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খসাতে হবে অতিরিক্ত টাকা, স্মার্টফোনের দাম বাড়াচ্ছে Realme, Oneplus, Xiaomi

কোন কোন স্মার্টফোনের দাম বাড়ছে ? জেনে নিন সেই তালিকা-

Smartphone Maker increasing smartphone price
স্মার্টফোনের দাম বাড়াচ্ছে Realme, Oneplus, Xiaomi (ছবি- Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
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হায়দরাবাদ : আপনি কি নতুন স্মার্টফোন কেনার কথা ভাবছেন ? তাহলে কিন্তু আপনাকে খসাতে হবে অতিরিক্ত অর্থ ৷ কারণ এবার এবার একাধিক স্মার্টফোন মডেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷

বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টারের জোগানে ঘাটতি তৈরি হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি RAM ও স্টোরেজ মডিউলের দামও কিছুটা বেড়েছে ৷ যার ফলে একাধিক মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা তাদের তৈরি করা একাধিক মডেলের দাম বৃদ্ধি করল ৷ ফ্ল্যাগশিপের পাশাপাশি বাজেট মোবাইলগুলিরও দাম বেড়েছে অনেকটাই ৷ সেই তালিকায় রয়েছে Redmi, Oneplus, AI+ এর একাধিক মডেল ৷

সেমিকন্ডাক্টারের ঘাটতি যে তৈরি হয়েছে তা আগেই একপ্রকার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল ৷ কারণ চলতি বছরে Apple iPhone 18 লাইনআপ লঞ্চ করার কথা রয়েছে ৷ এই লাইনআপে আপাতত কোনও বেসিক মডেল রাখা হবে না বলেই বিভিন্ন টিপস্টার জানিয়েছে ৷ কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণ সেমিকন্ডার না পাওয়ার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই প্রতিবেদনে জেনে নিন কোন কোন মডেলে কত টাকা দাম বৃদ্ধি করা হল-

Realme smartphones

ModelVariantPrice HikeNew Price
realme C71 4G4GB + 64GB1,00010,999.00
realme P4 Lite 5G4GB + 64GB50013,499.00
realme C83 5G4GB + 64GB1,00014,499.00
realme P4 Lite 5G4GB + 128GB50014,499.00
realme C83 5G4GB + 128GB1,50016,499.00
realme P4 Lite 5G6GB + 128GB50016,499.00
realme C83 5G6GB + 128GB1,00018,499.00
realme C85 5G4GB + 128GB1,00019,999.00
realme C85 5G6GB + 128GB1,00021,999.00
realme 15x 5G6GB + 128GB1,00022,999.00
realme 15x 5G8GB + 128GB1,00024,999.00
realme 15T 5G8GB + 128GB1,00026,999.00
realme 15x 5G8GB + 256GB1,00026,999.00
realme P3 Ultra 5G8GB + 256GB3,00028,999.00
realme P4 Pro 5G8GB + 128GB1,00028,999.00
realme 15T 5G8GB + 256GB1,00028,999.00
realme 15 5G8GB + 128GB1,00029,999.00
realme P4 Pro 5G8GB + 256GB1,00030,999.00
realme 15T 5G12GB + 256GB1,00030,999.00
realme 15 5G8GB + 256GB1,00031,999.00
realme P3 Ultra 5G12GB + 256GB2,00031,999.00
realme 15 5G12GB + 256GB1,00033,999.00
realme 16 Pro 5G8GB + 128GB1,00035,999.00
realme 16 Pro 5G8GB + 256GB1,00037,999.00
realme 16 Pro 5G12GB + 256GB1,00040,999.00

OnePlus smartphones

ModelVariantPrice HikeNew Price
OnePlus 15R12GB+256GB2,50050,499.00
OnePlus 15R12GB+512GB2,50055,499.00

Xiaomi smartphones

ModelVariantPrice HikeNew Price
Redmi 15C 5G4GB + 128GB1,50015,499.00
Redmi 15C 5G6GB + 128GB2,00017,499.00
Redmi 15 5G8GB + 128GB2,50019,499.00
Redmi 15 5G6GB + 128GB2,00018,499.00
Redmi 15 5G8GB + 128GB2,50020,499.00
Redmi 15 5G8GB + 256GB3,00022,499.00
Redmi Note 15 5G8GB + 128GB2,00024,999.00
Redmi Note 15 5G8GB + 256GB3,00027,999.00
Read More - অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট অ্যাপ ব্লক করার অভিযোগ, মামলা দায়ের Apple এর বিরুদ্ধে

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