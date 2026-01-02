ETV Bharat / technology

নতুন বছরে নতুন ফোন চাই ? সাধ্য অনুযায়ী তালিকা দেখে পছন্দ করুন

Smartphone in January : 2026 সালের জানুয়ারি মাসে কোন কোন ফোন লঞ্চ হবে তার তালিকা দেওয়া হল এই প্রতিবেদনে ৷

Smartphone launch in January 2026
জানুয়ারিতে কী কী ফোন রিলিজ হবে ? (ছবি - IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 2, 2026 at 3:35 PM IST

হায়দরাবাদ : নতুন বছরে নতুন ফোন কেনার প্ল্য়ান করেছেন ? কিন্তু বুঝে উঠতে পারছেন না আপডেটেড মডেলের কোন ফোনটি আপনার জন্য বেস্ট হবে ৷ তাহলে এই প্রতিবেদনটি আপনার জন্য বেস্ট হতে পারে ৷ কারণ 2026 সালের জানুয়ারি মাসে কোন কোন ফোন লঞ্চ হবে তার তালিকা দেওয়া হল এই প্রতিবেদনে ৷ তারসঙ্গে স্পেসিফিকেশনও জানতে পারবেন আপনারা ৷

Redmi Note 15

  • লঞ্চ ডেট 6 জানুয়ারি

Xiaomi র তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে জানুয়ারির 6 তারিখে তারা লঞ্চ করবে Redmi Note 15 ৷ ফোনে দেওয়া হতে পারে Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor ৷ এর ফলে 10 শতাংশ GPU বুস্ট দেবে এই চিপটি ৷ তার ফলে 30 শতাংশ CPU বুস্ট হবে এবং 48 মাস ল্যাগ ফ্রি পারফরম্যান্স পাবেন ক্রেতার ৷ একনজরে দেখে নিন এই ফোনের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন ৷

Redmi Note 15 5G: Expected specifications

Display6.77-inch AMOLED, Full HD+ resolution, 120Hz refresh rate
ProcessorQualcomm Snapdragon 6 Gen 3
RAMup to 12GB LPDDR4x
Storageup to 256GB
Rear cameras108MP primary + 8MP ultra-wide
Front camera20MP
Battery5520mAh
Charging45W wired
OSAndroid 16-based HyperOS
ProtectionIP68

Realme 16 Pro series

  • লঞ্চ ডেট 6 জানুয়ারি

6 জানুয়ারি এই মডেলটিও লঞ্চ হবে ৷ এই লাইন আপে দুটি মডেল থাকবে ৷ তারমধ্যে একটি Realme 16 Pro এবং Realme 16 Pro Plus ৷ 200MP LumaColour ক্যামেরা সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ MediaTek Dimensity 7300-Max রয়েছে দুটি মডেলেই ৷ কী কী স্পেসিফিকেশন থাকছে ? এই বিষয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য এখনও জানানো হয়নি সংস্থার তরফে ৷

Poco M8 5G

  • লঞ্চ ডেট 8 জানুয়ারি

M8 5G ফোনটি লঞ্চ করতে চলেছে Poco ৷ M8 5G ফোনটি 7.35mm পুরু হবে ৷ এবং ওজন হবে 178 গ্রাম ৷ যে টিজার প্রকাশ পেয়েছে সেখানে দেখা গিয়েছে পুরো ফোনটি স্কয়্যার শেপের হতে চলেছে ৷ সেন্ট্রাল অ্য়ালাইনড ক্যামেরা মডিউল থাকবে ৷ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 থাকবে ৷ এরসঙ্গে থাকবে 8GB RAM এবং 256 GB স্টোরেজ ৷

POCO M8 5G: Expected specifications

Display6.77-inch AMOLED, 120Hz, up to ~3200 nits peak brightness
ProcessorQualcomm Snapdragon 6 Gen 3
RAMUp to 8GB
Storage256GB
Rear Camera50MP main
Front Camera20MP
Battery5,520mAh
Charging45W wired
OSHyperOS 2 (Android 15)
Thickness7.35mm

Motorola Signature

লঞ্চ ডেট 8 জানুয়ারি

Motorola র তরফে লঞ্চ করা হবে একটি সিগনেচার ৷ এই ফোনটি ফেব্রিক ফিনিস দেওয়া হবে বলে মটোরোলার তরফে জানানো হয়েছে ৷ মডেলটির একটি টিজারও প্রকাশ পেয়েছে ৷ সেখানে দেখানো হয়েছে ফোনটির পাওয়ার ও ভলিউম বাটন ডানদিকে দেওয়া হয়েছে ৷

Motorola Signature: Expected specifications

Display6.7-inch OLED display with around 1.5K resolution
ProcessorSnapdragon 8 Gen 5 chipset
RAMup to 16GB of RAM
SoftwareRuns Android 16 with Motorola’s Hello UI on top
Rear CameraTriple rear camera setup
DesignFabric-finish rear panel with a flat display
Connectivity5G support, Wi-Fi, Bluetooth, and USB Type-C
ColoursCarbon and Martini Olive

Oppo Reno 15 series

  • লঞ্চ ডেট 8 জানুয়ারি

Oppo জানিয়েছে Reno 15 তারা ভারতে লঞ্চ করবে ৷ এই লাইনআপে মোট তিনটি মডেল রয়েছে Reno 15, Reno 15 Pro এবং Reno 15 Pro mimi ৷ ইতিমধ্যে তাইওয়ানে ফোনটি লঞ্চ হয়েছে ৷ Oppo Reno 15 সিরিজে দেওয়া হয়েছে AMOLED ডিসপ্লে, 120 Hz রিফ্রেস রেট, 50 মেগা পিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং ট্রিপল রিয়ার ক্য়ামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ Oppo Reno 15 Pro Max হল এই লাইন আপের প্রিমিয়াম মডেল ৷ প্রো মডেলগুলিতে দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 8450 চিপসেট, এবং Reno 15 মডেলে দেওয়া হয়েছে Snapdragon 7 Gen 4 SoC ৷ IP69 রেটিং রয়েছে ৷ যার ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷ Android 16 এর উপর ColorOS 16 এ রান করবে ফোনটি ৷

দেখে নিন ফোনটির স্পেসিফিকেশন -

Display6.32-inch AMOLED, 120Hz refresh rate
ProcessorMediaTek Dimensity 8450
Rear Camera200MP main + 50MP ultra-wide + 50MP telephoto with OIS
Front Camera50MP
Battery6200mAh
ChargingUp to 80W
OSColorOS 16 (Android)
WeightAround 197 g
ProtectionIP66/68/69
Thickness7.77mm (Twilight Blue and Glacier White) and 7.89mm (Aurora Blue)
Read More - Oppo Reno 15 সিরিজ লঞ্চ, স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দাম কি তুলনামূলক বেশি ?

