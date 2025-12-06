শুধু ব্রেন বা হার্ট নয়, স্মার্টফোন ব্যবহারে বদলে যেতে পারে আপনার হাতের আকৃতি, চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

শুধু ব্রেন বা হার্ট নয়, স্মার্টফোন ব্যবহারে বদলে যেতে পারে আপনার হাতের আকৃতি, চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট
Published : December 6, 2025 at 11:21 AM IST
হায়দরাবাদ : দীর্ঘক্ষণ ধরে স্মার্টফোন ব্যবহার করছেন ৷ আপনি কি জানেন এর ফলে শুধু যে আপনার মন বা মস্তিষ্কে প্রভাব পড়ছে না ৷ প্রভাব পড়ছে আপনার হাতেও ৷ হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন ৷ দীর্ঘক্ষণ একভাবে স্মার্টফোন ব্যবহার করলে আপনার হাতের আকৃতি পরিবর্তন হতে পারে ৷
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন থেকে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে ৷ মূলত স্মার্টফোনের ভুল ব্যবহার থেকে কীভাবে হাতের আকৃতির বদল ঘটে সেই নিয়ে গবেষণা করা হয় ৷ মোট 500 জন স্মার্টফোন ব্যবহারকারী এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন ৷ দীর্ঘ গবেষণা শেষে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয় ৷ সেখানেই জানানো হয়েছে, স্মার্টফোন পিঙ্কি (Smartphone Pinky) সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই ৷
Smartphone Pinky কী?
মেডিক্য়াল পরিভাষায় এই শব্দটি অন্তর্ভুক্ত নেই ৷ কিন্তু, এটি মূলত কোনও হাতেক পঞ্চম বা লিটল ফিঙ্গার বেঁকে যাওয়ার মতো অবস্থা বোঝায় ৷
কীভাবে হাতের আকৃতি বদল হচ্ছে ?
স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা মূলত একটি হাত ব্যবহার করেই ফোনের যাবতীয় টাইপ ও অন্যকাজ সারেন ৷ সেক্ষেত্রে তাঁরা পঞ্চম আঙুল বা লিটল ফিঙ্গারের উপর ফোনটি রেখে কাজ করেন ৷ সমস্যা তৈরি হয় এখানেই ৷
গবেষকদের দাবি, যত দিন যাচ্ছে ততই স্মার্টফোনের ওজন বাড়ছে ৷ শুধু তাই না আয়তনও বাড়ছে ৷ সেক্ষেত্রে লিটল ফিঙ্গারের মধ্যবর্তী স্থানের উপর চাপ বাড়ছে ৷ যার কারণে লিটল ফিঙ্গারের আকার পরিবর্তন হচ্ছে ৷
গবেষকদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে স্মার্টফোন হোল্ড করার ফলে লিটল ফিঙ্গারের হাড়ের মাঝের অংশ বাইরের দিকে বেঁকে যাচ্ছে ৷ তবে উপর ও নিচের অংশ সোজা থাকছে ৷ তাঁরা আরও জানিয়েছেন, যে 500 জন অংশগ্রহণকারী গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভুল ভাবে হোল্ড করে ফোন ব্যবহার করেন ৷ এবং তাঁদের ক্ষেত্রেই Smartphone Pinky -র সমস্যা তৈরি হচ্ছে ৷
তাহলে সমাধান কীভাবে ?
সমস্যা সমাধানের পথও জানিয়েছেন গবেষকরা ৷ তাঁদের বক্তব্য, শুধুমাত্র লিটল ফিঙ্গারের উপর ভর করে ফোন ব্যবহার করা সঠিক সিদ্ধান্ত নয় ৷ পুরো হাতের উপর ফোনটি রেখে ব্যবহার করা উচিত ৷ এছাড়াও একটি হাতে ফোন রেখে অন্য হাতের আঙুল দিয়েও ফোনের কাজ সারা যেতে পারে বলে পরামর্শ দিয়েছেন ৷
এখানেই শেষ নয়, এই গবেষণা থেকে উঠে এসেছে মোট অংশগ্রহণকারীদের 49.9 শতাংশ ঘারের ব্যথার সমস্যায় ভোগেন ৷ এবং 29.2 শতাংশ মানুষের বৃদ্ধাগুলের সমস্যা রয়েছে ৷