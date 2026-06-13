মেমোরি চাপের ঘাটতির জের, পছন্দের স্মার্টফোন কিনতে কত বেশি খরচ হবে ?
এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে টেকআর নামে একটি সংস্থা৷ তাদের ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম গড়ে 7.9 শতাংশ করে বৃদ্ধি হয়েছে ৷
Published : June 13, 2026 at 1:14 PM IST
হায়দরাবাদ : বর্তমানে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সামগ্রীর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল স্মার্টফোন ৷ শুধু কথা বলা বা বিনোদনের জন্য এই ডিভাইস ব্যবহার করা হয় না ৷ বরং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন সহজেই স্মার্টফোনের মধ্যে করে নেওয়া সম্ভব ৷ অনলাইন পড়াশোনা থেকে শুরু করে, দরকারি কোনও কাজের ফর্ম ফিলআপ অথবা বিল পেমেন্টের মতো দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ সহজে সেরে নেওয়ার হাতিয়ার স্মার্টফোন ৷ কিন্তু এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস নিয়ে একটি খারাপ খবর শোনালেন Nothing Phone এর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা কার্ল পেই (Carl Pei) ৷ জানিয়েছেন, স্মার্টফোনের দাম ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে ৷
কী জানিয়েছেন কার্ল পেই ?
সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন কার্ল পেই ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, বিশ্বব্যাপী মেমোরি চিপের ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৷ তার ফলে স্মার্টফোন সংস্থাগুলিকে চড়া দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে প্রয়োজনীয় মেমোরি চিপ ৷ এবং সেই কারণে প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি হবে ৷
তিনি লিখেছেন, "স্মার্টফোনের জন্য বর্তমানে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মেমরি চিপ ৷ বর্তমানে সেটি প্রসেসর, ডিসপ্লের থেকেও দামি হয়ে গেছে ৷ এবং একটি ফোন তৈরি করতে যা যা হার্ডওয়্যার প্রয়োজন হয় তার মোট দামের প্রায় 50 শতাংশই খরচ হচ্ছে মেমোরি চিপ কেনার জন্য ৷"
এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে টেকআর (Techare) নামে একটি সংস্থা ৷ তাদের ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম গড়ে 7.9 শতাংশ করে বৃদ্ধি হয়েছে ৷ এই বৃদ্ধির হার 2026 সালের প্রথম পাঁচ মাসেই হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷
Memory is now the most expensive component in a smartphone. It's more expensive than the processor, more expensive than the display, and can account for more than 50% of the total hardware bill.— Carl Pei (@getpeid) June 12, 2026
For Phone (4a), memory costs doubled between when we decided to build the device and… https://t.co/4dJdSDwd6T
কার্ল পেই দাবি করেছেন, ইতিমধ্যে প্রতিটি স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থার উপর দাম বৃদ্ধির এই প্রভাব পড়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি Nothing Phone (4a)-এর প্রসঙ্গে তুলে ধরেন ৷ তাঁর কথায় এই ফোনটি যখন তৈরি শুরু হয়েছিল সেই সময় যা মেমরির দাম ছিল ফোনটি বিক্রি শুরু হওয়ার সময় মেমোরির দাম দ্বিগুন হয়ে গেছে ৷
টেকআর তাদের রিপোর্টে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছে ৷ তারা জানিয়েছে,যে সব স্মার্টফোনের দাম 10 হাজার টাকার কম ছিল সেই ফোনগুলির দাম প্রায় 17.6 শতাংশ করে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ অন্যদিকে 10 হাজার থেকে 20 হাজার টাকা দামের ফোনগুলির দাম বৃদ্ধি হয়েছে 13.9 শতাংশ ৷
এর আগে স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছিলেন Nothing ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট ও কো-ফাউন্ডার অ্যাকিস ইভানগেলিডিস ৷ এই বিষয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন তিনি ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন, একবছর আগে DRAM (Dynamic Random Access Memory)মেমোরির দাম ছিল 20 মার্কিন ডলার ৷ মিড রেঞ্জের স্মার্টফোনগুলিতে এই দামের চিপ ব্যবহার করা হত ৷ কিন্তু বর্তমানে ওই একই মেমোরি চিপের দাম বৃদ্ধি হয়ে হয়েছে 100 মার্কিন ডলার ৷ কিছু কিছু কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে দাম 120 মার্কিন ডলার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে ৷ যার ফলে স্মার্টফোন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কিনতে খরচ বেড়েছে মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির ৷ যার প্রভাব পড়বে বিক্রয় মূল্যের উপর ৷ মূলত মিড রেঞ্জের স্মার্টফোন যেগুলির দাম 15 থেকে 30 হাজার টাকার মধ্যে সেই ফোনগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়বে ৷
কী কারণে মেমোরি চিপের ঘাটতি রয়েছে ?
স্মার্টফোনের যে অংশের মধ্যে আপনি ছবি স্টোর করেন, অ্যাপ রান করান অথবা ব্রাউজিং ট্যাব রেখে দেন তাকে DRAM বলা হয় ৷ যার পুরো নাম Dynamic Random Access Memory ৷ কিন্তু এই DRAM-ই প্রতিটি ডাটা সেন্টারের লাইফলাইন বলা চলে ৷ যেখানে দ্রুত গতিতে প্রসেস হয় বিপুল পরিমাণ ডাটা ৷ Amazon, Microsoft, Meta-র মতো কম্পানিগুলি এই DRAM ব্যবহার করেই প্রতিযোগিতার বাজারে এগিয়ে যাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে ৷ এটাই স্মার্টফোনের মেমোরি চিপ ৷ সেই কারণেই মেমোরি চিপের ঘাটতি তৈরি হয়েছে ৷