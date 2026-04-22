গ্রিন হাউস গ্যাসের মাধ্যমেই চলবে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, নতুন দিশা দেখালেন বিজ্ঞানীরা

South Korean Researchers Make Device That Converts Greenhouse Gases Into Electricity
গাড়ি থেকে নির্গত গ্রিন হাউস গ্যাস (ছবি- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 22, 2026 at 5:28 PM IST

হায়দরাবাদ : গ্রিন হাউজ় গ্যাস নিয়ে বাড়ছিল চিন্তা ৷ কারণ বিভিন্ন কারণে পরিবেশের ক্ষতি করে এই গ্যাস ৷ কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার একদল বিজ্ঞানী তৈরি করেছেন নতুন একটি ডিভাইস ৷ যার মাধ্যমে গ্রিন হাউজ গ্যাসকে সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব ৷

কিছু ক্ষেত্রে গ্রিনহাউস গ্যাস পুনর্ব্যবহারযোগ্য হিসেবে তৈরি করা হলেও তার জন্য দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়া মেনে চলতে হতো ৷ মূলত কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন এবং স্টোরেজ (CCUS)-এই চিরাতরিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও পুনর্ব্যবহারযোগ্য তৈরি করা সম্ভব৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয় ৷

নতুন যে প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা সেটি হল গ্যাস ক্যাপচার অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি জেনারেটর' (GCEG) ৷ নতুন এই ডিভাইসটি প্রথাগত পদ্ধতির বাইকে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রিনহাউজ গ্যান পুনর্ব্য়বহারযোগ্য করে তুলবে ৷

সুং কিউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি-সু জাং (ছবি- Sung Kyun Kwan University)

সুং কিউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি-সু জাং এর নেতৃত্বে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে ৷ তাঁকে সহায়তা করেছেন আজোউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাইকিউন উন এবং চুংবুক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্য়াপক হানসেল কিম ৷ তাঁদের তৈরি করা নতুন ডিভাইসটি যা ইলেকট্রোডের উপরিভাগে গ্যাস শোষণের (adsorption) সময় উৎপন্ন ভৌত-রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

প্রতীকী ছবি (ছবি- Getty Images)

Energy & Environmental Science জার্নালে GCEG ডিভাইস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ৷ এটি কার্বন-ভিত্তিক ইলেকট্রোড এবং হাইড্রোজেল উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত একটি অসম (asymmetric) কাঠামো । এই ডিভাইসটি নাইট্রোজেন অক্সাইড বা কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসগুলো শোষন করতে পারে ৷ এবং তারপর এর ভিতরে শক্তির পুনর্বণ্টন এবং আয়নের স্থানান্তর ঘটে। এবং কোনও বাহ্যিক শক্তির সাহায্য ছাড়াই সরাসরি বিদ্যুৎ (DC) উৎপাদন করতে সক্ষম ।

এই বিষয়ে অধ্যাপক জি-সু জাং বলেন, "এই রিচার্সের ফলে জানা গিয়েছে গ্রিনহাউসের মতো দূষণকারী গ্যাসগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যেমন সম্ভব তেমনই নতুন শক্তির উৎস হিসেবেও কাজ করতে পারে এই গ্যাস ৷ আমাদের লক্ষ্য এই প্রযুক্তিটিকে আরও উন্নত করে এমন একটি পরিবেশবান্ধব প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যা কেবল কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জন করবে না, বরং শক্তিও উৎপাদন করবে ।"

যে পদ্ধতি মেনে ডিভাইস তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা (ছবি- Sung Kyun Kwan University)

গবেষকরা আশা করছেন যে, এই প্রযুক্তিটি স্ব-চালিত (self-powered) স্মার্ট পরিবেশগত সেন্সর, ব্যাটারি-বিহীন আইওটি (IoT) সিস্টেম এবং প্রচুর নির্গমন ঘটে এমন শিল্প কারখানায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে ।

