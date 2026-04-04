খসাতে হবে অতিরিক্ত টাকা, স্মার্টফোনের দাম বাড়াচ্ছে Realme, Oneplus, Xiaomi
কোন কোন স্মার্টফোনের দাম বাড়ছে ? জেনে নিন সেই তালিকা-
Published : April 4, 2026 at 4:45 PM IST
হায়দরাবাদ : আপনি কি নতুন স্মার্টফোন কেনার কথা ভাবছেন ? তাহলে কিন্তু আপনাকে খসাতে হবে অতিরিক্ত অর্থ ৷ কারণ এবার এবার একাধিক স্মার্টফোন মডেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷
বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টারের জোগানে ঘাটতি তৈরি হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি RAM ও স্টোরেজ মডিউলের দামও কিছুটা বেড়েছে ৷ যার ফলে একাধিক মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা তাদের তৈরি করা একাধিক মডেলের দাম বৃদ্ধি করল ৷ ফ্ল্যাগশিপের পাশাপাশি বাজেট মোবাইলগুলিরও দাম বেড়েছে অনেকটাই ৷ সেই তালিকায় রয়েছে Redmi, Oneplus, AI+ এর একাধিক মডেল ৷
সেমিকন্ডাক্টারের ঘাটতি যে তৈরি হয়েছে তা আগেই একপ্রকার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল ৷ কারণ চলতি বছরে Apple iPhone 18 লাইনআপ লঞ্চ করার কথা রয়েছে ৷ এই লাইনআপে আপাতত কোনও বেসিক মডেল রাখা হবে না বলেই বিভিন্ন টিপস্টার জানিয়েছে ৷ কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণ সেমিকন্ডার না পাওয়ার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই প্রতিবেদনে জেনে নিন কোন কোন মডেলে কত টাকা দাম বৃদ্ধি করা হল-
Realme smartphones
|Model
|Variant
|Price Hike
|New Price
|realme C71 4G
|4GB + 64GB
|1,000
|10,999.00
|realme P4 Lite 5G
|4GB + 64GB
|500
|13,499.00
|realme C83 5G
|4GB + 64GB
|1,000
|14,499.00
|realme P4 Lite 5G
|4GB + 128GB
|500
|14,499.00
|realme C83 5G
|4GB + 128GB
|1,500
|16,499.00
|realme P4 Lite 5G
|6GB + 128GB
|500
|16,499.00
|realme C83 5G
|6GB + 128GB
|1,000
|18,499.00
|realme C85 5G
|4GB + 128GB
|1,000
|19,999.00
|realme C85 5G
|6GB + 128GB
|1,000
|21,999.00
|realme 15x 5G
|6GB + 128GB
|1,000
|22,999.00
|realme 15x 5G
|8GB + 128GB
|1,000
|24,999.00
|realme 15T 5G
|8GB + 128GB
|1,000
|26,999.00
|realme 15x 5G
|8GB + 256GB
|1,000
|26,999.00
|realme P3 Ultra 5G
|8GB + 256GB
|3,000
|28,999.00
|realme P4 Pro 5G
|8GB + 128GB
|1,000
|28,999.00
|realme 15T 5G
|8GB + 256GB
|1,000
|28,999.00
|realme 15 5G
|8GB + 128GB
|1,000
|29,999.00
|realme P4 Pro 5G
|8GB + 256GB
|1,000
|30,999.00
|realme 15T 5G
|12GB + 256GB
|1,000
|30,999.00
|realme 15 5G
|8GB + 256GB
|1,000
|31,999.00
|realme P3 Ultra 5G
|12GB + 256GB
|2,000
|31,999.00
|realme 15 5G
|12GB + 256GB
|1,000
|33,999.00
|realme 16 Pro 5G
|8GB + 128GB
|1,000
|35,999.00
|realme 16 Pro 5G
|8GB + 256GB
|1,000
|37,999.00
|realme 16 Pro 5G
|12GB + 256GB
|1,000
|40,999.00
OnePlus smartphones
|Model
|Variant
|Price Hike
|New Price
|OnePlus 15R
|12GB+256GB
|2,500
|50,499.00
|OnePlus 15R
|12GB+512GB
|2,500
|55,499.00
Xiaomi smartphones
|Model
|Variant
|Price Hike
|New Price
|Redmi 15C 5G
|4GB + 128GB
|1,500
|15,499.00
|Redmi 15C 5G
|6GB + 128GB
|2,000
|17,499.00
|Redmi 15 5G
|8GB + 128GB
|2,500
|19,499.00
|Redmi 15 5G
|6GB + 128GB
|2,000
|18,499.00
|Redmi 15 5G
|8GB + 128GB
|2,500
|20,499.00
|Redmi 15 5G
|8GB + 256GB
|3,000
|22,499.00
|Redmi Note 15 5G
|8GB + 128GB
|2,000
|24,999.00
|Redmi Note 15 5G
|8GB + 256GB
|3,000
|27,999.00