নতুন বছরে নতুন ফোন চাই ? সাধ্য অনুযায়ী তালিকা দেখে পছন্দ করুন

নতুন বছরে নতুন ফোন চাই ? সাধ্য অনুযায়ী তালিকা দেখে পছন্দ করুন
Smartphone in January : 2026 সালের জানুয়ারি মাসে কোন কোন ফোন লঞ্চ হবে তার তালিকা দেওয়া হল এই প্রতিবেদনে ৷
Published : January 2, 2026 at 3:35 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন বছরে নতুন ফোন কেনার প্ল্য়ান করেছেন ? কিন্তু বুঝে উঠতে পারছেন না আপডেটেড মডেলের কোন ফোনটি আপনার জন্য বেস্ট হবে ৷ তাহলে এই প্রতিবেদনটি আপনার জন্য বেস্ট হতে পারে ৷ কারণ 2026 সালের জানুয়ারি মাসে কোন কোন ফোন লঞ্চ হবে তার তালিকা দেওয়া হল এই প্রতিবেদনে ৷ তারসঙ্গে স্পেসিফিকেশনও জানতে পারবেন আপনারা ৷
Redmi Note 15
- লঞ্চ ডেট 6 জানুয়ারি
Xiaomi র তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে জানুয়ারির 6 তারিখে তারা লঞ্চ করবে Redmi Note 15 ৷ ফোনে দেওয়া হতে পারে Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor ৷ এর ফলে 10 শতাংশ GPU বুস্ট দেবে এই চিপটি ৷ তার ফলে 30 শতাংশ CPU বুস্ট হবে এবং 48 মাস ল্যাগ ফ্রি পারফরম্যান্স পাবেন ক্রেতার ৷ একনজরে দেখে নিন এই ফোনের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন ৷
Redmi Note 15 5G: Expected specifications
|Display
|6.77-inch AMOLED, Full HD+ resolution, 120Hz refresh rate
|Processor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|RAM
|up to 12GB LPDDR4x
|Storage
|up to 256GB
|Rear cameras
|108MP primary + 8MP ultra-wide
|Front camera
|20MP
|Battery
|5520mAh
|Charging
|45W wired
|OS
|Android 16-based HyperOS
|Protection
|IP68
Realme 16 Pro series
- লঞ্চ ডেট 6 জানুয়ারি
6 জানুয়ারি এই মডেলটিও লঞ্চ হবে ৷ এই লাইন আপে দুটি মডেল থাকবে ৷ তারমধ্যে একটি Realme 16 Pro এবং Realme 16 Pro Plus ৷ 200MP LumaColour ক্যামেরা সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ MediaTek Dimensity 7300-Max রয়েছে দুটি মডেলেই ৷ কী কী স্পেসিফিকেশন থাকছে ? এই বিষয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য এখনও জানানো হয়নি সংস্থার তরফে ৷
Poco M8 5G
- লঞ্চ ডেট 8 জানুয়ারি
M8 5G ফোনটি লঞ্চ করতে চলেছে Poco ৷ M8 5G ফোনটি 7.35mm পুরু হবে ৷ এবং ওজন হবে 178 গ্রাম ৷ যে টিজার প্রকাশ পেয়েছে সেখানে দেখা গিয়েছে পুরো ফোনটি স্কয়্যার শেপের হতে চলেছে ৷ সেন্ট্রাল অ্য়ালাইনড ক্যামেরা মডিউল থাকবে ৷ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 থাকবে ৷ এরসঙ্গে থাকবে 8GB RAM এবং 256 GB স্টোরেজ ৷
POCO M8 5G: Expected specifications
|Display
|6.77-inch AMOLED, 120Hz, up to ~3200 nits peak brightness
|Processor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|RAM
|Up to 8GB
|Storage
|256GB
|Rear Camera
|50MP main
|Front Camera
|20MP
|Battery
|5,520mAh
|Charging
|45W wired
|OS
|HyperOS 2 (Android 15)
|Thickness
|7.35mm
Motorola Signature
লঞ্চ ডেট 8 জানুয়ারি
Motorola র তরফে লঞ্চ করা হবে একটি সিগনেচার ৷ এই ফোনটি ফেব্রিক ফিনিস দেওয়া হবে বলে মটোরোলার তরফে জানানো হয়েছে ৷ মডেলটির একটি টিজারও প্রকাশ পেয়েছে ৷ সেখানে দেখানো হয়েছে ফোনটির পাওয়ার ও ভলিউম বাটন ডানদিকে দেওয়া হয়েছে ৷
Motorola Signature: Expected specifications
|Display
|6.7-inch OLED display with around 1.5K resolution
|Processor
|Snapdragon 8 Gen 5 chipset
|RAM
|up to 16GB of RAM
|Software
|Runs Android 16 with Motorola’s Hello UI on top
|Rear Camera
|Triple rear camera setup
|Design
|Fabric-finish rear panel with a flat display
|Connectivity
|5G support, Wi-Fi, Bluetooth, and USB Type-C
|Colours
|Carbon and Martini Olive
Oppo Reno 15 series
- লঞ্চ ডেট 8 জানুয়ারি
Oppo জানিয়েছে Reno 15 তারা ভারতে লঞ্চ করবে ৷ এই লাইনআপে মোট তিনটি মডেল রয়েছে Reno 15, Reno 15 Pro এবং Reno 15 Pro mimi ৷ ইতিমধ্যে তাইওয়ানে ফোনটি লঞ্চ হয়েছে ৷ Oppo Reno 15 সিরিজে দেওয়া হয়েছে AMOLED ডিসপ্লে, 120 Hz রিফ্রেস রেট, 50 মেগা পিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং ট্রিপল রিয়ার ক্য়ামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ Oppo Reno 15 Pro Max হল এই লাইন আপের প্রিমিয়াম মডেল ৷ প্রো মডেলগুলিতে দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 8450 চিপসেট, এবং Reno 15 মডেলে দেওয়া হয়েছে Snapdragon 7 Gen 4 SoC ৷ IP69 রেটিং রয়েছে ৷ যার ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷ Android 16 এর উপর ColorOS 16 এ রান করবে ফোনটি ৷
দেখে নিন ফোনটির স্পেসিফিকেশন -
|Display
|6.32-inch AMOLED, 120Hz refresh rate
|Processor
|MediaTek Dimensity 8450
|Rear Camera
|200MP main + 50MP ultra-wide + 50MP telephoto with OIS
|Front Camera
|50MP
|Battery
|6200mAh
|Charging
|Up to 80W
|OS
|ColorOS 16 (Android)
|Weight
|Around 197 g
|Protection
|IP66/68/69
|Thickness
|7.77mm (Twilight Blue and Glacier White) and 7.89mm (Aurora Blue)