর AI সুপার কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম Colossus 1 ব্যবহার করবে ৷ এর ফলে claude AI এর প্রিমিয়ার ব্যবহারকারীরা আরও উন্নতমানের রেসপন্স পাবেন ৷
SpaceX এর তরফে এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, Anthropic পরিকল্পনা নিয়েছে অতিরিক্ত কম্পিউটিং করবে ৷ এর ফলে Claude Pro এবং Claud Max সাবস্ক্রাইবাররা আরও উন্নতমানের পারফরম্যান্স পাবেন ৷ এই চুক্তির ফলে বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং সর্বোচ্চ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া AI সংস্থা একসঙ্গে কাজ করবে ৷ এবং অ্যাডভান্স AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরিতে সহায়ক হবে ৷
SpaceX এর Colossus 1-কী ?
Colossus 1 হল বিশ্বের সবথেকে বৃহত্তম ও দ্রুতগামী AI সুপারকম্পিউটার ৷ যা রয়েছে SpaceX এর কাছে ৷ এমনভাবে এই সুপার কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কাজ করা সম্ভব ৷ এবং এর প্রসেসিং মাত্রা অন্য সুপারকম্পিউটারের থেকে অনেকটাই বেশি ৷ এই বিষয়ে SpaceX জানিয়েছে, তারা এমনভাবে এই সুপারকম্পিউটার তৈরি করেছে যার মাধ্যমে লার্জ স্কেল AI প্রসেসিংয়ের কাজ করা সম্ভব ৷
এই সুপারকম্পিউটারে রয়েছে 2 লাখ 20 হাজারেরও বেশি NVIDIA GPU ৷ যার মাধ্যমে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন H100, H200 এবং GB200 অ্যাকসেলরারেশন সম্ভব ৷
ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে "অ্যানথ্রোপিক (Anthropic) এই অতিরিক্ত কম্পিউট ক্ষমতা ব্যবহার করে সরাসরি ক্লড প্রো (Claude Pro) এবং ক্লড ম্যাক্স (Claude Max) সাবস্ক্রাইবারদের কাছে পৌঁছে দেবে ৷ এর ফলে তারা আরও উন্নতমানের রেসপন্স পাবেন ৷ অন্যদিকে এই চুক্তির অংশ হিসেবে, Anthropic অরবিটাল এআই কম্পিউট ক্ষমতা (orbital AI compute capacity) বিকাশে অংশীদারিত্বের ব্যাপারেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে ৷"
SpaceX এর Colossus 1 এর মাধ্যমে কী সুবিধা হবে ?
Colossus 1 ব্যবহার করে Anthropic তাদের মডেলগুলিকে আরও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দিতে পারবে ৷ ফলে রেসপন্স রেট আরও সঠিক হবে ৷