Galaxy S27 Ultra-তে ব্যবহার করা হবে কোন চিপ ? সামনে এল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
Published : April 25, 2026 at 4:12 PM IST
হায়দরাবাদ : 2026 সালের 11 মার্চ গ্লোবাল লঞ্চ হয় Samsung Galaxy S26 ৷ ওই ফ্ল্যাগশিপ মডেলটিতে ব্যবহার করা হয়েছিল Exynos চিপসেট ৷ এবার নতুন একটি তথ্য প্রকাশ্যে এল ৷ মনে করা হচ্ছে Galaxy S27 Ultra মডেলে ব্যবহার করা হতে পারে Snapdragon 8 Gen 6 Pro চিপসেট ৷
এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ৷ সেখানে জানানো হয়েছিল দুটি ভ্যারিয়েন্টের ফ্ল্যাগশিপ চিপ নিয়ে কাজ করছে Samsung ৷ তারমধ্যে একটি Snpadragon 8 Eilte Gen 6 এবং অন্যটি Snpadragon 8 Eilte Gen 6 Pro ৷ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন Snpadragon 8 Eilte Gen 6 Pro চিপসেটটি Galaxy S27 Ultra সিরিজে ব্যবহার করা হতে পারে ৷ যা SM8975-হিসেবে কোডনেম দেওয়া হয়েথছে ৷
আর এই নিয়েই সম্ভবত একটি হিন্ট দিয়েছে চিপ প্রস্তুতকারী সংস্থা Qualcomm ৷ তাদের তরফে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ ৷ সেখানে বিগত 16 বছর ধরে Samsung এর যে ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলিতে Snapdragon প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে সেই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷ এবং একদম শেষে লেখা হয়েছে, And there's so much more to come ৷
Year after year—more power, more performance, more possibility. And more to come with @Samsungmobile.— Snapdragon (@Snapdragon) April 23, 2026
ওই কয়েকটি শব্দতেই জল্পনা বেড়েছে ৷ যেহেতু Qualcomm নিজে থেকেই উল্লেখ করেছে আরও অনেক কিছু আসতে বাকি রয়েছে সেই কারণে অনেকেই মনে করছে আগামী ফ্ল্যাগশিপ মডেলে স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর ব্যবহার করা হতে পারে ৷
যদিও চলতি বছরে Samsung Galaxy S27 সিরিজ লঞ্চ করার কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ আগামী বছরের শুরুতেই এই সিরিজটি লঞ্চ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ ফলে যদি কোনও বড় ধরনের অঘটন না ঘটে তাহলে ফের Snapdragon প্রসেসর ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে এই মডেলে ৷
মার্কেটিং বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, Qualcomm এর এই ভিডিও পোস্ট করার বিষয়টি কোনওভাবেই হঠাৎ করে কোনও সিদ্ধান্ত নয় ৷ তাঁদের বক্তব্য, এই ধরনের সংস্থাগুলি কোনও কারণ ছাড়া এই ধরনের টাইমলাইন ভিডিও পোস্ট করে না ৷ তাদের ভিডিও পোস্ট করার অর্থ প্রতিযোগী সংস্থাগুলির উপর চাপ তৈরি, ব্যাবহারকারীদের উপর বিশ্বাস বৃদ্ধি এবং তাদের কোনও পার্টনারকে মনে করা ৷ মূলত একটি স্টোরির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে এই ভিডিওগুলি ৷