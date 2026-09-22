মোবাইলে সস্তার স্ক্রিন গার্ড লাগানোর দিন শেষ! নতুন গাইডলাইন আনল সরকার
বেশ কয়েকমাস সময় দেওয়া হয়েছে । এই সময়ের মধ্যে ইতিমধ্যে তৈরি হওয়া স্ক্রিন প্রটেক্টর বিক্রি করতে পারবেন বিক্রেতারা ।
Published : September 22, 2026 at 9:06 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোনের জন্য লো-কোয়ালিটি স্ক্রিন প্রটেক্টর বিক্রি বন্ধ করার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার । কেন্দ্র জানিয়েছে, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট Bureau of Indian Standards (BIS) মেনে চলতে হবে । কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ 2027 সালের এপ্রিল মাস থেকে মেনে চলতে হবে ।
21 সেপ্টেম্বর Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, রিলিজ করা হয়েছে । সেখানে জানানো হয়েছে, ইলেকট্রনিক্স পণ্য সামগ্রীর জন্য যে রেজিস্ট্রেশন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে সেখানে Screen Protectors for smartphones-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । 2027 সালের 1 এপ্রিল থেকে সমস্ত প্রস্তুতকারক এবং ইম্পোটার্সদের এই এই নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে । সেক্ষেত্রে প্রতিটি স্ক্রিন প্রটেক্টর যাতে BIS standard IS 19348:2025- সার্টিফায়েড হয় তা নিশ্চিত করতে হবে ।
এই মুহূর্ত থেকে এই নির্দেশ কার্যকর করা হচ্ছে না । কিন্তু প্রস্তুতকারী সংস্থাদের এই নির্দেশ মানতেই হবে । এবং তারজন্য বেশ কয়েকমাস সময় দেওয়া হয়েছে । এই সময়ের মধ্যে ইতিমধ্যে তৈরি হওয়া স্ক্রিন প্রটেক্টর বিক্রি করতে পারবেন বিক্রেতারা ।
নতুন এই নির্দেশিকায় কী জানানো হয়েছে ?
নতুন IS 19348:2025 স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রতিটি গ্লাস স্ক্রিন প্রটেক্টরের কোয়ালিটি উচ্চমানের হতে হবে । কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তাও বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায় ।
- গ্লাস কোয়ালিটি -গ্লাসের সাইজ, শক্তিশালী ও সারফেস কোয়ালিটি উচ্চমানের থাকতে হবে ।
- ক্লিয়ারিটি বা স্বচ্ছতা - ওই গ্লাস স্ক্রিন প্রটেক্টর যেন স্বচ্ছ হয় । সঠিকভাবে লাইট ট্রান্সমিশন যেন সঠিক থাকে ।
- অতিরিক্ত ফিচার - প্রতিটি গ্লাস প্রটেক্টর যেন অ্যাডেসিভ, অ্যান্টি শ্যাটার ফিল্ম, ওলেওফোবিক কোটিং, অ্য়ান্টি গ্লেয়ার, ব্লু লাইফিল্টারিং এবং প্রাইভেসি ফিল্ম থাকে ।
- প্যাকেজিং - তৈরি হওয়া প্রতিটি স্ক্রিন প্রটেক্টর যেন সঠিকভাবে প্যাকিং করা হয় । তার মধ্যে যেন নির্দিষ্ট ব্যাচ নম্বর থাকে ।
এর ফলে ক্রেতাদের কী সুবিধা হবে?
নতুন এই নির্দেশগুলি মেনে চললে ক্রেতারা আরও উন্নতমানের গ্লাস স্ক্রিন প্রটেক্টর পাবেন । এতে যেমন তাঁদের স্ক্রিনে দেখার অভিজ্ঞতা আরও উন্নতমানের হবে, তেমনই স্ক্রিন থাকবে আরও ভালো ও মজবুত ।
সমস্যা কী হতে পারে ?
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, এক্ষেত্রে স্ক্রিন প্রটেক্টরের দাম একধাক্কায় অনেকটাই বাড়তে পারে । বর্তমানে 50 বা 100 টাকায় যে স্ক্রিন প্রটেক্টর বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তার দাম কয়েকগুন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ।