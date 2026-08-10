ফের ফিরছে অতীতের 'MySpace' ? জনপ্রিয়তা কমতে পারে ফেসবুকের ?

ফের ফিরছে অতীতের 'MySpace' ? জনপ্রিয়তা কমতে পারে ফেসবুকের ?
MySpace ফের ইন্টারনেট দুনিয়ায় ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷ এই প্ল্যাটফর্মের মূল সংস্থা Viant Technology সম্প্রতি একটি ডকুমেন্ট জমা করেছে ৷
Published : August 10, 2026 at 1:49 PM IST
হায়দরাবাদ : ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাটের যুগে একটু পিছনে ফিরে গেলে কেমন হয় ? মনে আছে Orkut, Myspace এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ৷ যেগুলি-কে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম না বলে বন্ধুত্ব পাতানোর প্ল্য়াটফর্ম বললেই মনেহয় সঠিক শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হবে ৷ একাধিক মার্কেটিং টুলস থাকলেও যেখানে প্রাধান্য পেত নিখাদ বন্ধুত্ব ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট দুনিয়া থেকে হারিয়ে যায় Orkut এবং Myspace৷ কিন্তু এবার ফের ফিরে আসতে পারে, পুরনো সেই দিনগুলি ৷
সম্প্রতি জানা গিয়েছে MySpace ফের ইন্টারনেট দুনিয়ায় ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷ এই প্ল্যাটফর্মের মূল সংস্থা Viant Technology সম্প্রতি একটি ডকুমেন্ট জমা করেছে ৷ সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে MySpace- এর কথা ৷ যার ডিরেক্টর টমি অ্যাভেলোন ৷ এই সংস্থাটি ফের ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷ 2013 সালে এই প্ল্য়াটফর্মটি বন্ধ হয়ে যায় ৷
ওই ডকুমেন্টে বলা হয়েছে, "MySpace এর মালিকানায় এখনও আমরা রয়েছি ৷ এই ব্র্যান্ডটির তত্বাবধানে রয়েছি আমরা ৷ আমরা এটি রিলঞ্চ করতে চলেছি ৷ শুধুমাত্র সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি ৷" পাশাপাশি এটাও জানানো হয়েছে, "যদি এটা না কাজ করে তারপরও আমরা চেষ্টা করব ৷"
2003 সালে টম আন্ডারসন ও চ্যারিস ডিউল্ফ যৌথ উদ্যোগে এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করে ৷ তারপর 2011 সালে ভ্যান্ডারহুক ব্রাদার্স ( Vanderhook brothers) এই প্ল্যাটফর্মটি অধিগ্রহণ করে ৷ মূলত কুউক্রি ইন্টারফেস, কাস্টমাইজেবল প্রোফাইল, গ্লিটারিং লে-আউট-এর জন্য এই প্ল্যাটফর্মটি সবারই মনে থাকবে ৷ পাশাপাশি এই প্ল্য়াটফর্মে একটি মজার বিষয় হল, প্রত্য়েকের প্রথম বন্ধু হতো একজন ৷ যার নাম 'Tom' ৷
2008 সালে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল এই প্ল্যাটফর্মটি ৷ সেইসময় প্ল্য়াটফর্মটির প্রতি মাসে দর্শক সংখ্যা ছিল 115 মিলিয়ন ৷ Vanderhook Brothers একটি সম্পূর্ণ নতুন মাইস্পেস তৈরির মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মটিকে আধুনিক করার চেষ্টা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, একের পর এক মালিক পরিবর্তন এবং বিজ্ঞাপনদাতারা সরাসরি ফেসবুকের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাওয়ায় প্ল্যাটফর্মটিকে বেশ স্ট্রাগল করতে হয়েছিল।
যে ডকুমেন্টটি জমা পড়েছে সেখানে ভ্যান্ডারহুক জানায় এই প্ল্য়াটফর্মটি কেবল একের পর এক লোকসানের ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় 150 মিলিয়ন ডলারের (15 কোটি ডলার) বেশি লোকসান হয়েছে ৷ তবে প্ল্যাটফর্মটি পুনরায় চালুর বিষয়ে তাঁরা কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করেনি ।
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সোশ্যাল মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপ বিপুল পরিবর্তন হয়েছে ৷ পার্সনালাইজড রেকমেন্ডেশন ভিত্তিতে কন্টেন্ট মডারেশন করা হচ্ছে ৷ যা মাইস্পেসের থেকে পুরো উল্টো ৷ ফলে এই প্ল্যাটফর্মটি ফের ফিরে এলে কীভাবে তারা বাজার ধরে রাখবে তা এখন দেখার ৷